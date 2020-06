Kemin vastaavalta lääkäriltä jälleen voimakasta arvostelua Mehiläinen Länsi-Pohjaa kohtaan – harkitsee vakavasti toiminnan keskeyttämistä

Kemin kaupungin vastaava lääkäri Kari S. Lankinen arvostelee jälleen ankarasti Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:tä. Lankinen kritisoi suun terveydenhuollon lomautuksia ja harkitsee jopa toiminnan keskeyttämistä.

– Vastaavalla lääkärillä on oikeus määrätä toiminta osin tai kokonaan keskeytettäväksi, jos hän arvioi, että järjestämisessä tai toteuttamisessa on epäkohtia taikka toiminta on lakien tai suositusten vastaista.

Lankisen ja Kemin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Aaro Tiilikaisen (vas.) allekirjoittamassa tiedotteessa kirjoitetaan, että "sopimuksen mukaan vastaavalla lääkärillä on paitsi oikeus myös velvollisuus määrätä muu palveluntuottaja tai terveydenhuollon ammattihenkilöstöön kuuluva ottamaan vastuu keskeytetystä toiminnasta".

Mehiläinen Länsi-Pohjan liiketoimintajohtaja Lasse Männistön mukaan asioita on käsitelty viikoittain toukokuussa, eikä Kemin kaupungin edustajilla ole ollut näissä kokouksissa huomautettavaa suun terveydenhuollosta.

– Vastaava lääkäri sekä Kemin kaupungin muut johtavat viranhaltijat ovat olleet itse käsittelemässä suun terveydenhuollon tilannetta ja tehtäviä ratkaisuja. He eivät ole ilmaisseet tällaisia näkemyksiä tai kritiikkiä yhteisissä kokouksissa tai ehdottaneet aikatauluihin muutoksia, Männistö sanoo.

Mehiläinen Länsi-Pohja on Meri-Lapin kuntien ja Mehiläinen-konsernin yhteisyritys, joka tuottaa alueen kunnille osan erikoissairaanhoidon palveluista. Kemille ja Torniolle se tuottaa lisäksi muun muassa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut.

Miljardien soteulkoistukseen päädyttiin reilu kaksi vuotta sitten kovan kohun saattelemana, eikä kuohunta yhteisyrityksen ympärillä ole laantunut sen jälkeenkään.

Mehiläinen Länsi-Pohja: Lomautetuille on tarjottava töitä

Tiedotteessa arvostellaan voimakkaasti Mehiläinen Länsi-Pohjan koronan perusteella tekemiä lomautuksia.

– Suomen Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtajan Anja Eerolan mukaan hammaslääkäreitä ei ole lomautettu epidemian takia tässä laajuudessa ja näin pitkäksi aikaa missään muualla kuin Mehiläinen Länsi-Pohjan alueella, tiedotteessa kirjoitetaan.

Lomautetuille on tarjottu töitä Rovaniemen hammashuollon jonojen purkajina, vaikka heidän työpanostaan kaivattaisiin Lankisen mukaan Länsi-Pohjassa. Männistö perustelee asiaa lainsäädännöllä.

– Lomautetuille työntekijöille halutaan aina tarjota korvaavia työtehtäviä ja tähän velvoittaa myös lainsäädäntö, hän sanoo.

Lomautuksia Männistö perustelee alueellisen pandemiaryhmän päätöksillä, asiakkaiden ja työntekijöiden suojelemisella, suojavarusteiden riittävyyden varmistamisella, palveluiden kysynnän laskulla ja sillä, että kiireettömän hoidon supistuttua kaikille ei ole ollut tarjolla korvaavaa työtä.

Lankinen ja Tiilikainen kiinnittävät huomiota myös siihen, että lomautukset jatkuvat 31. heinäkuuta asti, vaikka sosiaali- ja terveysministeriö on muistuttanut kiireettömän hammashoidon tarjoamisesta 8.5. ja THL on ohjeistanut kiireettömän hoidon lisäämisestä viimeksi 1. kesäkuuta.

– Toukokuun alusta lukien toimintaa on kasvatettu ja lomautuksia purettu ja tätä jatketaan asteittain edelleen koronatilanteen säilyessä rauhallisena. Kesäkaudella yleisesti kiireetön toiminta on supistettua, niin kunnallisena kuin Mehiläisen kun tuottamana, Männistö vastaa.

"Voitontavoittelulla ei ole mitään rajaa"

Ihmettelyä herättää myös se, että Mehiläinen Länsi-Pohja laskuttaa kunnilta lomautetun henkilöstön palkat koko ajan täysimääräisenä.

– Tämä vahvistaa käsitykseni, että Mehiläinen Länsi-Pohjan voitontavoittelulla ei ole mitään rajaa, kun päätöksiä tekevät muut kuin terveydenhuollon asiantuntijat. Kemissä kunnan terveydenhuollosta lakisääteisesti vastaava lääkäri on suljettu päätöksenteon ulkopuolelle, Lankinen kommentoi tiedotteessa.

Männistön mukaan palvelusta laskuttamisessa huomioidaan sekä syntyneet säästöt että kasvaneet kulut.

– Mehiläinen Länsi-Pohjalle koronapandemian hoidosta aiheutuneet kustannukset ylittävät merkittävästi lomautuksista syntyneet säästöt. Palvelusopimuksen nojalla näistä yllättävistä ja ennakoimattomista kustannuksista vastaa tilaaja. Tässä laskelmassa kuitenkin huomioidaan palveluntuottajalle mahdollisesti syntyneet pysyvät säästöt.

Männistö kertoo, että yhteisyrityksen kulut ovat kasvaneet, koska se on muun muassa perustanut useita infektiopoliklinikoita, uuden korona-osaston ja korona teho-osaston sekä resursoinut anestesia- ja tehohoitoon merkittävät lisäresurssit.

