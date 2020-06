Väkivaltaisesta luonteenpiirteestä voi päästä eroon – rikoksia tehokkaasti vähentävä toimintamalli laajeni Poriin, Turkuun ja Tampereelle

Väkivallasta voi tulla tapa. Osalla ihmisistä on taipumus ratkaista ongelmat aina väkivallalla, ja heillä nyrkit nousevat pystyyn selvästi muita herkemmin.

– Ehkä me kaikki tunnemme jonkun, joka joutuu aina pikkujouluissa tai nakkijonossa tappeluun, sanoo Aggredi-työntekijä Vesa-Matti Lehtinen Porin Sininauhasta.

Lehtinen työskentelee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamassa Aggredi-hankkeessa.

Aggredi on tarkoitettu niille ihmisille, jotka syyllistyvät väkivaltaan kodin ulkopuolella. Hankkeen avulla pyritään siihen, että väkivaltainen käytös tai sen suunnittelu saadaan loppumaan.

Kokonaisuudessaan kohderyhmä on paljon isompi kuin nakkikioskitappelijat. Aggredissa tavoitellaan myös joukkosurmien suunnittelijoita, radikalisoituneita ja niitä, jotka haluavat eroon jengeistä ja järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Positiivinen kuva omasta minästä auttaa rauhoittumaan

Aggredi voi saada asiakkaita monesta eri suunnasta. Toiminnan yhteisyökumppaneita ovat muun muassa poliisi, vankilat ja rikosseuraamuslaitos. Asiakkaalle Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista.

– Tämä voi alkaa esimerkiksi siitä, kun asiakas itse miettii, että miksi minä kerta toisensa jälkeen istun vankilassa pahoinpitelystä, sanoo toiminnanjohtaja Johanna Huhtala Porin Sininauhasta.

Aggredi-toiminnasta on saatu hyviä tuloksia. Tapio Termonen / Yle

Käytännössä Aggredi perustuu keskusteluihin, jotka ovat luottamuksellisia. Esimerkiksi Porissa asiakkaan kanssa keskustelee pääasiassa kaksi Aggredi-työntekijää. Tavoitteena on löytää asiakkaasta sellaisia piirteitä, jotka ovat jääneet väkivaltaisen käytöksen varjoon.

– Jos ihminen on identifioitunut väkivaltarikolliseksi, on siitä vaikea yksin rakentaa uutta minäkuvaa, sanoo Aggredi-työntekijä Charlotte Pettersson Porin Sininauhasta.

– Meissä kaikissa on positiivisia asioita, joiden päälle voi rakentaa uutta identiteettiä, Pettersson sanoo.

Kolme neljästä lopettaa väkivaltaisen käytöksen

Aggredin toimintamalli on kehitetty HelsinkiMissiossa ja se on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006 alkaen. Kuopioon toiminta laajentui vuonna 2015, ja tänä vuonna se on levinnyt Poriin, Tampereelle ja Turkuun.

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspoliitikan instituutin tutkimus (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Aggredin läpikäyneistä asiakkaista 75 prosenttia lopettaa väkivaltarikokset.

– Se on todella hyvä tulos, ja sen vuoksi laajentamiselle on hyvät perusteet, sanoo Porin Sininauha ry:n toiminnanjohtaja Johanna Huhtala.

