KRP tutkii: miestä epäillään 22 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – rikokset tapahtuneet sosiaalisessa mediassa

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut valmiiksi esitutkinnan rikoskokonaisuudessa, jossa yhteensä 22 lapsen epäillään joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi vuosina 2018–2020.

Rikoksista epäiltynä on vangittu vuonna 1979 syntynyt jyväskyläläismies. Hyväksikäyttö on tapahtunut sosiaalisessa mediassa, mutta poliisi ei kerro, mistä sosiaalisen median palvelusta on kysymys.

Rikosten uhrit olivat tekoaikaan iältään 9–14-vuotiaita ja kotoisin eri puolilta Suomea.

Rikoskokonaisuuden tutkinta alkoi, kun poliisi sai vuonna 2018 useita vihjeitä epäillyistä hyväksikäytöistä. Vihjeet tulivat sosiaalisen median palvelun tuottajalta. KRP alkoi tutkia tapausta syksyllä 2019, ja rikoksista epäilty mies otettiin kiinni lokakuussa.

Mies vapautettiin joulukuussa, mutta hänet vangittiin uudelleen huhtikuun puolen välin tienoilla.

– Fyysistä kanssakäymistä rikosepäilyissä ei ole tapahtunut, eikä tapaukseen liity muita epäiltyjä. Asiassa on kyse niin kutsutusta grooming-ilmiöstä, jolla tarkoitetaan lapsen lähestymistä verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa, tutkinnanjohtaja Sanna Springare sanoo tiedotteessa.

Esitutkintaa on tehty yhteistyössä useiden poliisilaitosten kanssa. Asia on siirtynyt syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle Jyväskylään.