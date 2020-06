Etelä-Korean hallitus syytää kansalaisille rahaa, joka on pakko käyttää nopeasti kulutukseen – kauneusbisnes kukoistaa

Etelä-Korean hallitus on toimittanut luottokorttitileille rahaa, jota ei voi säästää.

Etelä-Korean hallitus on saanut valmiiksi kansalaisille suunnatun elvytyspaketin, jonka toivotaan kantavan maan talouden koronavirusepidemian aiheuttaman laman yli.

Hallitus lähestulkoon pakottaa kansalaiset käyttämään rahaa. Lähes kaikki kotitaloudet ovat saaneet luottokorttitilille rahaa, joka on käytettävä kulutukseen elokuun loppuun mennessä. Rahaa ei voi säästää, kertoo Nikkei Asian Review (siirryt toiseen palveluun).

Useimmat ovat halunneet saada tukirahansa omalle luottokorttitililleen, mutta rahan on voinut saada myös lahjakorttina tai erillisellä luottokortilla, johon summa on talletettu valmiiksi.

Hallitus on muokannut elvytysrahan ehdot siten, että rahat käytetään pienissä yrityksissä. Luottokortti ei käy esimerkiksi supermarketeissa, teemapuistoissa tai nettiostoksissa. Luotokortit ovat suosittuja Etelä-Koreassa, ja käteistä rahaa käytetään vähän.

Ihmisiä ostoksilla Soulin kauppakujalla. AOP

Tukikampanjan alussa rahan vastaanottajat oli jaettu syntymävuoden mukaan siten, että tiettyinä vuosina syntyneet saivat käyttää rahaa tiettyinä viikonpäivinä. Näin kulutus jakautui tasaisesti.

Koronaepidemian aiheuttaman talouslaman hätäapuun on tarjolla 14,3 biljoonaa wonia, eli noin 11 miljardia euroa. Tämä on vasta murto-osa koko maan talouden elvyttämiseen varatusta yli 200 miljardista eurosta. Etelä-Koreassa on runsaat 50 miljoonaa asukasta.

Neljän hengen kotitalous saa käyttöönsä miljoona wonia, eli vajaat 800 euroa. Lisää rahaa on tulossa paikallishallinnon kassasta.

Luksustuotteet suosiossa

Talouslehti Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan ulkonäöstään hyvin kiinnostuneet eteläkorealaiset käyttävät tukirahaa erityisesti muotituotteisiin ja kauneusleikkauksiin. Leikkauksista halutuimpia ovat kasvojen ja rintojen muotoilut, kertoo lehden haastattelema, Gangnamin kaupunginosassa työskentelevä plastiikkakirurgi Hwang Yong-seok.

Kaksikymppisistä eteläkorealaisnaisista jo joka kolmas on ollut jonkinlaisessa kauneusleikkauksessa, mutta ilmainen tukiraha nostaa osuutta huomattavasti, lehti arvioi.

Moni nainen käyttää myös hyväkseen tilanteen, jossa kasvomaskien käyttö on yleistä, joten kasvoleikkausten jäljet voi helposti piilottaa toipumisen ajaksi.

Eteläkorealaiset haluavat myös kuluttaa rahaa "kostona" koronaepidemialle. McKinsey-konsultointiyhtiön raportin mukaan kasvussa on erityisesti ei-välttämättömien tuotteiden kauppa.

Ihmisiä kävelykadulla Soulissa. EPA

Monet käyvät ilmaisen rahan avulla ravintoloissa, joihin ei normaalina aikana olisi varaa.

– Tuntuu kuin olisin saanut bonuksen. Perheeni käyttää rahan varsinkin gopchang-ravintolassa, johon emme muuten menisi, koska se on niin kallis, sanoo Financial Timesin haastattelema muotisuunnittelija Lee Hyun-jung.

Gopchang-ravintolat tarjoilevat paikallista herkkua, grillattuja sisäelimiä.

Vienti saatava vetämään

Etelä-Korea on selvinnyt koronaepidemiasta suhteellisen nopeasti tiukkojen rajoitustoimien ja sairastuneiden tehokkaan seurannan ansiosta.

Maan työttömyys on kuitenkin kovassa nousussa. Hallitus on luvannut luoda puoli miljoonaa valtiollista työpaikkaa. Talousasiantuntijat pohtivat, riittääkö valtava elvytys. Jos epidemia palaa takaisin, toisen vastaavan elvytyspaketin aikaansaaminen voisi olla vaikeaa.

Etelä-Korean talous on riippuvainen viennistä. Jotta maan talous voi päästä jaloilleen, myös sen kauppakumppanien on toivuttava koronan taloussokista.

Ennen kuin tämä tapahtuu, Etelä-Korea yrittää tekohengittää talouttaan kotimaisen kysynnän avulla.

