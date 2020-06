Sinilevä on pysynyt toistaiseksi poissa Hämeen järvistä

Yksi leväseurannan havaintopaikoista on Hattulassa Retulansaaressa, missä näyte otetaan Vanajavedestä.

Yksi leväseurannan havaintopaikoista on Hattulassa Retulansaaressa, missä näyte otetaan Vanajavedestä. Tiina Kokko / Yle

Tämän kesän ensimmäisten levähavaintojen mukaan sinilevätilanne on Hämeessä rauhallinen. Hämeen maakunnissa seurataan perinteisesti joka viikko 14 havaintopaikan sinilevätilannetta aina elokuulle saakka. Jokaisessa kohteessa on yksi näytteidenottopaikka, joiden havainnot kerää yhteen Hämeen ely-keskus.

Valtakunnallisessa leväseurannassa Kanta-Hämeen havaintoja tehdään Lopen Loppijärvellä kirkonkylän uimarannalla, Hämeenlinnan Lammin Pääjärvellä Juottimen uimarannalla, Hämeenlinnassa Alajärven Tervaniemessä, Tammelan Pyhäjärvellä Manttaalinrannassa sekä Hattulassa Vanajavedellä Retulansaaressa.

Päijät-Hämeessä havaintoja tehdään Orimattilan Villikkalanjärvellä ja Mallusjärvellä seurakunnan leirikeskuksen rannalla sekä Lahden Alasenjärvellä ja Kymijärvellä. Päijänteellä on kaksi havaintopaikkaa, joista toinen on Asikkalassa Kuotaan uimarannalla ja toinen Sysmässä. Sen sijaan Vesijärvellä on peräti kolme havaintopaikkaa. Niistä yksi sijaitsee Lahden Mukkulassa ja kaksi muuta Asikkalassa Vesijärven pohjoisosassa sekä Pirppulan uimarannalla.

Tänä kesänä sinilevähavaintoja keräävät myös Suomen rotarit. Hämeessä rotarit seuraavat Lopen Sakaran sekä Heinolan Konniveden levätilannetta.

Sinilevätilannetta voi seurata edelliskesien tapaan netissä Järviwiki-sivulta (siirryt toiseen palveluun).