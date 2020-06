"Bussi oli täynnä ja istuimme vieri vieressä" – junat ja bussit myydään täyteen, jos matkustajia riittää: ala sopi tänään turvasäännöistä

Helsingin Kampin linja-autoterminaalissa turkulainen Ilmari Aitoaho odotteli linja-autoa kotikaupunkiinsa. Hän oli tullut Helsinkiin eilen.

– Onnibussissa oli eilen jokainen paikka täynnä. Se yllätti. Me matkustajat olimme vieri vieressä, Aitoaho mietti.

Aitoahon mielestä matkustaminen tuntuisi turvallisemmalta, jos tyhjää tilaa jätettäisiin enemmän.

– Vuoroja voisi mielestäni olla mieluummin useampia, ja jokaiselle matkustajalle varattuna oma penkkirivi, hän pohtii.

Aitoaho itse varautui matkaan käsidesin kera.

– Olen kuitenkin luottavaisin mielin, että ihmiset eivät matkusta, jos tuntevat olonsa sairaaksi.

Turkulainen Ilmari Aitoaho matkusti Helsinkiin täydessä linja-autossa. Hän uskoo, että vuorojen lisääminen ja turvavälien jättäminen olisi tarpeen. Toni Määttä / Yle

Tyhjiä penkkejä ei jätetä, mutta THL:n ohjeita noudatetaan tarkkaan

Joukkoliikenteen liikennöitsijöillä on ongelma.

Onnibussin toimitusjohtaja Lauri Helke sanoo, että linjoja ajetaan nyt tappiolla. Kapasiteetista on kevään aikana ollut 20 prosenttia käytössä, nyt lähemmäs neljännes.

– Kesän aikana tavoite on päästä tilanteeseen, jossa edes puolet liikenteestä olisi ennallaan. Tappiot ovat valtavat, Helke sanoo.

Vaikka vuoroja on vain neljännes tavallisesta, lippuja myydään linjoille niin paljon kuin kaupaksi käy.

Samaa kerrotaan VR:ltä: Jos ostajia on, myydään kaikki junan vapaat paikat täyteen.

Erillisiä turvavälejä tai tyhjiä penkkejä ei jätetä.

VR:n toimitusjohtaja Rolf Jansson ei kuitenkaan usko ongelmiin.

– Tällä hetkellä ollaan huomattavasti alle viime vuoden matkamääristä, miinusta on 70 prosenttia. Tosiasia on, että junissa on hyvinkin väljää. Ruuhkavuorojen ulkopuolella on myyty keskimäärin yksi paikka kymmenestä. Yksittäisissä junissa voi olla enemmän asiakkaita, Rolf Jansson sanoo.

Jotta tilaa olisi, junia palautetaan vähitellen normaalipituisiksi.

VR:llä on Janssonin mukaan 80 kohdan ohjelma, jolla lisätään matkustajien turvallisuutta. Henkilökunta aloittaa työnsä suoraan junista ja pitää huolta turvallisuudesta. Junia siivotaan ja junavuoroja lisätään niin, että 15.6. jälkeen kaukoliikenteen junista 85 prosenttia ja lähiliikenteestä 90 prosenttia ajetaan normaalisti.

Myyntijärjestelmään on luotu algoritmi, joka maksimoi etäisyydet asiakkaiden välillä, jos junissa on tilaa.

– Juniin on kesäkuun puolessa välissä tulossa käsidesiannostelijat, ja osittain myös merkittäville asemille. Lisäksi käsidesiä ja kasvomaskeja tulee junissa myyntiin, Jansson luettelee.

Harakka: “THL:n ohjeita noudatetaan kaikissa välineissä”

Julkinen liikenne on siis kärsinyt pahasti.

Tänään järjestetty Joukkoliikennefoorumi mietti keinoja, joilla matkustajat voisivat kulkea turvallisesti joukkoliikenteessä.

Mukana oli linja-autoyrittäjiä, kaupunkien joukkoliikennevastaavia, taksialan ja esimerkiksi Finnairin edustajia sekä THL:n edustaja.

Liikenne ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) totesi foorumin jälkeen, että alalla on yhtenäinen näkemys ja kaikki noudattavat samoja THL:n luomia pelisääntöjä.

Lauri Helke sanoo samaa.

Alan ja ministeriön näkemys on sama: Toimijat ovat noudattaneet THL:n linjauksia, enempää sääntelyä ei nyt tarvita.

Eri liikennevälineillä on yhteneväinen näkemys keinoista, joilla matkustajat ja henkilökunta pidetään turvassa.

Miten esimerkiksi Onnibussilla asia hoidetaan?

– Matkustaja pystyy lipunoston yhdeydessä valitsemaan esimerkiksi viereisen paikan itselleen ja valitsemaan sellaisen turvavälin kuin haluaa. Lisäksi voi välttää ruuhka-aikoja, kuten perjantai-iltaa, Helke sanoo.

Onnibus lähtee Kampin linja-autoasemalta. Bussivuoroja ajetaan nyt noin neljännes siitä mitä ennen koronapandemiaa ajettiin. Toni Määttä / Yle

Konkursseja on luvassa, liikennöitsijä povaa

Taksikyydit katosivat, lentoliikenne romahti, bussiyhtiöt lomauttivat väkeä.

Joukkoliikeneellä on ollut karu kevät.

Kovat ajat jatkuvat, monille yrityksille tämä on selviytymistaistelu, Lauri Helke sanoo. Pahimman yli on silti päästy, hän arvioi.

Toimialalla varmasti tapahtuu konkursseja. Nekin, jotka jatkavat liikennöintiä, eivät palaa samaan volyymiin kuin ennen koronaa, Helke sanoo.

Hänen mukaansa linja-autoala kärsii pahemmin kuin ravintola-ala.

Huhtikuussa Linja-autoliitto teki jäsenkyselyn. 70 prosenttia vastanneista ilmoitti yrityksen liikevaihdon vähentyneen yli 80 prosenttia. 17 prosentilla oli kadonnut liikevaihto kokonaan.

Lähes kaikki yritykset olivat lomauttaneet henkilöstöä ja poistaneet ajoneuvoja liikenteestä.

Kesän tilauksia oli peruttu paljon, ja syksylle uusia tilauksia oli saanut vain 15 prosenttia vastanneista.

Matkustaja toivoo turvavälejä

Lohjalta Helsinkiin linja-autolla saapuneen Anja Nygrenin matka sujui leppoisasti. Tilaa oli riittämiin.

– Meitä oli kaiken kaikkiaan viisi matkustajaa koko linja-autossa. Tunsin oloni varsin turvalliseksi.

Nygren toteaa, että huoli tartunnasta olisi suurempi, jos linja-auto olisi täynnä väkeä. Hän toivoo, että matkustajamäärien kasvaessa turvaväleistä pidettäisiin silti huolta.

– Menisi sitten tämä korona toivottavasti nopeasti ohi, Nygren sanoo.