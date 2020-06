Yhdysvalloissa mielenosoittajat vaativat poliisivoimien uudistamista – He suhtautuvat meihin kuin eläimiin, protestoija kertoo Ylelle

Mike Zimore (vas.) on osoittanut poikansa Elliot Balthazarin kanssa mieltä poliisin rasistista väkivaltaa vastaan useana päivänä Valkoisella talolla.

Mike Zimore (vas.) on osoittanut poikansa Elliot Balthazarin kanssa mieltä poliisin rasistista väkivaltaa vastaan useana päivänä Valkoisella talolla. Paula Vilén / Yle

WashingtonWashingtonilainen Mike Zimore aloitti mielenosoittamisen mustien yhteiskunnallisten olojen parantamiseksi nuorena miehenä vuonna 1995.

Nyt 25 vuotta myöhemmin mukana on myös poika Elliot Balthazar, mutta protestin syyt ovat edelleen samat.

– Tämä on kuin kaataisi suolaa avoimeen haavaan. Aina vaan samat ongelmat, Zimore sanoo.

Poika on tiivistänyt yhden ison ongelman omaan kylttiinsä. Siinä vaaditaan loppua poliisin raakuudelle. Nuorimies nostaa pahvikyltin ylös, heiluttaa sitä kohti Valkoista taloa ja huutaa muiden mielenosoittajien mukana Black lives matter -iskulausetta.

Ääni on kova, mutta tuskin kantaa Valkoiselle talolle, sillä mielenosoittajat on parin viikon aikana siirretty koko ajan siitä kauemmaksi. Heillä ei ole ollut moneen päivään asiaa Valkoisen talon edustan Lafayette-puistoon.

Se on eristetty lähes kolmemetrisellä metalliaidalla. Aitaan on kiinnitetty pieniä puuristejä, joihin on kirjoitettu poliisiväkivallan uhrina kuolleiden nimiä.

Mielenosoittajat eivät pääse enää lähellekään Valkoista taloa, sillä sen edustan Lafayetten puisto on eristetty metalliaidalla. Paula Vilén / Yle

Voimankäyttöä uudistettava

17-vuotiasta Elliot Balthazaria presidentin toiminta sapettaa.

– Siellä hän piileskelee bunkkeriseinien suojassa, tarkka-ampujat katolla. Hän on diktaattori, eikä hänestä ole meille avuksi, Elliot Balthazar puuskahtaa.

Balthazaria ärsyttää, että presidentti on leimannut mielenosoittajat ryöstelijöiksi ja rosvoiksi, vaikka enemmistö on rauhallisesti muutosta vaatimassa.

Isä kuuntelee tyytyväisenä vieressä. Hän kertoo halunneensa tuoda poikansa mielenosoitukseen juuri siksi, että hän oppisi, miten mieltä osoitetaan fiksusti.

Isä ja poika ovatkin parin viikon aikana osoittaneet mieltä aina, kun siihen on töiden ja opintojen puolesta ollut mahdollisuus.

Lue lisää: Kirjeenvaihtajalta: Rakenteellinen rasismi kampittaa Yhdysvaltain mustia kohdusta alkaen, mutta avasiko George Floyd viimein tien pysyvälle muutokselle?

Washingtonin pormestari maalautti Valkoiselle talolle johtavalle kadulle keltaisen tekstin Black Lives Matter. Carlos Vilas Delgado / EPA

Mike Zimoren mielestä George Floydin julma kohtalo osoittaa, että ensimmäisenä Yhdysvalloissa pitäisi nyt ryhtyä uudistamaan poliisia. Zimore muuttaisi kiireellisesti yhdysvaltalaispoliisin voimankäyttöä, josta hänellä itsekin on ikäviä kokemuksia.

– Osa poliiseista suhtautuu meihin kuin eläimiin. Poliisi on painanut selkääni aseen piipun. Minua on lyöty pampulla kasvoihin ja valaistu taskulampulla housujeni sisään, Zimore listaa.

Minneapolis kielsi poliisilta jo kuristusotteet

Floydin surmakaupungissa Minneapolisissa ensimmäisiä muutoksia on vajaan kahden viikon aikana jo tapahtunut. Poliisilta on kielletty vastedes niin sanottujen kuristusotteiden käyttö.

Floyd kuoli, kun poliisi painoi polvellaan häntä niskasta lähes yhdeksän minuuttia.

