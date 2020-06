Tuhannet laillisesti Britanniassa olevat ulkomaalaiset ajautuneet äärimmäiseen köyhyyteen: Korona vei työt, eikä maassaololupa salli sosiaaliturvaa

Britanniassa asuu satojatuhansia ihmisiä, joilla on maassa oleskeluun ja työntekoon oikeuttava viisumi, mutta ei oikeutta sosiaaliturvaan. Monet näistä ihmisistä ovat asuneet Britanniassa kymmeniä vuosia ja heidän lapsensa jopa koko ikänsä.

Suuri osa näistä ihmisistä on työskennellyt palvelualalla, kuten ravintoloissa.

Koronaepidemia on pakottanut Britannian sulkemaan ravintolat, jolloin nämä NRPF-tyyppisellä viisumilla (No recourse to public funds, suom. Ei oikeutta julkisiin varoihin) maassa olevat ihmiset ovat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon.

Asiasta kertoo brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää: Britanniasta tuli kurjuuden kuningaskunta, jossa lapsista liki joka kolmas elää köyhyydessä

Esimerkiksi Itä-Lontoossa, missä suuri osa asukkaista on maahanmuuttajia, hyväntekeväisyysjärjestöt ovat alkaneet toimittaa ruoka-apua ihmisille, joiden tulot ovat kokonaan lakanneet.

– On käsitys, että maahanmuuttajat tulevat tänne saadakseen sosiaalitukea, mutta se ei pidä paikkaansa. Monet ovat olleet töissä koko ikänsä, mutta koronarajoitusten tultua menettäneet työnsä. Ja silloin vaikeudet ovat alkaneet, sanoo The Guardianille avustustyöhön osallistunut East Hamin kaupunginvaltuuston jäsen Lakmini Shah.

– Useimmat häpeävät kertoa tästä, eivätkä tiedä, mihin kääntyä saadakseen apua. Kaikki ovat huolissaan, millä maksaa vuokransa, hän jatkaa.

Britannian hallitus on määrännyt, ettei vuokralaisia saa häätää asunnoistaan koronamääräysten aikana. Häätö uhkaa lukuisia perheitä, kun rajoitukset loppuvat, mikäli he eivät pääse heti takaisin töihin.

Ei apua Johnsonilta

NRPF-tyyppisellä viisumilla maassa olevien ongelmat ovat nousseet Britanniassa esiin viimeisten parin viikon aikana, kun ihmisten hätä on kärjistynyt.

Lapsia auttava järjestö Children's Society on kertonut pääministeri Boris Johnsonille, että maassa on yli 100 000 lasta, joilla ei tämän viisumisäädöksen takia ole oikeutta sosiaaliturvaan. Johnson lupasi selvittää, olisiko jotain tehtävissä.

Myöhemmin Johnson totesi, että "kaikki tietävät", ettei väliaikaisella viisumilla maassa olevilla ole oikeutta sosiaaliturvaan. Hän kuitenkin arvioi, ettei se sulje pois kaikkia avustusmahdollisuuksia.

Lehden haastattelemat avustustyöntekijät kertovat, että teoriassa säädökseen voi anoa lievennystä, mutta se on käytännössä erittäin vaikeaa. Henkilön pitäisi kyetä todistamaan varattomuutensa sekä sen, ettei pysty mitenkään hankkimaan elantoaan.

Vaikka kyseiset viisumit onkin tarkoitettu väliaikaiseen oleskeluun Britanniassa, niitä käytetään yleisesti pitkäaikaiseen asumiseen. Ongelmana on, että viisumi pitää uusia kahden ja puolen vuoden välein ja se maksaa kultakin perheenjäseneltä tuhansia puntia. Tämä tarkoittaa, ettei juuri ja juuri tuloillaan sinnittelevälle perheelle ehdi kertyä säästöjä.

Ei oikeutta kouluruokaan tai turvakotiin

Kyse ei ole vain sosiaalitoimen myöntämistä avustusrahoista. NRPF-tyyppisellä viisumilla maassa olevilla ei ole oikeutta myöskään vammaisavustuksiin, lasten kouluruokailuun tai mahdollisuutta saada kunnan asuntoa asunnottomuuden sattuessa.

– Todellisuudessa tämä ajaa tuhannet ihmiset äärimmäiseen köyhyyteen ja pakottaa heidät velkaantumaan. Heillä ei ole mahdollisuutta kunnolliseen asuntoon tai kykyä täyttää edes perheidensä perustarpeita, sanoo lehden haastattelema avustusjärjestön asiantuntija Zoe Gardner.

Itä-Lontoossa paikallinen Sri Lankan tamileja avustava järjestö jakaa joka sunnuntai 130 ruokapakettia opiskelijoille.

– Olen nähnyt todellista epätoivoa. Satoja ihmisiä jonottaa kadulla, mutta me joudumme käännyttämään heidät pois, sanoo järjestön sihteeri Kumar Arumugam.

Avustusjärjestöt yrittävät vedota hallitukseen, jotta viisumin NRPF-sääntö kumottaisiin koronasäädösten voimassaoloajaksi. Osa Britannian ravintoloista ja pubeista saanee avautua 4. heinäkuuta. Loput pysyvät suljettuina vielä kauemmin.

