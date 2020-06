Jemenissä ihmisillä ei ole mahdollisuutta "eristäytymisen luksukseen" – YK varoittaa koronan tekevän pahaa jälkeä konfliktin repimässä maassa

Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on ollut huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin monilla muilla alueilla.

Syynä tähän on osaltaan testaamisen vähyys, paikoin olemattomuus ja terveydenhuollon hauraus monissa konfliktien repimissä maissa.

Koronakriisissä maailman huomio on kiinnittynyt pääasiassa muualle, mutta YK:n Kehitysohjelma UNDP varoittaa, että koronavirus tekee myös Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa pahaa jälkeä.

– Koronavirusepisemia on konfliktimaissa kriisi kriisin sisällä. Haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin se iskee kaikkein kovimmin, summasi UNDP:n aluejohtaja Sarah Poole erityisesti Jemeniin keskittyneessä videoidussa tiedotustilaisuudessa maanantaina.

"Jemen ei selviä tämän taakan kanssa"

Jemenissä vahvistettuja koronavirustapauksia on ollut tiistaihin mennessä vain noin 500. Todellinen sairastuneiden määrä on kuitenkin paljon suurempi, sillä testausmahdollisuudet ovat maassa käytännössä olemattomat.

– Täällä Adenissa kuolee ihmisiä ainakin neljä kertaa enemmän kuin tavallisesti. Kuolinsyyt eivät selviä, mutta on 90 prosenttisen varmaa, että ihmisiä menehtyy täällä koronaan. Se iskee täällä todella kovaa, kertoi UNDP:n maaedustaja Auke Lootsma.

Juuri Adenista on kuultu huolestuttavia raportteja, joiden mukaan ihmisiä on esimerkiksi haudattu paljon tavanomaista enemmän. Muutamat klinikat, joissa ei ole ollut koronapotilaita, kieltäytyvät ottamasta heitä vastaan tartuntojen pelon takia.

Konflikti vaikeuttaa Jemenin toimia koronavirusta vastaan. Kuvan sotilaat päivystivät pääkaupunki Sanaa'ssa toukokuussa. Mohammed Mohammed / Xinhua / AOP

UNDP on tehnyt mallinnuksia koronaviruspandemian todellisista vaikutuksista Jemenissä.

Auke Lootsma kertoo, että todennäköisimmän skenaarion perusteella yli puolet väestöstä sairastuu, yli 42 000 kuolee ja lähes 300 000 tarvitsee sairaalahoitoa. Pahimmissa skenaarioissa kuolleita ja sairastuneita on paljon enemmän.

– Jemen ei mitenkään selviä tämän taakan kanssa. Se ei yksinkertaisesti ole mahdollista.

Konflikti ja humanitaarinen kriisi

Jemenissä on yli viisi vuotta jatkuneen konfliktin ja köyhyyden takia jo ennestään valtava humanitaarinen kriisi. Lootsma kutsuu kriisiä maailman pahimmaksi.

Ruokapula on massiivinen, maan oma tuotanto on romahtanut ja koronaviruspandemian takia ruoan tuonti ulkomailta on vaikeutunut.

Miku Huttunen / Yle.

Lootsma luettelee Jemenin synkkiä lukija: Yli 20 miljoonaa ihmistä 28 miljoonan asukkaan maassa tarvitsee humanitaarista apua joka päivä. 13 miljoonaa ihmistä saa YK:n ruoka-apua. Kymmenen miljoonaa ihmistä ei Lootsman mukaan tiedä milloin saa seuraavan ateriansa.

– Viiden vuoden konflikti on vienyt maata 20 vuotta taaksepäin.

Köyhillä ei ole mahdollisuutta eristäytymiseen

Konfliktin takia koronan vastaisia toimia on Jemenissä hankala toteuttaa. Sodan pääosapuolet ovat Iranin tukemat huthi-kapinalliset ja Saudi-Arabian johtama hallitusta tukeva liittouma.

– Konflikti tekee yhtenäiset koronatoimet erittäin vaikeiksi, Auke Lootsma toteaa.

Jemenissä on UNDP:n mukaan 25 rintamalinjaa. Monin paikoin taistellaan ja avustustyöntekijöiden liikkuminen on vaikeaa.

Terveydenhuolto on Jemenissä pitkälti romahtanut.

– Sodan takia yli puolet terveydenhuoltojärjestelmästä ei ole toiminnassa. Sota on vaurioittanut klinikoita, työntekijöitä on paennut, eikä palkkoja ole maksettu lähes kolmeen vuoteen.

Koko maassa on alle 150 hengityskonetta ja eri arvioiden mukaan 500–700 tehohoitopaikkaa. Viisi laboratoriota kykenee tekemään koronatestejä. Noin viidenneksessä maan 333 alueesta ei ole uutistoimisto AP:n mukaan lääkäriä. Myös suojavarusteista on paha pula.

UNDP jakaa tietoa koronaviruksen leviämisestä Jemenissä 18 000 vapaaehtoisen avulla. Tarvikkeita pyritään saamaan ulkomailta, tehohoidon kapasiteettia yritetään lisätä ja hoitohenkilöstön turvallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Pelkästään terveydenhuoltoon keskittyminen ei riitä, avustustyöntekijöiden on ajateltava miten ihmiset selviävät hengissä arkielämässä.

– Jemenin kaltaisissa todella köyhissä maissa ihmisillä ei ole mahdollisuutta eristäytymisen luksukseen. Heidän on käytävä töissä, on etsittävä elantoa ja ruokaa selvitäkseen, Auke Lootsma sanoo.

Jemenissä on noin 3,7 miljoonaa maan sisäistä pakolaista. Monet heistä elävät ahtaissa olosuhteissa ilman mahdollisuutta huolehtia etäisyyksistä toisiin ihmisiin.

Koronaviruksen lisäksi maassa kärsitään ennestään muun muassa kolerasta, tuhkarokosta ja denguekuumeesta.