Jos demokraattien eilen kongressissa esittelemä lakipaketti (siirryt toiseen palveluun) menee läpi, kuristusotteet kielletään poliisilta voimankäyttökeinona Yhdysvalloissa kokonaan. Lakipaketissa poliisin uudistamiseksi on myös tukku muita muutosesityksiä, muun muassa valtakunnallisen poliisin väärinkäytösrekisterin luominen.

Jos Mike Zimorelta kysyttäisiin, pakettiin pitäisi hänen mielestään sisällyttää poliisin valvonnan lisääminen.

– Poliisille ei ole poliisia. Nykytilanne on vitsi. He ovat kuin jengi, joka suojelee jäseniään, Zimore sanoo.

Lue lisää: Yhdeksän kuukautta ja kadulle -Yhdysvalloissa poliisin koulutus on lyhyt ja painottuu voimankäyttöön

Musta isä opettaa lapsilleen, miten poliisi kohdataan

Corey Jordan saapuu Valkoiselle talolle kolmen sukupolven voimin, yhdessä 7-vuotiaan tyttärensä ja hänen isoäitinsä kanssa.

Corey Jordan, Carolyn Jackson ja 7-vuotias Bailey Jordan nostavat kätensä nyrkissä pystyyn Black Lives Matter -liikkeen symbolina. Paula Vilén / Yle

Jordanin vanhimmat lapset ovat jo sen ikäisiä, että hän on käynyt heidän kanssaan keskustelun siitä, miten poliisi kohdataan. Jordanin ohje on yksinkertainen: tottele.

Tällaiseen keskusteluun pakottava rasistinen yhteiskunnallinen todellisuus raastaa perheenisää.

– Miksi minun pitää käydä keskustelu poikani kanssa siitä, kuinka käyttäytyä, kun poliisi lähestyy? Miksi poliisin lähestyessä meidän täytyy käytännössä kumartua? Minun pitäisi voida kertoa hänelle, että jos jotain pahaa sattuu, soitetaan poliisi, Jordan sanoo.

Isällä on sydän kylmänä joka kerta kun vanhemmat lapset lähtevät ulos.

– Ei minun pitäisi joutua pelkäämään, että palaavatko he kotiin koskaan.

Jordan sanoo, että paitsi lapsistaan, hän kantaa samaa huolta myös itsestään liikenteessä ollessaan. Hän kertoo miettivänsä poliisin ajaessa perässä, tuleeko pysäytetyksi.

– Mietin, pitääkö poliisi autoa minulle liian hienona tai ajatteleeko minun olevan liikenteessä liian myöhään.

Kuumaverinen 21-vuotias aiheuttaa isälle lisähuolta

Isä kantaa erityisesti huolta hiljattain 21 vuotta täyttäneestä pojastaan, jolla tunteet nousevat helposti pintaan.

Jordan on teroittanut pojalleen, että niin kauan, kun Yhdysvalloissa ei ole saatu aikaan koko oikeusjärjestelmän läpileikkaavaa uudistusta, on parasta niellä enemmän kuin olisi oikein.

– En anna hänen nousta vastustamaan poliisia, ettemme ole täällä seuraavaksi vaatimassa oikeutta hänelle.

Isoäiti Carolyn Jackson uskoo, että hänen lapsenlapsensa Bailey Jordanin sukupolvi pääsee näkemään Yhdysvaltain muuttuvan pois rakenteellisesta rasismista. Paula Vilén / Yle

Isä on joutunut myös miettimään, miten George Floydin kohtalo käsitellään perheen 7-vuotiaan lapsen, Bailey Jordanin kanssa. Tapahtumat on käyty pääpiirteissään hänen kanssaan läpi.

Hän oli ennen Valkoiselle talolle tuloa sanonut mummolleen, Carolyn Jacksonille, että haluaa maailmalle viestin, että tilanteen on parannuttava. Mutta asia on 7-vuotiaalle silmin nähden musertava askel pois viattomasta värisokeasta lapsuudesta.

– Haluan, että äänemme kuullaan, koska meitä tapetaan, tyttö saa sanottua itkun tyrskähdysten välistä isänsä kainalosta.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23:een asti.

Lue lisää:

USA:ssa mustat joutuvat poliisin pysäyttämiksi paljon useammin kuin valkoiset – Nämä seitsemän tilastoa kertovat syvästä epäluulosta

Kaksi aloittelijaa ja kaksi kokenutta poliisia – tämä tiedetään George Floydin taposta syytetyistä