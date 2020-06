Riita pormestarien luottokorttien käytöstä jatkuu Tuusulassa – Keskustelua luottokorttiostoista ei välitetty kuntalaisille verkossa

Tuusulan kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin eilen maanantai-iltana pormestari Arto Lindbergin (sd.) ja apulaispormestari Mika Mäki-Kuhnan (kok.) luottokortin käyttöä.

Yle kertoi eilen kahdeksan kunnanvaltuutetun allekirjoittamasta valtuustokysymyksestä, jossa vaadittiin selvitystä pormestarien käytössä olevien Tuusulan kunnan luottokorttien tilitapahtumista viime vuoden ajalta. Valtuutetut halusivat myös, että pormestarien luottokorttien tilitapahtumat vuodelta 2019 jaetaan kaikille valtuutetuille.

Valtuustokysymyksen tehneiden valtuutettujen mukaan on herännyt epäilys siitä, että Lindberg ja Mäki-Kuhna ovat saattaneet käyttää luottokortteja muuhunkin kuin varsinaisiin edustustehtäviin.

Pormestarit ovat kiistäneet luottokorttien väärinkäytökset. Lindbergin mukaan hänellä ei ole mitään salattavaa. Mäki-Kuhnan mielestä kyse on poliittisesta ajojahdista.

Myös apulaispormestari Jussi Salosella (TuPu eli Tuusulan Puolesta -ryhmä) kunnan luottokortti, mutta hän ei ole käyttänyt sitä.

Keskustelua luottokorteista ei striimattu

Kunnanvaltuutettu Anu Åberg (kesk.) on yksi valtuustokysymyksen allekirjoittaneista.

Hän on pettynyt tapaan, jolla valtuustokysymystä käsiteltiin kunnanvaltuuston kokouksessa eilen.

– Kokouksesta tehtiin striimilähetys, mutta se laitettiin poikki ennen kuin tämän asian käsittely alkoi. Se siitä avoimuudesta, Åberg sanoo.

Kokouksessa läsnä ollut Tuusulan kunnansihteeri Tuula Hyttinen ei muista, onko valtuustokysymyksistä käytäviä keskusteluja ollut tapana striimata, koska niitä on harvakseltaan. Hänen mukaansa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kati Lepojärvi (TuPu) päätti lopulta eilen, että striimiä ei enää jatkettu, kun keskustelu luottokorttien käytöstä alkoi.

Lepojärvi itse muistaa tilanteen hieman toisin.

– Oletin kyselytunnin käsittelyn olevan julkinen asia ja aloitin valtuustokysymyksen käsittelyn striimin ollessa päällä. Pormestari Lindberg keskeytti minut ja kysyi, aiotaanko kyselytunti siis striimata. Hänen mukaansa valtuuston kyselytunteja ei ole sillä aikavälilllä ollut, kun valtuuston kokouksia on striimattu. Muistelin ainakin yhden kyselytunnin olleen tällä striimatulla valtuustokaudella, joten kunnan käytännöstä tiedusteltiin kunnansihteeri Tuula Hyttiseltä. Kunnansihteeri sanoi, että kyselytunteja ei ole ollut tapana striimata, joten näin toimittiin.

Valtuutetuille ei jaeta luottokorttien maksutapahtumia

Luottokorttien maksutapahtumia vuodelta 2019 ei luvattu jakaa valtuutetuille. Sen sijaan todettiin, että jokainen voi pyytää ne kunnalta itse, koska ne ovat julkista tietoa.

Näiden laskujen yhteydessä on merkintä "pipolätkäturnaus". Tarjoiluna on ollut muun muassa minttukaakaota ja Rieslingiä. Yle Uutiset kuvasi kuitteja 8.6.2020 Tuusulan kunnantalolla. Kristiina Lehto / Yle

Valtuustokysymyksen tekijät olisivat halunneet, että kuiteista tehdään erityistilintarkastus, mutta Tuusulan kunnan tarkastuslautakunta ei ole pitänyt sitä tarpeellisena. Kumpikin osapuoli vetoaa Kuntaliiton ohjeistukseen (siirryt toiseen palveluun) eritystilintarkastuksen teettämisestä, mutta tulkitsee sitä eri tavoin.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seppo Noro (vas.) kertoi maanantaina Ylelle tarkastuslautakunnan olleen yksimielinen siitä, että lautakunta ei teetä erityistilintarkastusta.

Kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä, Mirka Kovalainen (kesk.) ja Jania Kleimola (kd.) ovat kuitenkin toista mieltä.

– Olisin halunnut, että tarkastuslautakunta olisi teettänyt erityistilintarkastuksen sisäisesti. Silloin asia ei olisi tullut julkisuuteen, Kovalainen sanoo.

Kunnanvaltuutettu Åberg hämmästelee tarkastuslautakunnan haluttomuutta erityistilintarkastuksen teettämiseen.

