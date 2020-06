Koirahyökkäykset piti kitkeä, mutta niitä tulee vain lisää – ihmiset ottavat pennun ajattelematta, että siitä kasvaa 100-kiloinen järkäle

Koirahyökkäysten lisääntyminen on ollut jo pitkään poliisin ja koiraharrastajien huoli. Asiaan on pyritty puuttumaan jo parin vuoden ajan, mutta tuloksia ei ole saatu – päinvastoin.

Koirahyökkäysten määrä on nousussa, sanoo Helsingin poliisin eläinsuojelurikoksiin erikoistunut rikoskomisario Anne Hietala.

Tarkkaa tilastoa koirahyökkäyksistä ei ole saatavilla. Esimerkiksi Helsingin poliisista saatujen tietojen mukaan järjestysrikkomuksia tai eläimen vartioimatta jättämisiä, joissa koira puri tai hyökkäsi ihmisen, koiran tai kissan kimppuun, oli reilu 70 kappaletta Helsingissä vuonna 2018. Viime vuonna juttujen määrä putosi reilusti.

Tänä vuonna suunta on Anne Hietalan mukaan jälleen ylöspäin. Hän arvioi, että vuoden kokonaisluku nousee noin sataan.

Niiden päälle tulevat vielä eläinsuojelurikokset.

Korona-ajan pentubuumin on ennakoitu lisäävän koirien käytösongelmia.

Hietalan mukaan ilmiö on siinä mielessä tuttu, että lemmikkien määrän kasvaminen on jo aiempina vuosina lisännyt myös koirahyökkäysten ja laiminlyöntien määrää.

– Kun koirien määrä lisääntyy, varmasti tulee tapauksia lisää, hän sanoo.

Ihmisen toiminnasta johtuva laiminlyönti on aina eläinsuojelurikosten taustalla. Kuvituskuva. Antti Haanpää / Yle

Kun korona-aika sai ihmiset viettämään enemmän aikaa perheen kesken, moni halusi ottaa seuraksi myös koiranpennun. Koiran ottamista pohtivat ajattelivat, että vapaa-aikaa riittää koiralle nyt enemmän.

Suomen Kennelliiton puheenjohtaja Harri Lehkonen sanoo, että ihmiset ottavat koiran aivan vääristä syistä.

Jo pelkkä hienolta kuulostava nimi saattaa houkutella ottamaan koiran. Lisäksi on tietämättömyyttä ja vääriä asenteita.

– Ei tiedetä, mitä tapahtuu, kun ottaa pikkupennun ja siitä kasvaa 100-kiloinen järkäle.

Lehkonen ei suosittele entisten taistelukoirarotujen tai laumanvartijoiden ottamista kaupunkioloihin. Muutenkin ihmisten tulisi paremmin perehtyä koiransa rotuun ennen sen hankintaa.

Statuskoirat

Suomen eläinsuojelun (SEY) toiminnanjohtaja (vs) Maria Lindqvist tunnistaa ilmiön, jossa otetaan itselle niin sanottuja "statuskoiria", jotka eivät itselle sovi.

– Kyllä tätä tapahtuu. Ajatellaan, että esimerkiksi lihaksikas ja uhkaavaksi tulkittu ulkonäkö vahvistaa ihmisen omaa identiteettiä. Silloin eläin on otettu vääristä syistä. Se ei koske pelkästään taistelutyyppisiä koiria, vaan myös esimerkiksi suojelukoirarotuja.

Lindqvistin mukaan on huolestuttavaa, että esimerkiksi taisteluun jalostettuja koiria, metsästyskoiria ja laumanvartijakoiria otetaan niille sopimattomiin, ahtaisiin kaupunkioloihin.

– Lisäksi erityisesti pääkaupunkiseudulla saadaan puheluita jonkun verran niin sanotuista taistelukoirista, että tällainen koira olisi ahdistellut muita koiria. Näitä yhteydenottoja on ollut enemmän viime vuosina.

Anne Hietala on toiminut Helsingin poliisissa eläinsuojelurikosten parissa vajaat pari vuotta ja kertoo yllättyneensä siitä, miten paljon koirahyökkäyksiä on ollut.

– Koirat purevat sekä toisia koiria että ihmisiä. Ihmiset ovat saaneet vakavia vammoja. Vapaana juoksevien purijoiden lisäksi on koiria, jotka ovat kyllä kytkettynä, mutta ohimennen saattavat näykkäistä.

Puremistilanteita saattaa Hietalan mukaan olla ympäristön vuoksi enemmän kaupungeissa kuin maalla. Kaupungissa koira ei voi olla tyytyväinen kerrostalossa, jos se ei saa tarpeeksi aktiviteetteja.

– Maalaismaisemissa saattaa aktiviteetteja olla ympärillä enemmän, kun taas kerrostalossa koiran päivä saattaa täyttyä vain naapureista ja käytävistä kuuluvista äänistä. Se ei välttämättä ole koiralle unelmaelämää.

Hietalan mukaan koirahyökkäyksiä tapahtuu rodusta ja koiran koosta riippumatta.

Lue myös: Tässäkö ratkaisu koirahyökkäyksiin: Omistajat kursseille, rotuja mustalle listalle – tätä mieltä suomalaiset olivat Ylen kyselyssä

4-vuotias koira pelästyi ja karkasi

Vaikka koirakohtaamisista ei välttämättä seuraa fyysisiä vammoja, henkiset voivat tuntua yhtä pahoilta. Kymenlaaksossa asuva Tiia Honkasalo sai viime viikolla isältään puhelun, jota hän ei osannut odottaa.

Toinen Honkasalon kääpiöpinsereistä, 4-vuotias Bella, oli kadonnut lenkillä pelästyttyään vastaantullutta isompaa koiraa. Honkasalon mukaan iso koira oli käyttäytynyt uhkaavasti, kun hänen isänsä käytti sitä lenkillä.

