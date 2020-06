Ovatko juhannuksen junat jo täynnä? Miksi lipunmyynti takkusi tänään? VR vastaa 10 kysymykseen kesän junaliikenteestä

VR asetti kesäkauden junaliput myyntiin tiistaina aamulla. Ensi viikon maanantaista lähtien junaliikenne jatkuu nykyistä suuremmalla kapasiteetilla. Myös ravintolavaunut tekevät paluun maanantaina, ja lipunmyyntiin tehdään tilapäisiä muutoksia. Matkustajia askarruttaviin kysymyksiin kesäliikenteestä vastaa VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen.

Kesän junaliput tulivat myyntiin tänään tiistaina 9. kesäkuuta. Lippuja voi nyt ostaa 15.6. alkaen kulkeviin juniin. Kuinka paljon junia liikkuu kesällä?

– Kesällä kuljetaan lähes normaalilla tasolla. Maaliskuun alussa koronapandemian seurauksena matkustajamäärät putosivat lähes 90 prosenttia verrattuna viime vuoteen verrattuna. Silloin vuoroja vähennettiin noin puoleen normaalista. Nyt vuorot palautetaan lähes normaalitasolle, tarkalleen ottaen liikennöidään 85 prosenttia normaalista kaukojunaliikenteestä.

Mihin asti lippuja on myynnissä?

– Lippuja myydään kesän yli. Aikataulukausi päättyy 9. elokuuta.

Lippujen myyntiin liittyi tänään aamulla ongelmia. Kerro niistä tarkemmin.

– Kyseessä on järjestelmävirhe, joka näkyi sillä tavalla, että uusien aikataulujen lataaminen kesti odotettua pidempään. Virhe korjattiin, ja ostaminen toimii nyt. Lippujen piti tulla myyntiin kello 9, mutta järjestelmä saatiin toimimaan kello 10 VR:n uusissa kanavissa. Olemme erittäin pahoillamme viiveestä.

Tuomisen mukaan aamupäivällä junalippujen ostaminen vanhalla vr.fi-sivustolla toimi periaatteessa, mutta sivun lataaminen kesti pitkään. Nyt sekä uusi että vanha järjestelmä toimivat. Tilanne ruuhkautti myös VR:n asiakaspalvelua.

Onko VR:llä rajoitusta siitä, kuinka paljon lippuja voi myydä yksittäistä vaunua kohti?

– Pakottavaa rajoitetta ei ole, eli on mahdollista, että yksittäinen juna on hyvinkin täynnä. Jos välttää ruuhkavuoroja, junissa on aika väljää.

– Keskimäärin yksi paikka kymmenestä on myyty. Verkkokaupassa on käytössä algoritmi, joka automaattisesti sijoittaa ihmiset väljästi istumaan junaan. Jos ottaa algoritmin osoittaman paikan, se on automaattisesti väljässä paikassa.

Onko juhannuksen vuoroja jo myyty täyteen? Miten myynti on lähtenyt liikkeelle?

– Ilmeisesti myynti on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta täyttöasteesta ei ole vielä tarkkaa lukua.

Tuominen kertoo lisäksi, että juhannusviikonloppuna VR ajaa normaalivuorot runsaammalla kalustolla. VR kannustaa hajoittamaan matkustamista pitkin viikkoa, mikäli se on mahdollista.

Ravintolavaunut palaavat raiteille maanantaina 15. kesäkuuta. Miten VR varmistaa, että asiakkaat voivat turvallisesti matkustaa niissä?

– Ravintolavaunujen tarjontaa on muutettu take away -suuntaan. Lisäksi noudatamme ravintoloita koskevia säännöksiä ja ohjeita.

Palaako myös kärrymyynti juniin?

– Kyllä.

Ensi viikon maanantaista lähtien junalippu on toistaiseksi ostettava etukäteen. Milloin lipun voi taas ostaa junasta?

– Tämä järjestely liittyy koronaan. Kyseessä on tilapäistoimenpide, jolla pyrimme välttämään ylibuukkausta.

Miten varmistatte sen, että myös ne ihmiset, jotka eivät ole tottuneet käyttämään elektronisia laitteita, voivat yhä ostaa lipun junaan?

– R-kioskeilta voi edelleen ostaa lippuja. VR:llä on myös automaatteja, mutta mikäli haluaa henkilökohtaista palvelua, lipun voi ostaa R-kioskilta.

15.6. alkaen liikennöidään 85 prosenttia normaalista junaliikenteestä. Milloin VR palaa normaaliin kapasiteettiinsa?

– Se riippuu pandemian kulusta. Seuraamme tilannetta tiiviisti. Kuten kerroin, maaliskuussa matkustamäärät romahtivat, ja nyt määrä on noin 70 prosenttia alempi viime vuoteen verrattuna. Saa nähdä, miten tilanne alkaa palautua ja alkavatko ihmiset matkustaa.