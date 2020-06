Keskusta-johto kokousti uuden valtiovarainministerin valinnasta tänäänkin – Kulmuni Ylelle: "Meillä on puolue pelastettavana"

Keskustan puoluejohto jatkoi tänäänkin neuvotteluja uudesta valtiovarainministeristä. Keskustan sääntöjen mukaan esityksen ministeristä tekee ministerin paikan jättänyt puheenjohtaja Katri Kulmuni. Helsingin puoluetoimistolla pidetystä kokouksesta iltapäivällä poistunut Kulmuni kuvasi tilannetta dramaattiseksi.

– Tilanne on dramaattinen, olen jättänyt valtiovarainministerin pestin, mutta huomenna valitaan uusi ja keskusta jatkaa hallituksessa, Kulmuni sanoi Ylelle.

Hieman ennen puheenjohtaja Kulmunia kokouksesta poistui silminnähden kiihtynyt varapuheenjohtaja Juha Rehula (kesk.). Hänen mukaansa puhuttavaa on ollut pajon muustakin kuin uuden ministerin nimestä.

– Politiikka on mielenkiintoinen laji ja onhan tässä ollut kaikenlaisia tunnetiloja ja näillä nyt mennään.

– Meillä on homma hanskassa, että sen suhteen ei ole mitään hätää. Meillä on kyllä ollut paljon puhuttavaa nimien lisäksi, Rehula latasi.

Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula kommentoi ministerivalintaa poistuessaan keskustan puoluejohdon kokouksesta sunnuntaina.

Rehula uskoo, että päätös uudesta ministeristä saadaan aikaiseksi huomenna.

– No ihan varmasti se on ihan päivänselvä. Se on puheenjohtajan asia meillä, kuka on ministeri, Rehula sanoo.

Keskustajohdon ministerin valintaa koskeva kokous alkaa huomenna aamulla kello yhdeksän. Yle seuraa päivän tapahtumia heti aamusta.

Kulmuni ei luovuta

Valtiovarainministerin tehtävistä perjantaina eronnut Katri Kulmuni ei aio luopua puheenjohtajan tehtävästä.

– Minä olen saanut mandaattini johtaa puoluetta keskustan kentältä ja meillä on puolue pelastettavana, Kulmuni sanoi Ylelle.

Kulmuni kertoo olevansa käytettävissä myös syksyn puoluekokouksen jälkeen.

– Keskustan kenttäväki päättää puheenjohtajasta puoluekokouksessa.

Olette käytettävissä syksyn puoluekokouksen jälkeen?

– Kyllä.

