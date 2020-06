Keskustan Katri Kulmuni esitti tiedotustilaisuudessa yllättäen eläkeiän nostamista

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni esitti aamun tiedotustilaisuudessa yllättäen eläkeiän nostamista. Kulmuni totesi, että budjettiriihessä edessä on vaikeita asioita kuten eläkeiän nosto, työllisyystavoitteen reilu korottaminen ja työttömyysturvan joustavoittaminen.

Kulmuni totesi, että vain tämänkaltaisilla asioilla voidaan välttää toimeentuloa näivettävät verot ja leikkaukset. Listalla eläkeiän nostaminen oli uutta.

Eläkeikään puuttuminen on herkkä asia, joka vaatii kolmikantaista valmistelua työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Eläketurvakeskuksen johtaja Jaakko Kiander ei ole kuullut mistään eläkeiän nostamiseen tähtäävistä toimista. Suuri eläkeikäuudistus on tehty melko hiljattain.

– Myös eläkeputken siirtämisestä on juuri sovittu.

Kulmunin vieressä tiedotustilaisuudessa seisoi tuleva valtiovarainministeri, joka sai työntekijäjärjestöt takajaloilleen vuonna 2009.

Pääministeri-aikanaan Matti Vanhanen päätti Rukan lumilla, että eläkeikä pitää nostaa 65 vuoteen. Eläkeuudistuksesta oli puhuttu, mutta se ei ollut edennyt.

– Rukan lumilla tämä täsmentyi itselläni, että meidän pitää vaan näyttää suuntaa, Vanhanen sanoi tuolloin Ykkösaamun haastattelussa.

Vanhanen alkoi viedä asiaa heti eteenpäin. Palkansaajajärjestöt suuttuivat, kansalaiset keräsivät adressia ja oppositiossa ollut SDP jätti asiasta välikysymyksen.

Varsinaiseen uudistamiseen päästiin vasta vuosia myöhemmin.

Merkittävä uudistus eläkkeellle siirtymiseen tehtiin vuonna 2017.

Vuonna 2017 sovittiin, että vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee portaittain, niin että eri ikäluokilla on omat eläkeikänsä. Tämä lykkää eläkkeelle jäämistä. Lisäksi lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan työssä.

Eläkeputkea on juuri siirretty. Työtön voi päästä eläkeputkeen nyt syntymävuodesta riippuen 59–62-vuotiaana. Putkea on siirretty tähän mennessä moneen kertaan ja se voi olla keskusteluissa jälleen. Myös työttömyysputken poistamista on vaadittu.

Ongelma on edelleen, että suuri osa ihmisistä ei pysy työssä 65-vuotiaaksi. Nyt tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee 62,4 vuoteen.

Uusi haaste on työkyvyttömyyseläkkeiden kääntyminen nousuun parin viime vuoden aikana.