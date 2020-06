Parikymppisten Jani Kedon ja Anni Vilkin asuntoauto on vanhempi kuin he itse – korona toi karavaanariyhdistykseen ennätysmäärän uusia jäseniä

Jani Kedolla ja Anni Vilkillä on edessään elämänsä ensimmäinen kesäloma karavaanareina.

Jani Kedolla ja Anni Vilkillä on edessään elämänsä ensimmäinen kesäloma karavaanareina. Niko Mannonen / Yle

Vaalea asuntoauto keinahtelee jyväskyläläisen kerrostalon pihassa, kun Anni Vilkki, 26, ja Jani Keto, 25, pakkaavat kesäkotiaan lähtökuntoon.

Pariskunnan yhteinen loma alkoi juuri ja tarkoitus on pysyä seuraavat kolme viikkoa poissa liiankin tutuiksi käyneistä kotinurkista. Ratkaisun tarjoaa vappuna ostettu asuntoauto.

Vilkki ja Keto ovat malliesimerkki tämän kesän uusista karavaanareista. Nuoripari, joka on harkinnut asuntovaunun tai -auton hankkimista jo jonkin aikaa, mutta viimeistään koronapandemia ja mahdottomiksi muuttuneet ulkomaanlomat saivat pariskunnan vetämään ostohousut jalkaan.

Vuosimallin 1989 Ford Transit Matkaaja onnistui valloittamaan Anni Vilkin sydämen jo neitsytmatkalla Multialle. Jani Kedon kotialbumi

Kedolle matkailuautolla liikkuminen on tuttua jo lapsuudesta, mutta Vilkki yöpyi sellaisessa ensimmäisen kerran reilu viikko sitten.

– Alkuun minua sai ehkä vähän taivutella, mutta nyt olen innostunut kovasti, Vilkki kertoo.

Toukokuu toi jäsenryntäyksen karavaanariyhdistykseen

Kotimaan matkailuun ennakoidaan vilkasta kesää ja merkkejä siitä näkyy myös karavaanariyhdistyksen jäsenrekisterissä.

SF-Caravaniin liittyi toukokuussa enemmän uusia jäseniä kuin koskaan aikaisemmin.

Yhdistykseen on viime vuosina kuulunut reilut 62 000 karavaanaria. Korkeimmillaan määrä on tavallisesti loppukesän kuukausina, mutta nyt samoihin lukuihin on päästy jo toukokuussa.

– Joko se kertoo hyvästä valmistautumisesta tulevaan kesään, tai sitten laji kiinnostaa entistä suurempaa yleisöä. Itse uskon jälkimmäiseen vaihtoehtoon, sanoo SF-Caravanin toiminnanjohtaja Timo Piilonen.

Anni Vilkki ja Jani Keto toivovat, että muutkin nuoret innostuisivat karavaanarielämästä. Niko Mannonen / Yle

Noin kolmasosa yhdistyksen jäsenistä koostuu suurista ikäluokista, eli yli 65-vuotiaista. Nuorten saaminen mukaan toimintaan on ollut vaikeaa ja jäsenmäärä on laskenut loivasti jo useamman vuoden ajan.

Karavaanariyhdistyksen näkökulmasta 25-vuotias Jani Keto on lupaus paremmasta huomisesta – hieman miestä itseään vanhemman Fordin perässä komeilee uutuuttaan kiiltävä jäsentarra.

– Jäsenedut houkuttelivat ja se, että yhdistyksellä on omiakin leirintäalueita, Keto perustelee liittymispäätöstään.

Ketoa kiehtoo myös karavaanareiden paljon puhuttu yhteisöllisyys. Monille muille työikäisille yhdistystoimintaan sitoutuminen ja leirintäalueiden mahdollinen talkootyö toimivat pikemminkin karkoittimena.

