Palkkamurhapalvelu netissä tuntui vitsiltä, mutta KRP kirjasi siitä ilmoituksen – 5 päivää myöhemmin Tampereelta löytyi raa'asti surmattu mies

Moni sai epäilyilleen vahvistuksen, kun Yle uutisoi asiasta oikeudenkäynnin alettua. Kuva on Torilaudan keskustelusta. Torilauta, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Keskusrikospoliisi oli päässyt vihille mahdollisesta suunnitteilla olevasta henkirikoksesta ennen kuin se tapahtui Tampereen Vasaratiellä tammikuussa. Ylen tietojen mukaan asiasta ehdittiin KRP:ssä kirjata sekalaisilmoitus.

Nimimerkki Mustakolmio julkaisi Tor-verkon Torilaudalla 20. marraskuuta 2019 ilmoituksen ”palkkamurhapalvelusta”.

Nimimerkin takana oli 19-vuotias jyväskyläläismies, joka haaveili ihmisen tappamisesta ja palkkamurhaajan urasta. Pirkanmaan käräjäoikeus on välituomiollaan todennut, että mies syyllistyi tekoon. Mies on parhaillaan mielentilatutkimuksessa.

KRP:n mukaan sekalaisilmoitus sisältää julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä tietoja esimerkiksi poliisin taktiikasta eikä suostu luovuttamaan sitä. KRP kuitenkin vahvistaa, että kyseinen ilmoitus on kirjattu 23. tammikuuta 2020.

Henkirikos tapahtui Tampereen Vasaratiellä viisi päivää myöhemmin 28. tammikuuta 2020.

Rikoskomisario Jyri Hiltunen KRP:n internet-tiedustelusta vastaa Ylen kysymyksiin sähköpostitse. Hänen mukaansa poliisi oli itse huomannut Mustakolmion kirjoitukset netissä, mutta tämän lisäksi poliisille tuli myös vihjeitä niistä.

"Epäillyn henkilöllisyys ei selvinnyt käytettävissä olleen ajan puitteissa. Asiassa ei myöskään tullut ilmi potentiaalisia uhreja, palvelun käyttäjiä tai muuta asiaa selventävää seikkaa", Hiltunen kirjoittaa.

Hiltunen kertoo, että poliisin Nettivinkki-palveluun saapuu vuosittain jopa 20 000 vihjettä, jotka poliisi seuloo arvioidakseen niiden uhkatasoa.

Se, että asiassa kirjattiin vain sekalaisilmoitus, kertoo tutkinnan alkuvaiheesta. Mahdollisissa rikosasioissa sekalaisilmoitus kirjataan rajatapauksissa, ja esitutkintakynnys on matala. Hei jos ilmenee syytä epäillä rikosta, asiasta kirjataan rikosilmoitus eli R-ilmoitus.

Näyttöä tällaisen kirjoittelun tarkoitusperistä voi kuitenkin olla mahdoton saada.

Verkossa viestiä pidettiin vitsinä

Tor-verkkoa hyvin tunteva vapaa toimittaja Aarno Malin kertoo, että hän näki Mustakolmion kirjoitukset ehkä jo samana päivänä, kun ne ilmestyivät Torilaudalle. Avaus pisti silmään mutta ei erityisemmin soittanut hälytyskelloja.

– Siinä oli määrätietoisuutta, ja kokonaisuus oli harkittu. Sellaista näkee Torilaudalla hyvin harvoin, Malin sanoo.

Toisaalta ulkomailla on ollut tapauksia, joissa on tarjottu palkkamurhapalveluita Tor-verkossa. Ne ovat Malinin mukaan olleet lähes poikkeuksetta huijauksia, joissa on esimerkiksi yritetty huijata ihmisiltä rahaa.

Yle sai henkirikoksen tapahduttua vihjeitä ja kuvakaappauksia nimimerkistä Mustakolmio. Tuolloin alkuperäinen keskusteluketju oli jo poistunut Torilaudalta. Kirjoitusten perusteella oli mahdoton sanoa, liittyivätkö kirjoitukset Vasaratien henkirikokseen, mutta julkisuuteen annetut tiedot tutkinnasta sopivat siihen.

Todistetusti ainakin yksi henkilö otti kirjoitukset vakavasti. Hän oli henkirikoksen tilaaja. Käräjäoikeus on lähettänyt myös hänet mielentilatutkimukseen.

– Yleensä tällaiselle vain auotaan päätä. Tähän suhtauduttiin tavallista vakavammin, Malin sanoo.

Mustakolmio myös osallistui keskusteluihin Torilaudalla ja muualla Tor-verkossa. Esimerkiksi kun joku kyseli parhaista itsemurhatavoista, Mustakolmiolta itseltään vaikuttava kirjoittaja tarjosi palveluitaan.

Sama nimimerkki esiintyy myös muun muassa Ylilaudan ja Suomi24:n keskusteluissa. Silti suurin osa viestit nähneistä piti avausta vitsinä tai jonkinlaisena fantasiana.

Torilauta, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

– Suomi on sellainen maa, jossa on todella vaikea tappaa ihminen jäämättä kiinni. Mietin, että eihän tämä voi olla totta, Malin sanoo.

"Volyymi on todella iso"

Rikoskomisario Santeri Sivonen KRP:stä kertoo, että poliisi joutuu käyttämään paljon tapauskohtaista harkintaa nettikirjoittelun arvioinnissa. Sivonen työskentelee KRP:n Uhkat-toiminnon esimiehenä.

Hän ei ole ollut tekemisissä Mustakolmion tapauksen kanssa vaan kommentoi aihetta yleisesti.

– Todellisen motiivin selvittäminen (nettikirjoittelussa) on vaikeaa. Volyymi netissä on todella todella iso, Sivonen sanoo.

Yksittäinen viesti ei vielä kerro juuri mitään. Keskusteluketju kertoo enemmän, mutta kokonaisarvion tekeminen vaatii paljon työtä. Puuttuminen on välillä erittäin vaikeaa.

Paikallispoliisi yhdisti teon nettiin

Vasaratiellä 28. tammikuuta tapahtunut henkirikos yhdistettiin Mustakolmioon vasta, kun poliisi otti hänet kiinni. Tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen kertoo, että Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkijat löysivät Mustakolmion nettikirjoitukset laite-etsintöjen perusteella.

Vähän myöhemmin KRP kertoi tutkijaryhmälle omista havainnoistaan.

Oikeuden mukaan uhrin poika tilasi isänsä palkkasurman Tampereella, molemmat nuoret miehet määrättiin mielentilatutkimukseen