Korona kutisti Titan ja Hannan kesähäät: “Ajattelimme välillä, ettei tästä tule yhtään mitään”

– Arvoisa vihkipari ja vieraat, tervetuloa Titan ja Hannan vihkitilaisuuteen, Jyväskylän maistraatin julkinen notaari Jonna Lappalainen aloittaa seremonian Päijänteen rannalla Haapaniemessä.

Kourallinen häävieraita seuraa tilaisuutta laiturin katoksen alla – mukana ovat koronan vuoksi vain hääparin vanhemmat, kaasot sekä bestmanit.

On lauantai, kesäkuun kuudes päivä.

Helmikuussa kutsut postitettiin 70:lle vieraalle. Sitten koronavirus laittoi kaiken uusiksi. Ja nyt, vielä puoli tuntia sitten, kukaan ei ollut varma, onnistuisiko vihkiminen laiturilla ollenkaan.

Otus-myrsky saapui Suomeen Titan ja Hannan hääpäivänä. Aleksi Huttunen

Palataan tunti taaksepäin.

Vesi ryöpsähtelee alas putouksina, kun Savutuvan Apajan myyntivastaava Jemina Kyyrö heiluttaa hääkatoksen reunoja. Yrittäjä Miina-Maria Ayala siirtelee puisia penkkejä suojaan sateelta, ja Otus-myrsky päästelee ensimmäisiä hönkäyksiään puuskina Päijänteen laineilla.

Jemina ja Miina-Maria katselevat huolestuneena horisonttiin.

Jos myrsky yltyy, hääparin vene ei pysty ajamaan laituriin. Ja jos sää äityy niin pahaksi, että Titta ja Hanna saapuvat autolla, tilaisuus on siirrettävä sisälle.

Näitä häitä ei sentään peruttu kokonaan.

Monet kesähäät siirrettiin

Jemina Kyyrö kertoo, että Savutuvan apajalla vietetään vuodessa noin 40 häät, suurin osa kesällä. Nyt on toisin.

– Toukokuusta heinäkuulle suunnitellut häät on melkein kaikki siirretty ensi vuodelle. Ja ne, joita juhlitaan, ovat kutistuneet sadasta vieraasta 20–40 henkilöön, hän sanoo.

Savutuvan Apajan kassasta on haihtunut maalis-elokuun ajalta 400 000 - 500 000 euroa koronan mukana, käytännössä 95 prosenttia liikevaihdosta. Kaikki kuusi vakituista työntekijää lomautettiin heti tilanteen alkaessa maaliskuussa. Nyt puolet heistä palailee hiljalleen työelämään, kun ravintolat on avattu ja kokoontumisrajoituksia höllennetty kymmenestä viiteenkymmeneen henkilöön.

Vieläkään kukaan ei ole varma, mitä on edessä.

Otus-myrsky pitää tauon

Kun kaasot, bestmanit ja hääparin vanhemmat saapuvat paikalle, tapahtuu ihme. Otus-myrsky tuntuu vetävän hetken henkeä. Tuuli tyyntyy, Päijänteen aallokko vaimenee ja sadekin taukoaa.

Sitten järvenselällä näkyy valkoinen, harsokankaalla ja kukilla koristeltu moottorivene.

Hanna Peltosalmi (vas) ja Titta Koistinen purjehtivat avioliiton satamaan vähän nopeammalla vauhdilla moottoriveneen kyydissä. Kari Alentola / Yle

Kauriinmetsästäjien kappale Sua sua kajahtaa ilmoille kaiuttimista samaan aikaan, kun hääpari nousee veneestä laiturille: “Näe raketteja taivaal, kun joku sisälläni huutaa, se mitä saat mussa aikaan, kun joku sisälläni huutaa”.

On peruutettava vielä pari vuotta taaksepäin, jotta kappaleen merkitys aukenee.

Tuletko vaimokseni?