Leirintäalueella saa olla omassa rauhassaan, mutta yhteisöllisyyttäkin löytyy sitä kaipaaville. Niko Mannonen / Yle

SF-Caravanin ylläpitämillä leirintäalueilla koko vuoden jatkuvan kausivarauksen tehneillä on yleensä velvollisuus osallistua alueen isännän tehtäviin tai muihin töihin noin viikon ajan vuodessa. Käytäntö vaihtelee leirintäalueesta riippuen, mutta satunnaisia yöpyjiä työvelvoite ei koske.

Vanhoillakin vehkeillä pääsee alkuun

Matkailuajonveuvotuojat ry:n kokoaman tilaston mukaan uusien matkailuautojen ja -vaunujen kauppa on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan. Tänä vuonna erityisesti alkukevään kuukausina uusien ajokkien kauppa kävi hyvin (siirryt toiseen palveluun).

Ensirekisteröintien määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta matkailuajoneuvojen uudesta noususta. Koronakevään erityispiirre on, että myös vanhemmat ja edullisemmat vaunut ovat alkaneet tehdä kauppansa.

Myös jyväskyläläisen nuoren parin tähtäimessä oli edullinen, mutta toimiva asuntoauto, jolla voisi kokeilla karavaanarielämää. Sen oikean löytäminen ei ollut aivan yksinkertaista.

Annin ja Janin uutta kesäkotia on kunnostettu yhteisvoimin oman maun mukaiseksi. Niko Mannonen / Yle

Noin neljän tuhannen euron hintaluokassa menopelien kunto oli kauniisti sanottuna vaihteleva. Yhtä hyväkuntoiseksi mainostettua autoa pari ajoi katsomaan satojen kilometrien päähän vain huomatakseen, että auto tuoksahti homeelta, eikä tekniikkakaan toiminut luvatusti.

Lopulta Etelä-Pohjanmaalta löytyi oman karavaanarielämänsä lopettaneen eläkeläispariskunnan hellyydellä huolehtima helmi. Sitä Vilkki ja Keto ovat viime viikkoina tuunanneet omaan tyyliinsä sopivaksi. Anni on verhoillut tekstiilejä, Jani siistinyt isänsä kanssa auton ulkokuorta ja huoltanut tekniikkaa.

– Vuokra-asunnossa ei ole mahdollisuuksia laittaa pintoja uusiksi, mutta nyt siihen oli tilaisuus, Vilkki iloitsee.

Neitsytmatkalla kokeiltiin kaluston toimivuus

Tuokokuun viimeisenä viikonloppuna Anni Vilkki ja Jani Keto parkkeerasivat asuntoautonsa ensimmäistä kertaa leirintäalueelle.

Testimielessä tehdylle neitsytmatkalle lähdettiin vain muutaman kymmenen kilometrin päähän kotoa, Sinervän lerintäalueelle Multialle.

Viikki ja Keto eivät olleet kesän ainoita ensikertalaisia. Sinervä Camping aukesi toukokuun alussa ja tuoreita karavaanareita on käynyt jo useampia, kertoo yrittäjä Jukka Vuorela.

Aloittelevan karavaanarin voi tunnistaa leirintälueella leveästä hymystä, ainakin Jani Kedon ja Anni Vilkin tapauksessa. Jani Kedon kotialbumi

Aloittelevalla karavaanarilla on usein paljon kysyttävää leirintäalueen toiminnasta. Moni kaipaa apua ja vinkkejä myös kaluston käyttöön.

– Osalla saattaa olla vaunussa joku pikku vikakin. Tai ehkä vanhoissa vaunuissa pitäisi puhua ominaisuudesta. Tähän mennessä olemme aina pystyneet auttamaan, Vuorela sanoo.

Jukka Vuorelakin on tuore kasvo karavanaanaribisneksessä. Hän aloitti Sinervän campingin yrittäjänä puolisonsa Minna Luoma-Ahon kanssa tänä keväänä, keskellä koronaviruspandemiaa.

