Vaatimus Lapista: Rajat auki Norjaan ja Ruotsiin

Lapin kunnat ja Lapin Yrittäjät vetoavat valtioneuvostoon. Arkistokuvassa on Haaparannan ja Tornion välinen silta sekä Tornion raja-asema kesäkuun alussa. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Lapin kunnat ja Lapin Yrittäjät vaativat rajojen avaamista Norjaan ja Ruotsiin.

Lapin, Ruotsin ja Norjan rajojen molemmin puolin koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena. Lapissa edellinen tartunta todettiin lähes kaksi viikkoa sitten.

Ruotsi ja Norja ovat elintärkeitä Lapin rajakuntien ihmisille ja yrityksille muun muassa Utsjoella, Inarissa, Enontekiöllä, Muoniossa, Kolarissa, Pellossa, Ylitorniolla ja Torniossa.

– Meillä on pitkä maaraja niin Ruotsin, Norjan kuin Venäjän kanssa. Ruotsin ja Norjan raja on "rajaton" eli naapurimaassa käydään töissä, kaupassa ja tehdään bisnestä arkipäiväisesti, ja näin on ollut jo vuosisatojen ajan, kunnat ja yrittäjät toteavat kannanotossaan.

Rajojen äkillinen sulkeminen lamaannutti rajakaupan. Esimerkiksi Utsjoen kunnalle Norjan rajakauppa on kunnan tärkeimpiä elinkeinoja, suuri työllistäjä ja yhteisöveron maksaja. Utsjoen yritysten liikevaihdosta yli 75 prosenttia tulee rajakaupasta. Asiakkaista arviolta yli 90 prosenttia on norjalaisia. Erityisesti norjalaiset ovat tärkeitä asiakkaita Suomen puolen liikkeissä.

"Tuntuu erittäin kohtuuttomalta"

Tornionlaakson Suomen puolisissa kunnissa arvioidaan kaupan asiakkaista noin 35–50 prosenttia tulevan Ruotsista. Rajan sulkemisen vuoksi päivittäistavarakauppa on siellä vähentynyt noin 25–30 prosenttia ja erikoistavaroissa jopa puolet. Kolarissa parturi-kampaamot ovat menettäneet jopa 90 prosenttia asiakkaista.

– Rajojen pitäminen kiinni tuntuu erittäin kohtuuttomalta alueella, missä koronatapauksia ei ole ollut ollenkaan tai pitkiin aikoihin. Mikäli rajat pysyvät kiinni pidempään, tämä tulee romahduttamaan alueen elinkeinoelämän. Alueen työttömyys tulee kasvamaan huomattavasti, ja kuntataloustilanne tulee heikkenemään entisestään, kannanotossa kirjoitetaan.

Lapista muistutetaan, että valtakuntien rajojen ylittäminen on arkipäivää paitsi töissä ja ostoksilla käydessä, myös sukulaisuus-, ystävyys- ja asiakassuhteissa sekä alkuperäiskansan eli saamelaisten keskuudessa.

Lapin kunnat ja Lapin Yrittäjät vetoavat valtioneuvostoon, jotta neuvottelut rajojen avaamisesta sekä rajoitusten keventämisestä aloitettaisiin pikaisesti.