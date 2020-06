Yle seuraa hetki hetkeltä: Palkkamurhasta syytetty kertoo ajatelleensa ensimmäisen kerran tappamista 15-vuotiaana – tahtoi tienata, syytetyt kiistävät surman

Pirkanmaan käräjäoikeudessa luettiin maanantaina syytteet 19-vuotiaalle jyväskyläläismiehelle murhasta ja 20-vuotiaalle raumalaismiehelle yllytyksestä murhaan. Yllytyksellä syyttäjä tarkoittaa palkkamurhan tilaamista.

Oikeudenkäynti jatkuu tiistaina syytettyjen kuulemisella.

Poliisi löysi tammikuun lopussa keski-ikäisen miehen kuolleena Tampereelta Vasaratieltä.

Murhasta syytetty nuori mies halusi palkkamurhaajaksi. Uhrin poikaa syytetään

murhaan yllyttämisestä.

Asiassa on riidatonta, että jyväskyläläismies surmasi vuonna 1976 syntyneen miehen 28. tammikuuta 2020 Tampereella. Uhri on yllytyksestä syytetyn miehen isä.

Syyttäjän mukaan motiiviina oli raha ja uhrin pojan lapsuuskokemukset. Syyttäjän mukaan uhrin poika kärsi lapsuudessa isänsä alkoholismista. Syyttäjän mukaan uhrin poika oli tietoinen uhrin henkivakuutuksista.

Uhrin poika kiistää rikoksen. Murhan tekijäksi väitetty mies myöntää aiheuttaneensa uhrin kuoleman, mutta kiistää murhan.

Suomen oloissa harvinaisen epäillyn palkkamurhan oikeusistunto jatkuu tiistaina aamulla. Ylen toimittaja Anu Leena Koskinen seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä.

9.31 Murhasta syytetty kertoo olleensa uhrin asunnolla noin puoli tuntia. Ajantaju meni totaalisesti, hän kertoo. Syytetty vastaa kysymyksiin rauhallisesti, mutta hänen muistikuvansa ovat kertomansa mukaan osin hämäriä.

9.28 Murhasta syytetty tuli Jyväskylästä Tampereelle jo edellisenä iltana. Tähän vaikutti hänen mukaansa bussiaikataulut.

9.24 Murhasta syytetty kertoo pyytäneensä kuvaa uhrin pojalta tilaajan henkilöllisyyden varmistamiseksi. Kuvan saamisessa saattoi hänen mukaansa mennä päiviä. Murhasta syytetty ei muistanut esitutkinnassa uhrin pojan etunimeä.

9.21 Murhasta syytetty kertoo olevansa varma, että nimimerkki SIkaniska tilasi nimenomaan surman, eikä esimerkiksi muuta väkivaltaa. Viestejä tilauksesta ei ole saatu poliisin tutkinnassa. Syyttäjän mukaan nimimerkin takana oli uhrin poika. Uhrin poika on kiistänyt tämän.

9.18 Tampereen Vasaratien tapaus oli murhasta syytetyn mukaan ainoa toimeksianto, mihin hän tarttui. Hän kertoo, että muitakin yhteydenottoja tuli useita, mutta osa niistä ei ollut vakavia.

9.15 Murhasta syytetty kertoo halunneensa tienata asialla. "Aihe oli aluksi mielenkiintoinen, mutta sitten niin..." Jotenkin se jalostui, että alkoi mitätöimään sen merkitystä.", hän kuvaa.

9.13 Murhasta syytetty kertoo ajatelleensa ensimmäisen kerran palkkamurhaa 15-vuotiaana. Sen jälkeen ajatus on mennyt välillä pois ja on ollut taka-alalla. Sen jälkeen ajatus on ollut mielessä syksystä 2019. Ajatus on ollut Hän kertoo tehneensä ilmoituksen, jossa tarjotaan palkkamurhaa, syksyn jälkeen.

9.06 Oikeudenkäynti jatkuu. Murhasta syytetty kertoo tapahtumista. Murhasta syytetty kertoo saaneensa tilaajalta uhrin nimen, sen että hän käy avannossa ja jääkiekkopeleissa, uhrin kuvat, naisystävän nimen. Lisäksi hän oli saanut aikajanan, milloin ovelle kannattaisi mennä. Surmapaikan ovessa lukee naisen nimi, ei miehen. Nimen ja osoitteen perusteella murhasta syytetty kertoi osanneensa mennä oikeaan paikkaan.