Sinervä Campingin yrittäjät Minna Luoma-Aho ja Jukka Vuorela ovat tehostaneet leirintäalueen siivousta koronaviruksen takia. He uskovat, että pandempia saattaa koitua kotimaan matkailun eduksi. Niko Mannonen / Yle

Koronan takia leirintäalueiden matkailijaodotukset ovat heilahdelleet rajusti. Tiukimpien liikkumisrajoitusten aikaan kesästä odotettiin katastrofaalista. Nyt näyttää siltä, että kotimaan rajoitusten höllentyminen rajojen pysyessä kiinni voikin kääntyä leirintäalueyrittäjien voitoksi.

– Meillä saattoi käydä tuuri. Paljon puhutaan siitä, että kaikki haluavat nyt karavaanareiksi, Luoma-Aho kertoo.

Vuorela on vieläkin positiivisempi. Hän uskoo, että karavaanarikokeilut eivät jää tämän kesän ilmiöksi, vaan koronaviruksen myönteinen vaikutus kotimaanmatkailuun jatkuu useamman vuoden.

– Ehkä jopa seuraavat viisi vuotta mennään noususuhdanteessa, Vuorela arvelee.

Jokaiselle leirintäalueelle pääsee ilman jäsenkorttia

Suomen reilusta viidestäsadasta leirintäalueesta kymmenesosa on SF-Caravanin jäsenyhdistysten ylläpitämiä. Suurin osa on täysin yksityisiä toimijoita.

Matkailijan kannalta leirintäalueen taustaorganisaatiolla ei pitäisi olla merkitystä. Portit aukeavat kaikille alueille, oli jäsenkirjaa tai ei. Edes ruuhkatilanteissa omia ei suosita.

Suurin ero on hinnoissa. Monella yksityiselläkin lerintäalueella on alennettu hinta karavaanariyhdistyksen jäsenille.

Noin kymmenen neliön asuintiloissa vessalle ei tuhlata liikaa tilaa. Leirintäalueiden peseytymistilat ovatkin karavaanareille tärkeä palvelu. Niko Mannonen / Yle

Joidenkin mielestä eroa on myös tunnelmassa. Alueilla, joissa majoittuu paljon koko vuoden samassa paikassa pysyviä kausipaikkalaisia, saattaa muodostua kuppikuntia.

– Olen itsekin mennyt leirintäalueella saunaan ja saanut kuulla, että se on Veikon paikka, älä siihen istu, naurahtaa SF-Caravanin toiminnanjohtaja Timo Piilonen.

Hänen mukaansa sisäpiirit ovat kuitenkin melko harvinaisia. Konkareista voi olla myös iso apu, jos uusi karavaanari on ongelmissa kalustonsa kanssa.

Nokka kohti tuntematonta Suomea

Mitä tuoreet karavaanarit sitten odottavat kesälomaltaan?

Leirintäalueyrittäjän mukaan peruuntuneille ulkomaanmatkojen ja kaupunkilomien tilalle etsitään nyt aidosti erilaista vaihtoehtoa. Luontokohteita kartoitetaan innokkaasti ja monilla karavaanareilla on mukanaan maastopyörät.

– Lähinnä he haluavat nyt tutustua kotimaan tarjontaan, että minkälaisia erilaisia paikkoja tässä maassa oikein on, Vuorela arvioi.

Polkupyörällä pääsee kätevästi tutkimaan ympäristöä. Monet karavaanarit etsivät leirintäalueiden lähistöltä luontopolkuja tai muita nähtävyyksiä. Niko Mannonen / Yle

Anni Vilkki ja Jani Keto saavat peruuttavat Miia Matkailijaksi nimetyn kesäkotinsa pois jyväskyläisen kerrostalon parkkipaikalta.

Nuoripari on ennakkoon ajatellut kiertävänsä lähiviikkoina ainakin etelä- ja länsirannikkoa. Mutta suunnitelmat saattavat muuttua. Jos ennuste lupaa parempaa säätä jonnekin muualle, ajetaan sinne.

– Tässä on nyt koko Suomi auki ja monia paikkoja, missä ei olla käyty, Vilkki hymyilee.