– Yrityksissä erityistilintarkastukset ovat ihan arkipäivää. Miksi tästä pitää tehdä niin vaikeaa, jos kuiteissa ei ole mitään salattavaa?

Näissä kuiteissa näkyy, että kahdelle tuusulaiselle kansanedustajalle, kokoomuksen Ruut Sjöblomille ja perussuomalaisten Ari Koposelle, on tarjottu lounasta toukokuussa 2019. Yle kuvasi kuitteja 8.6.2020 Tuusulan kunnantalolla. Kristiina Lehto / Yle

Valtuustokysymyksessä tiedusteltiin myös, kuka tarkastaa pormestarien luottokorttitapahtumat, ja onko niissä havaittu epäkohtia.

Maksutapahtumien tarkastamisesta on vastuussa Tuusulan kunnan kansliapäällikkö Harri Lipasti.

Näin hän vastaa Ylen esittämiin kysymyksiin pormestarien luottokorttien käytöstä.

Kansliapäällikkö Harri Lipasti, kun olet hyväksynyt näitä maksutapahtumia, niin onko itselläsi herännyt mitään epäilystä, että niissä olisi väärinkäytöksiä viime vuoden osalta?

– Olen ollut kahdeksan vuotta tässä kunnassa. Nämä luottokorttien käytöt ovat olleet aikaisemman käytännön mukaisia. Ei minulla ole mitään epäilyksiä väärinkäytöstä. Ne tilanteet ja perusteet ovat tunnistettavissa, mistä nämä tositteet ja maksut ovat syntyneet, Lipasti sanoo.

Onko kirjauksissa sen suhteen epäselvyyttä, ketä on ollut paikalla, ja mikä tilaisuus on ollut kyseessä?

– No se on jonkin verran tavanomaista näissä luottokorttilaskuissa nimenomaan, että kun ne perustuvat kuitteihin ja selostuksiin, niin niitä on pyydetty täydentämään, myös näiden osalta. Yksilöinneissä on ollut joitakin puutteita, mutta niitä on sitten ohjeistettu ja tarkennettu erikseen, että mitä ne tilaisuudet ovat olleet. Ne ovat aika helposti tunnistettavia. Olen itse käynyt ne vielä tässä vaiheessa läpi koko viime vuoden osalta.

Onko se normaali käytäntö, kun nämä ovat veronmaksajien rahoja, että niitä käytetään alkoholin nauttimiseen kunnanvaltuuston ja -hallituksen sisäisissä tilaisuuksissa sekä seminaareissa?

– Se tuntuu olleen pitkäaikainen käytäntö kuntasektorilla. Nyt kun ajat muuttuvat, olemme tarkentaneet sitä tammikuussa, nimenomaan alkoholin maksattamista kunnan varoilla. Vaikka se liittyy näihin tilaisuuksiin, niin sitä käyttöä on rajoitettu.

Osaatko sanoa yli seitsemänsadan euron kuitista, jonka mukaan kotkalaisessa ravintolassa on ostettu paljon alkoholia?

– Se on muistaakseni kunnanhallituksen seminaari Kotkassa viime vuonna. Siihen osallistuu yleensä esimerkiksi kunnanhallituksen jäseniä, viranhaltijoita ja lautakuntien puheenjohtajia. Se lasku on liittynyt illalliseen ja sen jälkeiseen tarjoiluun, oletan.

Tuusulan kunnan luottokortilla on viime vuonna maksettu kotkalaisessa ravintolassa 703 euron lasku, joka sisältää runsaasti alkoholijuomia. Tuusulan tarkastuslautakunnan jäsen Mirka Kovalainen (kesk.) kuvasi luottokorttikuitteja Tuusulan kunnantalolla toukokuussa 2020.

Onko kattosummaa, minkä verran saa käyttää rahaa alkoholiin henkilöä kohden näissä tilaisuuksissa?

– Ei ole. Se on aina tilanteen mukaan, miten sitä korttia käytetään siellä. Tietenkin se, joka korttia käyttää, vastaa, että se pysyy rajoissa.

Eilisessä kunnanvaltuuston kokouksessa valtuutetuille sanottiin, että heille ei jaeta viime vuoden maksutapahtumia. Miksi?

– Sen takia, että jokaisen on erikseen esitettävä tietopyynnöt, ja materiaali on hurjan iso koskien viime vuoden laskuja kaikilta korteilta. Ne ovat kyllä olleet koko ajan ihan vapaasti kaikkien tutustuttavissa täällä kunnantalolla. Tietopyynnön voi tehdä jokainen, joka haluaa tietää näistä, ja tulla katsomaan kunnantalolle nämä laskut.

Ovatko yksittäiset kuititkin julkisia asiakirjoja?

– Kyllä. Kaikki kunnan luottokortit ovat yhdellä laskulla. Sitten on vielä luottokorttikohtaiset erittelyt ja niiden lisäksi kaikki tositteet, jotka liittyvät kuhunkin maksutapahtumaan.

