Keskustan puheenjohtaja Kulmuni A-studiossa: En aio osallistua hallituksen valmisteluun

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävistä viime perjantaina.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk.) sanoo, että hän ei aio osallistua jatkossa hallitustyöskentelyyn.

Aiemmin Kulmuni on sanonut jatkavansa puolueen ministeriryhmän johdossa, vaikka ei jatka hallituksessa ministerinä. Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävistä viime perjantaina.

Kulmuni totesi maanantain A-studiossa, että kapula siirtyy hallitusvedon osalta nyt valtiovarainministeri Matti Vanhaselle (kesk.).

– En voi valtioneuvoston ulkopuolisena jäsenenä osallistua minkäänlaiseen valmisteluun. En voi olla mukana yksityiskohdissa, Kulmuni sanoi.

Kulmunin mukaan hänellä ei ole mahdollisuutta osallistua hallituksen päätöstentekoon, mutta hän voi olla mukana puolueiden välisissä linjauksissa.

– Voin tuoda vain keskustan viestiä esiin.

Vanhanen: En palaa keskustan puheenjohtajaksi

Maanantaina keskustan valtiovarainministeriehdokkaaksi valittu Vanhanen myöntää, että järjestely ei ole mutkaton. Hän kuitenkin korostaa olevansa vain yksi keskustan ministereistä.

– Helposti tiedän, että ihmiset samaistavat esitykseni siihen, että onko tämä keskustan kanta. Yritän olla tästä hygieninen. En palaa keskustan puheenjohtajaksi, Vanhanen sanoo.

Vanhasen mukaan on selvää, että valtiovarainministerin pitää olla mukana kaikissa sellaisia hallituksen valmistelevissa keskuteluissa, joissa päätetään talouteen liittyvistä asioista.

Myös oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo näkee järjestelyn haastavana poikkeusolojen keskellä.

– Meillä on koronakriisi ja talouskriisi. Valtiovarainministerin ja pääministerin yhteistyö on keskeinen osa hallituksen toimintaa. On iso kysymys, miten tämä saadaan toimimaan, Orpo sanoo.

Kulmunin rooli ministeriryhmän johdossa mahdoton

Valtiosääntöasiantuntija Pauli Rautiainen pitää lainopillisesti mahdottomana Kulmunin ajatusta, että tämä jatkaisi puolueen ministeriryhmän johdossa ja osallistuisi hallituksen toimintaan, vaikka ei itse toimi ministerinä.

Rautiaisen mukaan valtioneuvoston toimintaan voivat osallistua vain sellaiset henkilöt, jotka ovat ministereitä. Ulkopuolisten osallisuus vaikeuttaisi oikeudellisen ja poliittisen vastuun valvontaa.

– Tämä on meidän kulttuurimme vallan kolmijako-opin ytimessä. Se liittyy perustuslakiin kokonaisuutena, julkisoikeuden apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa toimiva Rautiainen sanoo.

Hallituksen toimien laillisuutta valvova oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoi maanantai-iltana, ettei häneltä ole kysytty etukäteen siitä, miten tulisi toimia, kun Kulmuni haluaa jatkaa puolueen ministeriryhmän johdossa olematta itse ministeri.

Pöysti ei kuitenkaan ota kantaa Kulmunin kaavailuiden lainmukaisuuteen. Hänen mukaansa asia voi tulla laillisuusvalvonnassa esille, joten hän on asian julkisessa kommentoinnissa tässä vaiheessa äärimmäisen pidättyväinen.

