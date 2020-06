14-vuotiaan tytön kunniamurha mursi padon – Iran keskustelee siitä, mitä uskonnollinen laki määrää lapsenmurhasta

Reza Ashrafi ei pitänyt 14-vuotiaan tyttärensä Romina Ashrafin 29-vuotiaasta poikaystävästä.

Isä tiedusteli lakimieheltä, millaisen tuomion hän saa, jos hän tappaa tyttärensä. Isän mukaan tyttären surma pelastaisi suvun kunnian, sillä hän pelkäsi tyttären karkaavan poikaystävänsä matkaan.

Lakimies arveli, että tuomio tyttären tappamisesta olisi kolmesta kymmeneen vuotta vankeutta, koska Reza Ashrafi on tytön huoltaja.

Kolmen viikon päästä lakimiehensä konsultoimisesta isä meni yöllä nukkuvan tyttärensä huoneeseen ja mestasi hänet.

Reza Ashrafia ei oudoksuttanut tyttären ja poikaystävän ikäero. Iranissa on normaalia, että tyttö on esimerkiksi avioituessaan vain 13-vuotias. Isä ei pitänyt nuorukaisen suvusta.

Mielivaltaista ruumiillista ja henkistä väkivaltaa

Romina Ashrafin kunniamurha pienessä kylässä Iranin pohjoisosissa ei ole tavaton, mutta tällä kertaa se on nostanut naisten ja tytärten turvallisuuden laajaan julkiseen keskusteluun.

Keskustelun sävy on riippunut siitä, onko vanhoillinen ja kannattaako uskonnollisen lain säntillistä tulkintaa vai onko ajatusmaailmaltaan vapaamielisempi. Puhetta on riittänyt niin lehdissä kuin sosiaalisessa mediassakin.

Naiset ja tytöt ovat jakaneet toisilleen kertomuksia kotioloissa tapahtuneista raiskauksista, pieksämisistä ja henkisestä väkivallasta. Joissain tarinoissa aviomiehen raivoon on riittänyt pelkästään se, että tytär on keskustellut vieraan miehen kanssa kadulla.

Eräs yliopisto-opiskelija kertoi isän piesseen hänet vyöllä ja sulkeneen viikoksi kotiarestiin, koska tyttö ei tullut koulusta suoraan bussilla kotiin. Tyttö oli poikennut ostamaan jäätelöä.

– Iranissa on tuhansia Rominan kaltaisia kohtaloita. Naisia, joilla ei ole mitään turvaa, New York Times lainaa Kimia Abodlahzadehin twiittiä.

Yhtäältä Iran on uskonjohtajien hallitsema maa. Kulttuuri on patriarkaalinen, ja naisen on kysyttävä suvun mieheltä lupaa poistua maasta, ottaa avioero tai vaikka mennä kodin ulkopuolelle töihin.

Toisaalta iran on uudenaikainen maa, jossa 60 prosenttia yliopisto-opiskelijoista on naisia. Työvoimasta puolet on naisia. Naisia on parlamentissa ja myös hallituksessa.

Iranilaiset naiset elävät uudenaikaisen ja vanhakantaisen maailman ristipaineissa. Abedin Taherkenareh / EPA

Piilotettu ongelma tuli päivänvaloon

Iranissa ei julkaista rikostilastoja, mutta jotain kunniamurhien määrästä tiedetään. Iranin armeijan tutkimuslaitos raportoi viime vuonna, että 30 prosenttia kaikista Iranissa tehdyistä murhista on naisten ja tyttöjen kunniamurhia.

Perheväkivallan arvioidaan olevan laajaa. Iranin valtiollisen uutistoimiston IRNA:n raportin mukaan perheväkivalta lisääntyi viime vuonna 20 prosenttia edellisvuodesta.

Koronavirus levisi rajusti Iranissa ja sulki maan lähes täydellisesti. Perheväkivallan on arveltu kolminkertaistuneen koronaeristyksen aikana. Perheväkivaltaan erikoistuneeseen palvelevaan puhelimeen tulee 4 000 soittoa päivässä.

Iranin hengellinen johtaja ajatolla Ali Khamenei on vastikään vaatinut "kovaa rangaistusta" kaikille miehille, jotka pahoinpitelevät naisia. Tämän on arvioitu kommentoivan juuri Romina Ashrafin tapausta.

Uskonnollinen johtaja ajatolla Ali Khamenei on kommentoinut kautta rantain Romina Ashrafin tapausta. AFP

Äiti tuomitaan lapsensurmasta kuolemaan, mutta isä ei

Iranilaiset naisten oikeuksien puolustajat, jotka yleensä asuvat ulkomailla, tahtovat muutosta vapaamielisempään suuntaan. Ongelma kuitenkin Iranissa on se, että uskonnollinen sharia-laki tekee eron perheen sisäisen ja muun väkivallan välillä

Sharian mukaan toisen tappaminen on kyllä rikos, josta pitää tuomita "silmä silmästä" -periaatteella. Poikkeuksen tekee se, että lapsen huoltajia ei tällä periaatteella tuomita. Lapsen holhoojaksi katsotaan isä ja isoisä.

Lakimuutoksen kannattajat katsovat, että myös isän tulee saada kuolemanrangaistus, jos hän tappaa lapsensa. Vaatimusta he perustelevat silläkin, että äiti saa lapsen tappamisesta kuolemanrangaistuksen.

– Jos lähestymme asiaa järjen, viisauden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, niin juuri isää tulisi rangaista moninkertaisesti, naisten oikeuksien puolustaja ja entinen kansanedustaja Faezeh Hashemi sanoo New York Timesille.

Taistelu laista ja sen tulkinnasta

Konservatiiviset lain puolustajat katsovat, että lakimuutos olisi antautumista länsimaisen feminismin edessä.

Lisäksi Rominan tapauksessa konservatiiviset piirit syyttävät tyttöä siveettömyydestä sekä uskonnollisten ja kulttuuristen sääntöjen rikkomisesta.

Vanhoillisten tulkinta ei pidä välttämättä yhtä sharia-lain kirjaimen kanssa. Iranista löytyy toisenlaisiakin islamilaisen lain tietäjiä.

Heidän mukaansa Koraanissa tai pyhissä teksteissä ei sanota, että holhooja välttyy kuolemanrangaistukselta, jos hän tappaa lapsensa. Kyse on uskonoppineiden tulkinnasta ja tulkinnan muuttumisesta perinteeksi.

