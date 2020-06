Valtion omistama historiallinen arvokohde on rapistunut korjausrahoja odotellessa – Museovirasto: "Keisarinmaja kuuluu ykkössarjaan"

Keisarinmaja on komea, mutta ulkovuoraukseltaan rapistunut historiallinen rakennus Aavasaksanvaaralla Ylitorniolla.

Arvorakennus on jäänyt organisaatiouudistusten jalkoihin, eikä valtio-omistajalta ole riittänyt mielenkiintoa sen kunnostamiseen.

Ylitornion Aavasaksanvaaran laella seisovan Keisarinmajan maalipinta on lohkeillut ja hilseillyt monesta kohtaa. 1800-luvun lopulla rakennetun hirsitalon kunto surettaa kunnan johtoa, sillä arvorakennus on Lapin todennäköisesti vanhin matkailurakennus, jolle toivotaan arvoistaan kohtelua.

Kunnanjohtaja Tapani Melaluodon mukaan vastuu rakennuksesta on selvästi omistajalla eli valtiolla.

– Valtio omistaa tämän rakennuksen, joten valtion tulee kantaa vastuu siitä, että se saatetaan hyvään kuntoon. Kunta on totta kai valmis edelleen olemaan kumppanina, Melaluoto sanoo.

Kunta on rakennuksessa vuokralla ja sen omistaa Metsähallituksen kiinteistökehitys. Myyntipäällikkö Kari Männistön mukaan maalipinnan kunnostaminen on myös heidän työlistallaan.

– Keisarinmajasta on tehty maalikartoitus, josta tuli peräti 40-sivuinen. Olemme keskustelleet asiasta myös Museoviraston kanssa, mistä saimme neuvoja osaavista restauroijista, kertoo Kari Männistö.

Tsaarin vierailu jäi välistä, mutta se ei arvoa vähennä

Kunta ja Museovirasto patistelevat uutta omistajaa pitämään huolen kiinteistöstä, sillä Keisarinmajan arvo ei rajoitu vain siihen piiriin, joka näkyy Aavasaksanvaaran huipulta. Osastopäällikkö Mikkö Härö muistuttaa, että rakennus on monessa mielessä tärkeä.

– Se on arvokas jo rakennuksena, mutta merkitystä lisää vielä se, että se on Lapin ensimmäisiä matkailurakennuksia ja sijaitsee jo vuosisatoja tunnetussa arvokkaassa kulttuuriympäristössä.

Pintakäsittelyä lukuun ottamatta Keisarinmaja on vielä varsin hyvässä kunnossa niin kunnan kuin Metsähallituksenkin mielestä. Laura Valta / Yle

Rakennus on tehty 1880-luvun alussa nimensä mukaisesti tuolloinen Suomen suuriruhtinaskunnan hallitsija, Venäjän keisari Aleksanteri mielessä. Tsaari ei kuitenkaan koskaan ehtinyt Aavasaksalle asti.

Suojeltuja rakennuksia on Metsähallituksen kiinteistökehityksen salkussa kymmenkunta eri puolilla Suomea. Härön mukaan Keisarinmaja on joukossa parhaasta päästä.

– Kyllä Keisarinmaja kuuluu ykkössarjaan.

Aavasaksanvaara on ollut laajalti tunnettu keskiyön auringon ihastelupaikka jo vuosisatoja. Vaaralla on myös UNESCOn maailmanperintökohteisiin kuuluva Struven ketjun mittauspiste.

Valtion pitää huolehtia historiakohteistaan

Kunnassa Keisarinmajan tila ja tarvittavien kunnostusten viivästyminen on harmittanut, sillä tiedossa on ettei akuutein maaliremontti maksaisi aivan mahdottomia. Kunnanjohtaja Tapani Melaluodon mukaan kunta on myös osallistunut rakennuksen ylläpitoon kunnostamalla kattoa pari vuotta sitten.

Myös museovirastossa nähdään tärkeänä, että valtio huolehtisi arvorakennusten kunnosta tunnollisesti.

– Kunnossapito ja vastuullinen käyttö ovat ne avainsanat historiallisissa kohteissa. On hyvä, että valtio pitää valtion historiaan liittyvästä omaisuudesta huolta, sanoo osastopäällikkö Mikkö Härö.

Keisarinmaja on Museoviraston mukaan arvokas historiansa ja sijaintinsa vuoksi, mutta myös rakennuksena. Siinä näkyvät aikansa kansainväliset vaikutteet, mutta myös kotimainen kansallisromantiikka. Laura Valta / Yle

Metsähallituksen kiinteistökehityksen myyntipäällikön Kari Männistön mukaan julkisivumaalauksen alustava kustannusarvio on muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Hänen mukaansa tarjouskilpailu ollaan pistämässä liikkeelle.

Tilannetta on mutkistanut se, että Keisarinmajan hallinta siirtyi jokin vuosi sitten Metsähallituksessa luontopalveluilta kiinteistökehitykselle. Eron tässä tekee se, että luontopalvelut on budjettirahoitteinen, kiinteistökehitys taas liiketalouspuolella.

Männistön mukaan tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valtion lisätalousarviossa myönnettyjä luontokohteiden kunnostusrahoja ei voi käyttää Keisarinmajan maalaukseen.

Kunnanjohtaja Tapani Melaluodon mukaan kunnassa ei aiota jäädä odottelemaan enää kovin kauaksi, vaan aiotaan pitää ääntä Keisarinmajan puolesta jatkossakin jos kunnostus ei etene.

