Puolustusministeri Antti Kaikkonen ei tavoittele valtiovarainministerin salkkua eikä puheenjohtajan paikkaa

Kaikkonen ei halua valtiovarainministeriksi eikä keskustan puheenjohtajaksi, koska perheeseen on tulossa vauva.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) nimi on noussut tiuhaan esiin, kun on veikkailtu keskustan uutta ehdokasta valtiovarainministeriksi. Myös puolueen puheenjohtajan pesti on auki syyskuun puoluekokouksessa.

Sunnuntaisessa blogikirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun) Kaikkonen ilmoittaa suoraan, etteivät kummatkaan tehtävät houkuttele. Syyksi hän ilmoittaa pian tulevan perheenlisäyksen.

– Koska oma ratkaisuni on tässä tilanteessa päivänselvä, voin sen hyvin ääneenkin sanoa.

– Jos kaikki menee kuten kovasti toivomme, meille on tulossa vauva vain joitakin viikkoja ennen syksyn puoluekokousta. Pienokainen menee etusijalle. En ole käytettävissä keskustan puheenjohtajaksi, Kaikkonen kirjoittaa.

Hän viittaa myös viime syyskuussa käytyyn puheenjohtajakisaan, jossa hän jäi kakkoseksi.

– Mediasta, ja vähän muutenkin, on kyselty josko lähtisin uudestaan ehdokkaaksi keskustan puheenjohtajaksi. Olin ehdokkaana viime syyskuussa. Teimme silloin hyvän tuloksen, joka riitti vahvaan kakkossijaan vaalissa. Siinä tuli samalla oma kannatuskin mitattua. Paineita millekään revanssille en koe. Kunnioitan puoluedemokratian päätöksiä.

Valtiovarainministerin salkkuakaan hän ei halaja, vaan haluaa pysyä nykyisessä tehtävässään.

– En tavoittele myöskään vapautuvaa valtiovarainministerin salkkua. Arvioisin että tässä tilanteessa parhaani isänmaan ja keskustan eteen voin tehdä hoitamalla nykyiset tehtäväni mahdollisimman hyvin.

Kaikkonen kirjoittaa, että hän haluaisi nyt rauhoittaa kuohuntaa keskustan ympärillä.

– Pata on porissut nyt turhankin kovalla liekillä, Kaikkonen kuittaa.

