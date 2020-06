Avioerohakemusten määrä väheni – koronan aiheuttamaa eroryntäystä ei ollutkaan

Mediassa alkoi keväällä erohehkutus. Lehdissä kirjoitettiin, kuinka koronaolosuhteissa parisuhde ei kestä jatkuvaa yhdessäoloa ja salarakkaudetkin paljastuvat.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi 3.6. (siirryt toiseen palveluun) rajusta noususta avioerohakemuksissa.

Käsitys koronan aiheuttamasta eropiikistä syntyi Helsingin avioerohakemusten tulkinnasta. Valtioneuvoston covid-19-tiedepaneelin raporttiin (siirryt toiseen palveluun) kirjattiin 30 prosentin lisäys Helsingin avioerohakemuksiin edellisvuoteen verrattuna.

Helsingin lukuhavainto perustui kahden viikon vertailuun huhtikuussa. Kun vertaillaan koko alkuvuotta viime vuoden lukuihin, on vaikea nähdä koronaa muutosten selittäjänä.

Helsingissä erojen määrä 1.1.–8.6.2020 lisääntyi 67:llä eli noin 7 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Eroa haki yhteensä 1039 paria.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa viime viikon loppuun mennessä erohakemuksia oli 67 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Eroa haki koronakeväänä yhteensä 567 pariskuntaa.

Satakunnassa hakemukset vähenivät alkuvuonna 23:lla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Siellä laitettiin 286 avioeroa vireille.

Vain pieniä muutoksia suuntaan tai toiseen

Eri käräjäoikeuksien avioerohakemuksia koskevissa tilastoissa näkyy enimmäkseen lievää laskusuuntaa. Kun kyse on pienistä muutoksista, on vaikea lähteä väittämään myöskään sitä, että koronan ansiosta lisääntynyt yhteinen aika on vahvistanut liittoja.

Erohakemusten määrä lisääntyi pienistä maakunnista selvästi Etelä-Savossa, jossa erohakemuksia on tullut tänä vuonna 198 ja edellisvuonna 146. Erot lisääntyivät muutamilla tapauksilla myös esimerkiksi Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuksien alueilla.

Erojen määrässä on “luonnollista” vaihtelua, eli se ei ole koskaan ollut vakio – paitsi sattumalta tällä kertaa Pohjanmaalla, siellä on tänä vuonna erottu tasan saman verran kuin viime vuonnakin.

