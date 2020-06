THL: Täysiä linja-autoja ja junia kannattaa välttää, mutta tärkeintä on jäädä sairaana kotiin – Junat ja bussit myydään täyteen, jos asiakkaita riittää

VR:llä on 80 kohdan ohjelma, jolla lisätään matkustajien turvallisuutta.

VR:llä on 80 kohdan ohjelma, jolla lisätään matkustajien turvallisuutta. Nathalie Lindvall

Joukkoliikennefoorumi sopi eilen liikenteen pelisäännöistä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) totesi, että koska näkemys on yhtenäinen, ei erillistä sääntelyä tarvita.

Niin junaliikenteessä, busseissa, lentoliikenteessä kuin taksialalla on halu noudattaa THL:n ohjeita, Harakka totesi.

Esimerkiksi bussit ja junat myydään kuitenkin täyteen, jos asiakkaita riittää, kerrotaan esimerkiksi VR:ltä ja Onnibusista.

Onko täysissä busseissa ja linja-autoissa turvallista matkustaa?

– Tämä on vaikea kysymys vastata. Meidän ohjeissamme pyritään yleisesti sanomaan, mitkä ovat suositustoimenpiteitä, tutkimusprofessori Hannu Kiviranta sanoo.

Kiviranta on ollut mukana laatimassa THL:n ohjeita joukkoliikennöitsijöille.

Ohjeissa todetaan, että etäisyys vähentää pisaratartunnan riskiä. Ohjeissa lukee näin:

Tarkkoja ohjeita siitä, mikä on oikea etäisyys, on vaikea antaa, koska siihen vaikuttavat mm. kulkuneuvon matkustajatilan koko, ilman virtaukset, suodatus ja vaihtuminen. Tärkeää on pitää etäisyyttä niin paljon kuin kulkuneuvon luonne käytännön toiminnan järkevän toteuttamisen kannalta sallii. Tämä koskee kulkuneuvojen lisäksi odotustiloja ja pysäkkejä sekä mahdollisia lipunmyyntipisteitä.

Etäisyyden pitäminen on huomioitava myös kuljettajien ja muiden kulkuvälineen henkilökuntaan kuuluvien työjärjestelyissä ja esimerkiksi siinä, miten taukotiloissa toimitaan.

"Älä matkusta sairaana, yritä pitää etäisyys"

– Jos mahdollista, etäisyyden pitäminen on kannattavaa, THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta muistuttaa.

Kaupunkien joukkoliikenteessä matka-ajat ovet yleensä lyhyitä, jolloin altistumisriski on pieni. Täydet ruuhkabussit eivät ole siksi niin suuri huoli.

Silti, jos vain voi, kannattaa ruuhka-aikoja välttää.

Kiviranta sanoo, että esimerkiksi työnantajan kanssa voi sopia joustoista, jotta ei tarvitsisi liikkua pahimmassa ruuhkassa.

– Kaikkein tärkeintä on se, ettei sairaana matkustettaisi, Kiviranta sanoo.

– Aika ajoin tulee ruuhkatilanteita, eikä niitä voi välttää. Sen kanssa pitää elää. Epidemiatilanne on Suomessa on onneksi rauhoittunut, Kiviranta sanoo.

Työntekijät luottavat VR:ään

Työntekijät luottavat VR:n kykyyn toimia koronan ehkäisemiseksi.

VR on laatinut 80-kohtaisen ohjelistan, joilla pyritään lisäämään matkustajien turvallisuutta.

– Meillä on luottamus, että työnantaja tulee toimimaan vastuullisesti yhteistoiminnassa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa, sanoo JHL:n Raideammattilaisten puheenjohtaja Teppo Järnstedt.

Pieni haaste on Järnstedtin mukaan aikataulu.

Ohjeita ei vielä ole jaettu ja jo ensi viikolla liikenne palautuu lähes normaaliksi. Sitä ennen henkilökunnan pitäisi siis saada ohjeet käsiinsä, Järnstedt sanoo.

– Työnantajan kanssa on keskustelu siitä, miten työturvallisuus varmistetaan.

Järnstedt kiittelee työnantajapuolta. Koronan leviämisen ehkäisy on otettu alusta asti VR:llä vakavasti, hän sanoo.

"Bussi oli täynnä ja istuimme vieri vieressä" – junat ja bussit myydään täyteen, jos matkustajia riittää: ala sopi turvasäännöistä