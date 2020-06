Analyysi: Oppositioon haikailevat vain ne, jotka eivät ole siellä olleet

Keskustajohtaja Katri Kulmuni onnistui vuorokaudessa julkaisemaan kaksi uutista, jotka saivat osan keskustalaisista villille laukalle.

Moni piti Kulmunin perjantaista ilmoitusta erota valtiovarainministerin paikalta ylimitoitettuna. Jos pitää paikkansa, että Kulmuni ei tiennyt esiintymiskoulutuksensa yli 50 000 euron laskuista, niin oikeudellisesti ministerin paikalta ei olisi tarvinnut lähteä. Näin arvioi esimerkiksi professori Kimmo Nuotio.

Suurempi syy eroon piilleekin Ylen torstaina julkaisemassa kannatusmittauksessa. Siinä keskustan kannatus oli vajonnut 10,7 prosenttiin samalla, kun pääministeripuolue SDP vankistuu. Demareiden kannatusprosentti oli nyt 23,2.

Keskustalaiset onnistuivat mielestään hyvin hallitusneuvoteluisssa. Muistatte varmaan keskustalaisten puheet 10 tavoitteesta, joista 11 toteutui. (siirryt toiseen palveluun) Arvostelijoiden mielestä hallituksen arkisessa työssä menestys on ollut heikompaa. Valtion taloudenpito ei ole ollut keskustalaisittain tarkkaa ja vielä pitää selvitellä, miten keskustalaisten tarvoiteet toteutuvat hallituksen uudessa sote-mallissa, jonka läpivalaisu jäi perjantaina täysin Kulmunin uutispommin varjoon.

Kulmuni ilmoitti valintansa jälkeen viime syksynä, että hän aikoo saada keskustan kannatuksen nousuun. Se ei ole onnistunut. Moni kuvitteli perjantaina, että Kulmuni tekee "kiviniemet" eli jättää syksyllä myös puheenjohtajan paikan. Mari Kiviniemi (kesk.) perusteli eroaan sanomalla, että "kun ei tällä naamalla enempää irtoa, se oli sitten siinä" (siirryt toiseen palveluun). Kiviniemi jätti keskustajohtajan paikan vuonna 2012, kun puolueen kannatus oli helmikuun mittauksessa 15,6 prosenttia.

Siksi Kulmunin lauantainen ilmoitus halusta jatkaa puoluejohtajana myös syyskuun puoluekokouksen jälkeen oli yllättävä. Miksi rakentaa malli, jossa puolueen puheenjohtaja on muualla kuin hallituksen ministeripöydissä?

Kulmunin oma selitys oli, että näin hänelle jää enemmän aikaa puolueen asioiden hoitoon ja kentän kiertämiseen. Hienoa, ajatteli moni, liian myöhäistä ajattelivat toiset.

Taustakeskusteluissa Kulmunin virheeksi mainitaan muun muassa se, että hän otti joulukuisen hallituksen vaihdoksen yhteydessä valtiovarainministerin salkun. Se on niin painava, ettei sen kanssa reissata pitkin maata henkeä nostattamassa, arvostelijat sanovat nimettömästi.

Kulmunin tuplaylläri sai osalla keskustalaisista ajatukset laukalle. Kulmunin ratkaisussa nähtiin selkeä tavoite hajottaa hallitus ja viedä keskusta oppositioon. Että Kulmunin tähtäimessä olisi ikään kuin karsimaattisen oppositiojohtajan rooli.

Oma käsitykseni on se, että oppositioon kaipailevat vain ne, jotka eivät siellä ole olleet. Nykymallissa opposition vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat, näin kriisiaikana eivät sitäkään. Kilometrin päästäkin voisi sanoa, että kokoomusjohtaja Petteri Orpo ei todellakaan pyrkinyt oppositioon, vaan demarit tyrkkäsivät kokoomuksen sinne.

Oppositiossa ei pääse päättämään, oppositiossa ei ole valtaa.

Ainoa poikkeus sääntöön ovat perussuomalaisten kaltaiset yhden tai kahden asian liikkeet. Niiden puheet pysyvät terävinä vain oppositiossa. Hallituksessa on kyettävä yhteistyöhön, otettava vastuuta, puheet pyöristyvät ja kannatus kuihtuu.

Katri Kulmuni on toisen kauden kansanedustaja eli hän on ollut eduskunnassa vain Juha Sipilän (kesk.) pääministerikauden ja nyt Antti Rinteen (sd.) / Sanna Marinin (sd.) vuoden vanhan hallituksen verran. Eli Kulmuni ei ole ollut oppositiopuolueen kansanedustaja koskaan. Hänellä on sen verran poliittista hoksnokkaa, että hän itse tuskin kaipailee oppositioon, mutta jotkut kannattajat ehkä.

Vuorokauden verran salaliittoteoriat levisivät villeinä, mutta tänään sunnuntaina puolueen vanha kaarti arvioi, että nyt on leikit leikitty ja vihelsi pelin poikki. Seppo Kääriäinen arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hallituksesta lähtö olisi keskustalta iso poliittinen virhe. Lama-ajan pääministeri Esko Aho (kesk.) kehotti Ylen haastattelussa ymmärtämään, että korona-kriisi seurauksineen on niin vakava paikka, että ministerien keskinäinen nahistelu saisi loppua.

Kulmunin kaksitahtimoottori taitaa jäädä haaveeksi. Ministerin paikka miehitetään uusiksi heti maanantaina ja toive jatkokaudesta taitaa jäädä haaveeksi, sillä tämän viikonvaihteen käänteet näyttäisivät puhuvan Annika Saarikon (kesk.) puheenjohtajuuden puolesta.

Ja niin Saarikko itsekin kirjoitti Facebook-sivuillaan juuri ennen illan puoli yhdeksän uutisia. Valtiovarainministeriksi hän ei pyri, mutta oven puoluejohtajan paikalle hän jättää auki.

