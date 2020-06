Vaarallisten panosten onkija ilmoittautui itse poliisille – lammesta löytyneet signaalipanokset ovat nyt poliisin hallussa

Keskisuomalaisesta lammesta löytyneet vaaralliset panokset ovat nyt poliisin hallussa. Panoksia on kaksi. Ne ongittiin Keuruun Haapamäen Kangaslammesta viime viikolla.

Myös signaalipanokset lammesta magneettiongella nostaneiden henkilöllisyys on tiedossa.

Löytäjä ilmoittautui rikoskomisario Kari Aaltion mukaan poliisille itse. Asiassa ei epäillä rikosta.

Aaltio kertoo, että henkilö on ollut alueella poikansa kanssa ennenkin ongella.

Poliisi jatkaa tapauksen selvittämistä yhdessä VR:n ja puolustusvoimien kanssa.

– Kysymme VR:n suunnasta, kuinka paljon panoksia on mahdollisesti lampeen upotettu ja puolustusvoimilta selvitämme, milloin lammessa on tehty viimeksi kartoituksia. Jos panokset on upotettu 1980-luvulla tai 1990-luvulla, niin vaikka lampi olisi kerran tyhjennetty, niin siellä voi olla lisää näitä, kuvailee Aaltio.

Magneetilla kalastamista kannattaa välttää Kangaslammella

Poliisi kertoi viime viikolla etsivänsä erittäin vaarallisiksi luokittelemiensa panosten löytäjää.

Kyse on VR:n jo 1980-luvulla käytöstä poistamista signaalipanoksista.

Panoksia on käytetty vuosikymmeniä sitten rautateillä herättämään tietyissä tilanteissa veturinkuljettajan huomio.

Rikoskomisario Aaltio toteaa, että magneetilla kalastamista on Kangaslammella edelleen syytä välttää. Lammessa saattaa olla myös sodanaikaisia lentopommeja.

– On isompi operaatio, jos lampea ryhdytään käymään läpi ja tyhjentämään räjähteistä. Jos tällaiseen päädytään, niin katsotaan toteutetaanko se tämän kesän aikana vai siirtyykö asia ensi vuodelle, sanoo Aaltio.

Aaltion mukaan räjähdelöytöjä tulee ilmi silloin tällöin.

– Haapamäkeä on pommitettu sodan aikana paljon ja sinne on tehty useampia pommituslentoja. Potentiaali sotilasräjähteidenkin olemassaoloon on.

