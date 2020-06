Lähtisitkö ilman kuskia kulkevan robottibussin kyytiin? Nyt se on mahdollista Helsingissä – katso suora lähetys ensimmäiseltä ajelulta kello 10.45

Tarkkasilmäiset ovat jo saattaneet bongata Helsingissä robottibussin, jota on testattu Pasilan aseman ympäristössä huhtikuusta lähtien.

Tänään tiistaina myös matkustajat pääsevät nousemaan sen kyytiin ensimmäisen kerran – vieläpä maksutta.

Yle pääsee testaamaan uutta linjaa ensimmäisten joukossa kello 10.45 alkavassa suorassa lähetyksessä.

Suorassa lähetyksessä robottibussin kyydissä ovat toimittaja Tuulia Thynell ja hänen jututettavinaan projektipäällikkö Ulla Tikkanen Forum Virium Helsingistä sekä toimitusjohtaja Harri Santamala Sensible 4:sta.

Media-ajeluiden jälkeen bussiin huolitaan tosin vain kaksi matkustajaa kerrallaan koronarajoitusten vuoksi. Ensimmäiset lähdöt ovat iltapäivällä kello 15 ja 15.20, varsinainen liikenne alkaa huomenna keskiviikkona.

Mukana edelleen varakuljettaja

Heinäkuun alkuun kestävä kokeilu on osa EU:n rahoittamaa FABULOS-hanketta, jossa Helsingin kaupunki on mukana. Robottibusseja on testattu Helsingissä jo viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien. Nyt meneillään oleva kokeilu on toistaiseksi suurin.

Tarkoituksena on tutkia sitä, miten ilman kuljettajaa ajavat bussit voisivat tulla todelliseksi osaksi joukkoliikennettä. Testiajovaiheessa mukana on kolme yritysryhmää, jotka kokeilevat omia ratkaisujaan kahdessa eurooppalaisessa kaupungissa.

Pasilan busseista vastaa suomalainen Sensible 4, joka testaa omaa ratkaisuaan myöhemmin myös Norjassa. Pasilassa sillä on käytössään kolme erilaista ajoneuvoa.

Autonominen GACHA-pikkubussi on tehtynyt Pasilassa testiajoja huhtikuusta lähtien. Nyt liikennöinti avataan matkustajille. Forum Virium Helsinki

Aivan ilman henkilökuntaa bussit eivät kuitenkaan vielä kulje.

– Kaikkia kolmea robottibussia tarkkaillaan alueella sijaitsevasta etäohjaamosta käsin. Suomen pilotissa on jokaisessa ajoneuvossa vielä silti oma turvahenkilö tai varakuljettaja, kertoo projektipäällikkö Ulla Tikkanen Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Viriumista.

Tikkanen kertoo, että EU-rahoitukseen on sisäänrakennettuna ajatus, että kolmen vuoden sisään projektin päättymisestä ratkaisujen pitäisi olla jollain tavalla kaupallistettuja.

– Tämä jää nähtäväksi. Jossain mittakaavassa viiden vuoden sisään tämän tyyppisiä ratkaisuja voisi olla jo kaduilla, hän arvelee.

"Teknologia vaatii vielä aika paljon kehitystä"

Se, nähdäänkö robottibusseja jossain vaiheessa pääkaupunkiseudun kaduilla tosi toimissa, riippuu tietenkin alueen joukkoliikennettä tilaavasta Helsingin seudun liikenteestä.

Pasilan robottibussi eli linja 29R Reitti: Ratapihankatu, Rautatieläisenkatu, Ratamestarinkatu ja Asemapäällikönkatu yhteen suuntaan eli myötäpäivään. Pysäkit: Pasilan asema (vastapäätä asemaa Ratapihantiellä, toistaiseksi poissa käytöstä), Messukeskus, Kellosilta. Lähdöt: Aikataulun mukaisia lähtöjä on kello 8.15–9.35 ja kello 13.40–15.20, kello 9.55–10.50 ja 12.30–13.20 robottibussia liikennöidään kysyntäohjauksella eli matkustaja voi ShotlAV-älypuhelinsovelluksen avulla tilata itselleen kyydin. Reittiopas: Linjan tiedot (siirryt toiseen palveluun) ja poikkeukset reittioppaassa.

Joukkoliikennesuunnittelija Essi Kyllösen mukaan tästä ja aiemmista kokeiluista saadaan tietoa muun muassa teknologian tilasta sekä matkustajien ja muun liikenteen suhtautumisesta robottibusseihin.

– Teknologia vaatii vielä aika paljon kehitystä ennen kuin voitaisiin ajatella kilpailuttavamme näitä liikenteeseen, hän toteaa.

Pasilassa nyt liikennöivien kaltaiset pikkubussit voisivat myöhemmin soveltua esimerkiksi harvemmin asuttujen alueiden kutsuliikenteeseen ja palvelulinjoille.

