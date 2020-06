Osa Tuusulan valtuutetuista epäilee, että pormestareiden luottokortti on vinkunut liian tiuhaan tiskillä – Pormestarit kiistävät väärinkäytökset

Kahdeksan tuusulalaista kunnanvaltuutettua vaatii selvitystä pormestareiden luottokorttien käytöstä. Valtuutettujen mukaan on herännyt epäilys siitä, että pormestari Arto Lindberg (sd.) ja apulaispormestari Mika Mäki-Kuhna (kok.) ovat saattaneet käyttää luottokortteja muuhunkin kuin varsinaisiin edustustehtäviin.

– Meille on tullut tietoa, että esimerkiksi alkoholin käyttö eräissä tilaisuuksissa on ollut poikkeavaa Tuusulan kunnan aikaisempiin tapoihin nähden. Kuiteista on myös nähty, että poikkeavan paljon näitä tilitapahtumia on sinne kirjautunut viime vuodelta, sanoo valtuustokysymyksen allekirjoittanut Ari Nyman (kesk.).

Valtuutetut vaativat esittämässään valtuustokysymyksessä selvitystä kaikista pormestareilla käytössä olleiden kunnan luottokorttien tilitapahtumista vuodelta 2019. Kysymys on heidän mukaan periaatteesta, miten yhteisiä verovaroja käytetään.

Valtuustokysymyksessä nostetaan esiin myös epäily siitä, ovatko kuittien tiedot kirjanpitolain mukaisia. Valtuutettujen epäilyistä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lindberg kiistää, että olisi käyttänyt kunnan luottokorttia vääriin.

– Kyllä meillä seminaarien yhteydessä on aina ollut tarjoilua. Minä olen aika pitkään ollut mukana ja kyllä se on ollut ihan normaalia toimintaa. Minä en tunnista, että tässä olisi tapahtunut mitään muutosta, sanoo Lindberg.

Myös Mäki-Kuhna kiistää, että olisi käyttänyt korttia väärin. Hänen mukaan kysymys on poliittisesta ajojahdista. Hän ei kuitenkaan suostu kommentoimaan asiaa, vaan katkaisee puhelun.

Suurennos Tuusulan kunnantalolla kuvatusta Eurocard-laskusta, joka on osoitettu Tuusulan kunnalle. Kristiina Lehto / Yle

Yle kävi kuvaamassa pormestareiden viime vuoden kuitteja Tuusulan kunnantalolla maanantaina. Esimerkiksi viime toukokuun lopulla Lindberg on maksanut kunnan luottokortilla samana päivänä yli 500 euron laskut sekä olut- ja ruokaravintola Belgessä että ravintola Salutorgetissa Helsingissä.

Ylellä ei kuitenkaan ole käytössä osallistujaluetteloa, josta selviäisi keitä on ollut läsnä kyseisissä tilaisuuksissa.

Tarkastuslautakunta ei tarttunut epäilyihin

Allekirjoittaneiden valtuutettujen mukaan asiaa on yritetty kahteen otteeseen saada myös tarkastuslautakunnassa käsiteltäväksi pykäläksi, mutta lautakunnan puheenjohtaja on torpannut tämän.

– Tässä koettiin sellaista kyykytyksen makua. Tällainen kuittitarkastushan on ihan normaali käytäntö ja siksi on vaikea ymmärtää, miksi siihen on pistetty niin pahasti hanttiin, sanoo kysymyksen allekirjoittanut Anu Åberg (kesk).

Tuusulan apulaispormestari Mika Mäki-Kuhna ei suostunut tarkemmin kommentoimaan Ylelle kunnan luottokortilla tehtyjä ostoja. Tuusulan kunta

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seppo Noron (vas.) mukaan väite ei pidä paikkaansa. Noron mukaan puheejohtaja kyllä määrää, mitä asioita kokouksessa käsitellään. Jäsenet voivat kuitenkin muuttaa esityslistaa, jos heillä on kokouksen enemmistön kannattama ehdotus. Tällaista muutosesitystä ei Noron mukaan tehty.

