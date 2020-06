Sodankylän elokuvajuhlien ja Jukolan piti tuoda Lappiin kymmeniä tuhansia matkailijoita, nyt ei tule ketään – järjestäjille ja yrittäjille menetys on miljoonaluokkaa

Napapiiri Jukolan kisa-alue ammottaa tyhjyyttään Rovaniemen Mäntyvaaran raviradalla. Valtava alue on autio ja siellä täällä radan ympäristössä lojuu erilaista metallirojua.

Kisojen ratamestari Kimmo Määttä esittelee kisa-aluetta, jota ei ole rakennettu, sillä Jukolan viesti siirrettiin vuodella eteenpäin koronakriisin vuoksi.

– Tuolla raviradan takasuoralla on lähtöpaikka ja vaihtoalue on toisella puolella. Ihmisiä tänne odotettiin tänä kesänä noin 15 000–20 000 ja startissa Jukolan veljesten kisan alkaessa on noin 1700 eritasoista suunnistajaa.

Napapiiri Jukolaan ja toiseen Lapin suurtapahtumaan, tänään alkaville Sodankylän elokuvajuhlille (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) odotettiin tällä viikolla kymmeniä tuhansia vierailijoita kumpaankin.

Sodankylässä tartuttiin toimeen, kun tapahtuman järjestäminen osoittautui mahdottomaksi. Elokuvafestivaali järjestetään virtuaalisesti, kertoo toiminnanjohtaja Ari Lehtola.

– Tämän olisi pitänyt olla 35-vuotisjuhla. Virtuaalitapahtuma rakennettiin muutamassa kuukaudessa, sillä halusimme joka tapauksessa palvella yleisöä.

Kauppias Mikko Laineen mukaan Sodankylän elokuvajuhlat ovat näkyneet myynnissä selvänä huippuna. Pekka Viinikka / Yle

Kauppiaan kesän paras myyntiviikko jää tulematta

Sodankylän elokuvajuhla, Midnight Sun Film Festival, on yksi Suomen tunnetuimmista tapahtumista ulkomailla. Sen järjestäminen verkossa tarkoittaa matkailijakatoa Sodankylän raitilla ja miljoonaluokan lovea yrittäjien tilipussiin.

– Kyllä aluetaloudelliset vaikutukset ovat suuria, puhutaan elokuvajuhlien osalta miljoonista euroista, Ari Lehtola laskee.

Sodankyläläinen kauppias Mikko Laine vahvistaa, että elokuvajuhlien aika on ollut tavallisesti kesän parasta myyntiaikaa.

– Kyllähän se on meille ollut kesän kovin viikko. Kun vieraita ei saavu paikalle, se näkyy erittäin merkittävästi meidän myynnissä. Puhutaan sillä viikolla noin 4–5 henkilön työtunneista, jotka jäävät puuttumaan. Heille ei työtä ole.

Sodankylän elokuvajuhlien budjetti on normaalisti miljoona euroa. Virtuaalisena kustannukset laskevat reilusti.

– Meidän osalta se melkein puolittaa festivaalibudjetin. Omat tuotot ovat normaalilla kaudella yli kolmannes budjetista, niin noin 300 000-400 000 euroa siitä hävisi, toiminnanjohtaja Ari Lehtola toteaa.

Elokuvafestivaali selviää taloudellisesti koronanjälkeiseen aikaan valtion ja yhteistyökumppaneiden tukien avulla.

Festivaalijärjestäjältä katosi iso osa liikevaihdosta

Kemissä järjestettävä Satama Open Air -festivaali on yksi monista koronan vuoksi peruuntuneista tapahtumista. Elokuun alussa Kemin keskusta-alueella järjestettävässä musiikkitapahtumassa oli esimerkiksi vuosi sitten kahdessa päivässä noin 12 000 kävijää.

– Festivaali on tuonut ison osan yrityksen liikevaihdosta ja tapahtuman ansiosta on pystytty pitämään paljon porukkaa työssä, kertoo Satama Open Airia järjestävän Eventworksin yrittäjä Markku Köngäs.

Käytännössä vuoden 2020 festivaali toteutuu lähes sellaisenaan kesällä 2021. Könkään mukaan ainoastaan yksi tälle kesälle sovituista esiintyjistä on vaihtumassa. Järjestäjän kannalta lohdullista on myös se, että ennakkolipun ostaneista vain kolmisen prosenttia on pyytänyt lippurahansa takaisin.

Markku Könkään torniolainen yritys on korona-aikana ollut mukana YleX:n tuotannossa. Antti Ullakko / Yle

Valtaosa on pääsylipun hankkeista päätynyt siihen, että käyttää lippunsa kesän 2021 festivaaleilla.

Työntekijöille kova paikka

Satama Open Airin lisäksi torniolainen Eventworks vastaa useiden tapahtuminen teknistä toteuttamisesta eri puolilla Suomea eli muun muassa äänentoistosta, valaistuksesta, jättiskriineistä ja esiintymislavojen rakentamisesta.

Koronan johdosta Eventworks menetti kauden ensimmäisen sesongin eli hiihtokeskusten kiihkeimmän ajan maalis-huhtikuulla. Myös vuoden toinen huippusesonki, kesäkuun alussa normaalisti alkava festivaalikesä on menetetty ainakin kahden ensimmäisen kuukauden osalta.

– Normaalikesänä meillä on töissä noin 80 ihmistä, huippupiikeissä lähes sata. Kesäisin viikkotyöskentelyssä olisi kymmenkunta ihmistä. Nyt työssä on kaksi ihmistä varastolla ja kaksi toimistossa, kertoo Markku Köngäs.

Lomautettujen työntekijöiden kannalta korona-aika on ollut vaikea.

– Alalla harva kuuluu mihinkään liittoon eikä muillakaan alan työnantajilla ole töitä tarjota. Työntekijöiden tilanne on todella hankala, miettii Köngäs.

Kesä 2020 pyyhittiin kalentereista

Muutamat festivaalitapahtumat elokuussa odottavat vielä valtion linjauksia koronarajoituksista, mutta useille festivaalijärjestäjille ja suurelle festarikansalle kesä 2020 pyyhkiytyi kalenterista.

Sodankylän elokuvajuhlien tälle kesälle aiottu 35-vuotisjuhla siirtyi vuodella. Myös Napapiiri Jukola on siirretty järjestettäväksi vuoden päästä kesäkuussa.

– Tämä ylimääräinen vuosi, jota ollaan useita vuosia valmisteltu, antaa meille mahdollisuuden hienosäätöön ja tarkistuksiin. Aika pitkälle tämä Jukola on jo tässä vaiheessa tehty, laskee Napapiiri Jukolan ratamestari Kimmo Määttä.

Rajoitusten vapauttamista ja sen seurauksia seurataan nyt tapahtuma-alalla tarkasti.

Eventworksin Markku Köngäs toivoo ihmisten käyttäytyvän vastuullisesti ja koronalukujen pysyvän kurissa. Yritys uskoo elokuun loppupuolella Torniossa järjestettävän Twin City Festivalin toteutumiseen.

– Ulkomaisten esiintyjien varaan rakennettu ysärihenkinen perjantain ohjelma meni täysin uusiksi, kun kansainväliset esiintyjät peruuntuivat. Uusi ohjelmisto on saatu kuitenkin koottua, sanoo Köngäs.

Sen sijaan kotimaisten artistien varaan rakennettu lauantai näyttäisi toteutuvan yhdellä muutoksella: ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluva Katri Helena on vaihtunut Irinaan.