Tiia Honkasalo Dante-koiransa kanssa. Toinen koira on kateissa. Antro Valo / Yle

Isä vahvistaa tapahtuneen Ylelle, mutta haluaa pysyä nimettömänä järkytyksensä vuoksi. Isä oli kertomansa mukaan kaatunut pelottavassa tilanteessa ojaan.

– Isä soitti itkuisena puhelun, että nyt on käynyt jotain kauheaa. Koira on kadonnut, Honkasalo kertoo.

Honkasalo oli itse tuolloin hautajaisissa ja isä piti sillä aikaa huolta perheen kahdesta koirasta. Honkasalo teki tapahtuneesta rikosilmoituksen Kaakkois-Suomen poliisille. Poliisi vahvistaa, että rikosilmoitus on tehty.

Yle on tavoittanut myös vastaantulleen koiran omistajan, mutta hän ei ole halukas kommentoimaan asiaa.

Honkasalon karannutta Bella-koiraa ei kuitenkaan ole löytynyt. Hän on etsinyt tuloksetta sitä joka päivä.

Honkasalo on surullinen, koska hän uskoo, että koira on menehtynyt. Hirveintä on epävarmuus siitä, mitä koiralle on tapahtunut.

– Kun se vain löytyisi elossa tai kuolleena, että perheeni pääsisi aloittamaan surutyön. Meille se oli perheenjäsen.

Kääpiöpinseri Dante menetti viime viikolla Bella-kaverinsa, kun Bella lähti vastaantullutta isoa koiraa karkuun. Antro Valo / Yle

Mieti ennen kuin otat koiran

Rikoskomisario Anne Hietalan mukaan hyvä keino punnita koiran ottamista on se, riittävätkö rahat sen pitämiseen.

– Huono vaihtoehto on ottaa pentu mahdollisimman halvalla pentuvälittäjältä, jolloin pennun vanhemmista ei välttämättä ole mitään tietoa. SIlloin tulee otettua jo ensimmäinen riski. Pentuajalla ja emosuhteella on koiran elämään ja kehittymiseen iso merkitys.

Oli sitten kyseessä mikä tahansa rotu, koira pitää ruokkia kunnolla ja hoitaa lääkitykset kuntoon. Jos tulee vaivoja ja ongelmia, pitää olla varaa hoitaa koira ja viedä se lääkäriin.

Myös rodun valintaa kannattaa harkita.

– Jos on paimenkoira, pitää olla jotain paimennettavaa. Kaupungissa ei tarvitse olla taistelukoiria tai metsästyskoiria. Jo sitoutuminen on tärkeää. Pitää olla elämäntilanne, että pystyy ensimmäisenä aamulla lähtemään koiran kanssa lenkille.

Myös sitä pitää miettiä, onko kodissa riittävästi tilaa eläimelle ja riittääkö kärsivällisyys koiran kasvattamiselle.

– On eri asia pitää viiden kilon koiraa kuin 50 kilon koiraa. Onko kärsivällisyyttä siihen, että koira on elämässä 15 vuotta? Egon kasvattamiseen koiria ei pitäisi ottaa ollenkaan.

Koirista on paljon iloa Tiia Honkasalon perheelle. Antro Valo / Yle

Ihminen laiminlyö eläimen hoidon ja kasvatuksen

Eläinsuojelurikoksissa nousee Anne Hietalan mukaan aina esiin ihmisen laiminlyönti. Ihminen ottaa eläimen, josta hän ei huolehdi. Näin on sekä tuotantoeläimiin kohdistuvien laiminlyöntien että pienten lemmikkieläinten kohdalla.

Eläinsuojelurikosten taustalla saattaa olla päihteitä, elämänhallinnan puutetta, uupumustakin. Joskus myös puhtaasti raakuutta ja välinpitämättömyyttä. Pentutehtailulla tavoitellaan voittoja.

Suomen Kennelliitto on huolissaan myös siitä, että ihmiset hankkivat mielijohteesta koiria, mutta eivät kouluta lemmikkejään.

Liiton puheenjohtaja Harri Lehkonen kannattaa tapakasvatuksen eli perustottelevaisuuskoulutuksen lisäämistä koiranomistajille. Ongelmana on se, että apua eniten tarvitsevat jäävät sen ulkopuolelle.

Lopettamispäätös

Jos koira häiriköi ja hyökkäilee toistuvasti, poliisi voi tehdä päätöksen koiran lopettamisesta. Yksikin vakava juttu voi mennä käräjäoikeuteen, sanoo Anne Hietala.

– Jos koira puree toista koiraa, se ei välttämättä ole rikos.

Ihmistä purtaessa vammantuottamuksen raja menee siinä, menevätkö koiran hampaat ihosta läpi. Jos asianomistaja vaatii rangaistusta, poliisi tutkii asian.

– Jopa yksi purema ihoon tai lihakseen voi aiheuttaa pahat tulehdukset ja pitkät hoitojaksot ja kuntoutukset. Toisiin koiriin kohdistuva purema saattaa johtaa koiran kuolemaan tai se on lopetettava pahojen vammojen vuoksi.

Hietalan mukaan on varmasti paljon sellaisiakin juttuja, jotka eivät tule poliisin tietoon. Poliisi kannustaa ihmisiä kantamaan vastuunsa.

– Jos koirasi puree toista koiraa tai ihmistä, ole valmis hoitamaan vastuusi loppuun saakka. Tarjoa apuasi ja maksa asiasta aiheutuvat kustannukset. Sivullisen ihmisen ei pitäisi joutua maksumieheksi, jos koirasi aiheuttaa vahinkoa toisille ihmisille tai eläimille.