– Asia on ollut lautakunnan käsittelyssä jo viime joulukuusta lähtien useammassa kokouksessa. Siitä on keskusteltu ja myös talousjohtaja on ollut selvittämässä tätä. Keskustelujen perusteella lautakunta yksimielisesti katsoi, että asia ei kuulu tarkastuslautakunnalle, sanoo Noro.

Noron mukaan lautakunta on noudattanut kuntaliiton ohjeistusta (siirryt toiseen palveluun) siitä, pitääkö sen määrätä asiasta erityistilintarkastus. Osa kriteereistä täyttyi, mutta ei kaikki.

– Jos ehdot eivät täyty, voi valtuusto päättää erityistilintarkastuksen teettämisestä. Lautakunnan mielestä tässä tapauksessa se on nimenomaan valtuuston tehtävä, jos se niin haluaa, sanoo Noro.

Luottokorttien käyttöä on jo täsmennetty alkoholin osalta

Tuusulan kunnan varojen ja luottokorttien ohjeistukseen lisättiin jo kuluvan vuoden alussa ohjeet alkoholin ostamiseen.

Uuden ohjeen mukaan kunnan sisäisissä virkistys-, seminaari- ja juhlatilaisuuksissa alkoholia tarjoillaan vain ruokailun yhteyteen kohtuullisesti nautittuna ruokajuomana ja kahvin kanssa nautittuna jälkiruokana.

Saunatilaisuuden yhteydessä on puolestaan mahdollista tarjoilla siihen välittömästi liittyen tavanomaiset ja kohtuulliset alkoholiakin sisältävät virvokkeet. Aikaisemmissa ohjeissa alkoholia ei erikseen mainittu.

Tuusulan kunnan varojen ja luottokorttien ohjeistusta täsmennettiin kuluvan vuoden alussa. Kristiina Lehto / Yle

Tuusula siirtyi pormestarimalliin vuonna 2017. Noron oman kokemuksen mukaan alkoholikäytänteet eivät ole kunnassa muuttuneet pormestarien myötä.

– Esimerkiksi valtuustoseminaarissa alkoholin tarjoaminen on kyllä ollut tapana niin kauan kuin minä olen ollut mukana eli lähes 30 vuotta. Jos jotain ylilyöntejä on ollut, niin niihin kunnanhallitus on jo puuttunut. Ohjeistusta on tarkennettu ja minusta se on riittävä, sanoo tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Noro.

Valtuustolla edessä tiukka keskustelu

Valtuustokysymyksen allekirjoittajat uskovat, että aihe voi herättää kiivasta keskustelua valtuuston kokouksessa maanantaina.

– Meillä ei ole vastausta siihen, onko toimittu oikein vai väärin. Jos korttien käytössä ei ole mitään huomautettavaa, niin antaisivat nyt vaan tarkistaa asian, toteaa valtuustokysymyksen allekirjoittanut Åberg.

– Pormestarin käyttäytymisessä on tullut havaintoja määrätyissä tilaisuuksissa siitä, että ehkä kunnan luottokorttia käytetään hieman kevyin perustein. Sen verran me olemme tätä selvittäneet, että ei me ihan turhaan lähdetä tällaisia asioita kysymään, sanoo Nyman, joka on siis myös yksi valtuustokysymyksen allekirjoittajista.

Pormestari Lindbergin mukaan hänellä ei ole mitään salattavaa.

– Kuitit ovat julkisia asiakirjoja. Voisin kuvitella, että jos niitä ei ole riittävällä tarkkuudella kirjattu, niin joku olisi jo opastanut, missä täytyy tarkentaa, sanoo Lindberg.

Lue myös:

Pormestari Arto Lindberg on luotsannut Tuusulaa nyt vuoden – ”Avoimuus ei ole lisääntynyt, viestintätaidoissa paljon kehitettävää”

Valta vaihtui Tuusulassa – SDP:n Arto Lindberg valittiin pormestariksi

Pormestari kunnan johtopaikalla on vielä harvinaisuus – nyt sellaista miettii Tuusula