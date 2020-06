Saadaanko Olof Palmen murhaan selvyys tänään? Moni kysymys odottaa yhä vastausta yli 34 vuotta myöhemmin

TukholmaMuutaman tunnin kuluttua saattaa selvitä, kuka murhasi Olof Palmen. Kello puoli yhdeltätoista Suomen aikaa alkaa Tukholmassa Palme-ryhmän tiedotustilaisuus.

Ryhmän tutkinnanjohtaja Hans Melander ja syyttäjä Krister Peterson kertovat tutkinnan tiedot siitä, miten tapahtumat etenivät Ruotsin pääministerin Olof Palmen murhayönä yli 34 vuotta sitten.

Palme murhattiin Tukholmassa 28.2.1986 Sveavägenin ja Tunnelgatanin kulmassa yöllä hänen poistuessa elokuvateatterista vaimonsa Lisbeth Palmen kanssa.

Murhaajaa ei ole koskaan löydetty. Lisbeth Palme tunnisti murhaajaksi Christer Petterssonin, jonka käräjäoikeus tuomitsi Palmen murhasta elinkautiseen vuonna 1989. Hovioikeus vapautti hänet kuitenkin saman vuoden lopulla, kun tuli ilmi, että Lisbeth Palmelle oli kerrottu ennen tunnistamista, että epäilty oli alkoholisti.

Tutkinnassa on ollut vuosien varrella useita eri tutkintalinjoja.

Ruotsissa vakavilla rikoksilla ei ole vanhenemisaikaa. Muutos tehtiin vuonna 2010 lainsäädäntöön, kun Palmen murha olisi ollut vanhenemassa.

Kokosimme viisi asiaa, mihin huomio keskittyy Ruotsissa tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa.

Olof Palme ehti toimia Ruotsin pääministerinä kahteen otteeseen, yhteensä 11 vuotta. Hänen isoäitinsä oli suomalainen. Anders Holmström / AFP

1. Selviääkö murhaaja?

Ruotsissa jännitetään, mitä syyttäjä kertoo murhaajasta.

Syyttäjä ei ole missään vaiheessa luvannut kertoa, kuka murhasi Olof Palmen. Hän on luvannut kertoa teoreettisen tapahtumien kulun eli sen, miten asiat ovat todennäköisesti edenneet ja kuka näin ollen on vastuussa murhasta.

Murhaajan nimen kertomiseen liittyy hankaluus muun muassa siksi, että jos tekijäksi epäilty on kuollut, hänellä ei ole mahdollisuutta puolustautua. Siksi kaikki, mitä hänestä kerrotaan, on oltava täysin aukotonta.

Jos epäilty henkilö on elossa, syyttäjä kertoo, riittävätkö todisteet syytteen nostamiseen.

Jos epäilty henkilö on kuollut, syytettä ei nosteta. Palmen murhan tutkinta lopetetaan.

Ruotsissa on viime päivinä nostettu esille varsinkin niin kutsuttu Skandia-mies eli Stig Engström. Hän ei ole enää elossa. Häntä pidettiin sivullisena rikospaikalle osuneena henkilönä.

Hänen lähipiirissään on tehty viime aikoina kuulusteluita ja omaisilta on otettu dna-näytteitä. Tiedossa on, että Palmen murhaaja laittoi käden Palmen olkapäälle ampuessaan tätä. Palmen murhayönä käyttämä takki on poliisilla.

Tutkinnajohtaja Hans Holmér esitteli asetta lehdistötilaisuudessa 1986. Ruotsalaiset tiedotusvälineet ovat viime päivinä uutisoineet, että murha-ase olisi viimein löydetty. Håkan Roden / AFP

2. Onko murha-ase löytynyt?

Ruotsin poliisi ei ole vuosikymmenten aikana löytänyt murha-asetta. Jos syyttäjällä ei ole tänään esittää Palmen surmaamiseen käytettyä asetta tai ketään, jota siihen kytkeä, on tapahtumien kulun esittäminen hyvin köykäistä.

Ruotsissa iltapäivälehdet ovat uutisoineet, että ase on löytynyt. Myös monet asiantuntijat arvioivat näin ja uskovat, että tämä asia mahdollistaa tiedotustilaisuuden järjestämisen ja tapahtumien kulun esittämisen.

Murhaaja ampui kaksi laukausta, toinen osui Olof Palmeen ja toinen haavoitti Lisbeth Palmea. Luoti on löydetty. Se ammuttiin 357 Magnum revolverista, mutta revolverivaihtoehtoja on seitsemän kappaletta. Poliisi on tehnyt koeammuntoja yli 400 aseella vuosien varrella.

3. Onko tutkinta onnistuttu tekemään uskottavasti?

Jotta syyttäjän tämänpäiväisellä selvityksellä on merkitystä ja Palmen murhayöhön saadaan viimeinkin selvyys, on syyttäjän kyettävä kertomaan tapahtumien kulku täysin uskottavasti.

Syyttäjän on pystyttävä solmimaan yhteen se, mitä on tapahtunut ja kytkemään se murhapaikkaan.

Tämä on puuttunut viime vuosina tutkinnasta, jossa on keskitytty ruotsalaisten arvostelijoiden mukaan liikaa mahdollisiin, mutta teoreettisiin murhan motiiveihin. Syyttäjä Krister Peterson lupasi palata takaisin murhapaikalle aloittaessaan tehtävässään 2017.

Jos syyttäjän selvitys ei ole vedenpitävä, jatkuvat murhaa koskevat spekulaatiot ja salaliittoteoriat.

Olof Palmeen liittyvää tutkintamateriaalia on 250 hyllymetriä. Jonathan Nackstrand / AFP

4. Loppuuko tutkinta nyt?

Ruotsissa ollaan lähes varmoja siitä, että Palmen murhan tutkinta päättyy tähän.

Palmen murhatutkinta on mahdollisesti lajissaan maailman laajin.

Tutkintamateriaalia on 250 hyllymetriä. Jos materiaalit haluaisi lukea läpi, veisi se poliisin mukaan yhdeksän vuotta juridista tekstiä osaavalta ihmiseltä.

On kysytty, miten mielekästä on jatkaa tutkintaa. Osan mielestä tutkinnan lopettaminen on perusteltua. Osan mielestä Ruotsin pääministerin murhatutkintaa ei voi lopettaa ennen kuin syyllinen on selvillä.

5. Miksi aikainen ilmoitus?

Syyttäjä ilmoitti helmikuussa, että se kertoo ennen heinäkuuta, miten tapahtumat etenivät murhayönä.

Syyttäjän toimintatapa on herättänyt ihmetystä. Miksi tiedotustilaisuutta ei järjestetty helmikuussa? Mihin on tarvittu neljän kuukauden aika? Onko haluttu saada liikkeelle todistajia vai luoda painetta omaan tutkintaan?

Myös tähän poikkeukselliseen tiedotustilaisuutta koskevaan toimintaan ruotsalaiset toivovat tänään selvyyttä.