Tarina alkoi kolme vuotta sitten, kun sairaanhoitaja Titta Koistisen ja talonrakennusalan yrittäjä Hanna Peltosalmen katseet kohtasivat Keski-Suomen keskussairaalan kahviossa.

– Me hymyilimme toisillemme, ei sen enempää. Mutta se jäi mieleen, Titta muistelee puhelimessa pari päivää ennen alusta asti odotettuja kesähäitä.

Kun tuleva aviopari seuraavan kerran tapasi deittisovellus Tinderissä kaksi ja puoli vuotta sitten, kaikki tuntui selvältä saman tien.

– Olimme seurustelleet viikon, kun kysyin Hannalta, mikä on sopiva aika seurustella ennen kihlajaisia? Hanna vastasi, että viikko, Titta nauraa.

Hän päätti kuitenkin odottaa vuoden, ennen kuin kosisi tulevaa puolisoaan. Siitäkään ei tullut mitään.

– En pystynyt. Kun puoli vuotta oli kulunut, olimme Madeiralla festivaaleilla. Satamassa alkoi suurin ilotulitus- ja musiikkishow, mitä olen koskaan nähnyt. Siinä sitten polvistuin ja kysyin Hannalta, tuletko vaimokseni, Titta muistelee.

Kihlajaisia koristivat lukuisat raketit ja hääseremoniaan parin saatteli Sua sua -laulun kertosäe: Näet raketteja taivaal. Kari Alentola / Yle

Hääpaikka varattiin ensin kesäkuulle 2021, mutta sekin tuntui liian pitkältä odotukselta. Niinpä häitä aikaistettiin vuodella, ja hääpäiväksi valikoitui 6.6.2020.

Kutsut 70 häävieraalle

Helmikuussa Titta ja Hanna postittivat kutsut yli 70 häävieraalle. Juhliin kutsuttiin molempien suvut ja tietysti ystävät. Häitä oli tarkoitus viettää Jyväskylän Savutuvan Apajalla ainakin aamukahteen bändeineen, tiskijukkineen ja ohjelmineen.

Kesäkuussa vihkimistä oli seuraamassa vain hääparin kaikkein läheisemmät henkilöt. Kari Alentola / Yle

Sitten tuli maaliskuu, korona ja Suomeen julistettiin poikkeusolot. Sen jälkeen mikään ei ole ollut selvää. Paitsi, että yhtäkkiä kokoontumiset piti rajata kymmeneen henkeen, piti noudattaa turvavälejä ja mieluiten kokoontua ulkotiloissa, jos ollenkaan.

Tuleva aviopari oli hämillään: pitäisikö häät siirtää?

He halusivat pitää hääpaikkanaan Savutuvan Apajan, mutta ainoa tarjolla oleva varapäivä olisi ollut keskellä pimeintä talvea 5. joulukuuta.

– Olemme aina halunneet kesähäät, ja seuraavankin vuoden kaikki kesäpäivät oli jo myyty loppuun. Silloin ajattelin, että tästä ei tule yhtään mitään, Titta puuskahtaa.

Koronasta ja Otus-myrskystä huolimatta Titta ja Hanna saivat lopulta kesähäät. Kari Alentola / Yle

Huhtikuussa Titta ja Hanna päättivät kutistaa häät ja alkoivat perua kutsuja.

– Paikalla olisivat vain kaasot, bestmanit ja vanhemmat. Rajaus oli selkeä, ja kaikki ymmärsivät tilanteen.

Tuli toukokuu. Hallitus linjasi, että kokoontumisrajoituksia laajennetaan kesäkuun alusta alkaen kymmenestä hengestä viiteenkymmeneen ihmiseen.

Pitääkö peruminen perua?

Puhelimet kävivät kuumina. Jo kertaalleen kutsutut ja sittemmin perutut vieraat halusivat tietää, voisivatko sittenkin osallistua häihin? Hääpaikka ehdotti, että juhlia laajennetaan ja hintaa nostetaan, nyt kun se on sittenkin mahdollista.

