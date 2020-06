Herätys: Matti Vanhanen nimitetään ministeriksi, George Floyd haudataan Houstonissa, asuntovaunut käyvät kaupaksi koronan aikana

Hallitus käsittelee keskustan ministerivaihdosta

Presidentti Sauli Niinistö nimittää tänään eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) valtiovarainministeriksi. Samalla presidentti vapauttaa tehtävästä keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin. Hallitus puolestaan kokoontuu käsittelemään ministerinvaihdokseen liittyvät asiat. Muodollisuuksien jälkeen uusi valtiovarainministeri pitää tiedotustilaisuuden, jonka voi katsoa suorana Ylellä kello 9.10 alkaen.

George Floyd haudataan tänään illalla Houstonissa

George Floydin arkku kannettiin sisälle kirkkoon Teksasin Houstonissa 8. kesäkuuta. Floyd kuoli pidätystilanteessa Minneapolisissa 25. toukokuuta. Mario Tama / AFP

Kaksi viikkoa sitten pidätystilanteessa kuollut George Floyd haudataan tänään iltaseitsemältä Suomen aikaa alkavassa yksityisessä tilaisuudessa Houstonissa. Washingtonilainen Mike Zimore osoitti viime viikolla Valkoisen talon lähellä mieltään 17-vuotiaan poikansa Elliot Balthazarin kanssa. Isän ja pojan viesti oli, että poliisin mustia kohtaan kohdistaman väkivallan on loputtava.

Nuorisosäätiön ex-johtajien tutkinnassa miljoonien takavarikkoja

Nuorisosäätiön toimisto Helsingissä osoitteessa Hiihtäjäntie 7. Kuvituskuva vuodelta 2018. Riikka Kurki / Yle

Poliisi on hakenut vakuustakavarikkoon jo noin 20 miljoonan euron arvosta omaisuutta Nuorisosäätiön ex-johtajiin Aki Haaroon ja Perttu Nousiaiseen liittyvässä rikostutkinnassa. Kyse saattaa olla suurimmasta vakuustakavarikosta, joka yhden rikoskokonaisuuden tutkinnassa on Suomessa tehty. Vakuustakavarikkoja on kohdistettu ainakin yhdeksään henkilöön ja viiteen yritykseen.

Karavaanariyhdistykseen ennätysmäärä uusia jäseniä

Vappuna asuntoauton ostaneet Anni Vilkki ja Jani Keto toivovat, että muutkin nuoret innostuisivat karavaanarielämästä. Niko Mannonen / Yle

Kotimaan matkailuun ennakoidaan vilkasta kesää ja merkkejä siitä näkyy myös karavaanariyhdistyksen jäsenrekisterissä. SF-Caravaniin liittyi toukokuussa enemmän uusia jäseniä kuin koskaan aikaisemmin. Myös asuntovaunujen ja -autojen myynti on kasvanut. Aiemmista vuosista poiketen nyt käyvät kaupaksi myös edulliset, vanhat ja pienet kulkupelit.

Sade- ja ukkoskuuroja idässä ja kaakossa

Yle Sää

Tiistaina sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys on suurin idässä ja kaakossa. Muualla maassa sää on poutaista ja aurinkoista. Viikon puolivälin jälkeen korkeapaine vahvistuu lännestä. Sää jatkuu lämpimänä ja enimmäkseen poutaisena. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.