– Kun häihin oli enää alle kuukausi tuli sellainen olo, ettei meillä ole enää resursseja perua perumista, Titta parahtaa puhelimessa.

Häntä hirvittää. Säätiedotus lupaa aurinkoista viikkoa Jyväskylään, paitsi yhtenä päivänä – lauantaina kuudes kesäkuuta.

Se ennuste pitää.

Titta piilotteli Hannan sormusta kuukauden työpaikallaan, ettei tuleva puoliso vahingossakaan löytäisi sitä ennen kosintaa. Kari Alentola / Yle

Nyt he kuitenkin ovat tässä. Vihkikatoksen alla, valmiina yhteiseen elämään. Notaari lähestyy loppuhuipennusta:

– Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn teiltä – Titta Annika Marketta Koistinen , tahdotteko ottaa tämän Hanna Riikka Eveliina Peltosalmen aviopuolisoksenne, rakastaaksenne häntä myötä ja vastoinkäymisissä?

– Tahdon, Titta sanoo kuuluvasti.

– Tahdon, Hanna vastaa vuorostaan.

Titta ja Hanna Peltosalmen ensimmäinen suudelma avioparina. Kari Alentola / Yle

Tuore aviopari astelee laiturilta kohti juhlatilaa Stand by me -kappaleen sävelten tahdissa. Kalliosali -nimisessä tilassa on istumapaikat 120:lle juhlijalle. Nyt paikalla on vain 17 ihmistä.

Etäkippis ystävien kanssa

Virallisten maljojen jälkeen Titta ja Hanna kohottavat maljat vielä koronan vuoksi rannalle jääneiden ystäviensä Kristiina Kronholmin ja Erno Pajalan kanssa videopuhelun avulla.

– Moikka, täällä on nyt tuore aviopari, Peltosalmet!

– Onneksi olkoon, kippis, kippis, kuuluu puhelimesta.

Korona-aikana maljat voi kohottaa myös puhelimitse. Kari Alentola / Yle

Juhlat jatkuvat, mutta vain iltakahdeksaan ennalta suunnitellun aamukahden sijaan. Bändi on peruttu, eikä tiskijukkaakaan tarvita.

Elokuu on arvoitus

Myyntivastaava Jemina Kyyrö huokaisee. Savutuvan Apajan tärkeimmät asiakkaat ovat hääparien lisäksi keskisuomalaisten yritysten vieraat ja kansainväliset, isot yritystapahtumat.

Nyt Savutuvan Apaja kehittelee Business Finlandin rahoituksen avulla uusia matkailupalvelutuotteita, joilla saadaan hajautettua toimintaa kansainvälisistä ryhmistä paikallisiin ja houkuteltua kokonaan uusia asiakasryhmiä.

Elokuun häävarauksista suuri osa on vielä voimassa.

– Päivä ja viikko kerrallaan mennään – katsotaan, miten tilanne kehittyy. Haluamme kehittää toimintaa niin, että olisimme täysillä mukana kun koronarajoitukset poistetaan, Jemina sanoo.

Kumpi on parempi suutelemaan? No molemmat, tietysti, omasta mielestään! Aleksi Huttunen

Varasuunnitelma valmiina

Myös Titta ja Hanna joutuvat jännittämään vielä yhtä asiaa koronaan liittyen: Peltosalmet varasivat jo vuosi sitten kahden viikon häämatkan Turkin Sideen elo-syyskuun vaihteessa. Vaikka matkustusrajoituksia höllennettäisiin, Titalla saattaisi olla edessä kahden viikon pakollinen, mutta palkaton karanteeni keskussairaalan puolelta. Se mietityttää.

Onneksi varasuunnitelmakin on valmiina:

– Ajattelimme lähteä magneettikalastusvälineiden ja metallinpaljastimien kanssa etsimään aarteita, Titta nauraa.

– Päämäärä ei ole tärkeä, vaan matka, Hanna sanoo.

Sitten pitää enää saada oma maatila. Ja ainakin yksi lapsi.

