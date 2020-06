Kesästä nauttiminen alkoi: ravintoloissa on käyttäydytty, mutta kaduilla ei – osa poliisin hälytystehtävistä tuplaantui viikossa

Aluehallintovirastoilla on ollut vain vähän huomautettavaa ravintoloiden ja asiakkaiden toiminnasta. Sen sijaan poliisin arki palasi nopeasti vanhaan normaaliin.

Tampereen Laukontori kylpee auringossa. Pirkko ja Esko Nieminen analysoivat mustanmakkaran äärellä mennyttä ja tulevaa.

– Kevät on ollut pitkä. On ihanaa päästä taas ulos ihmisten ilmoille, Pirkko Nieminen sanoo.

– Minulle kotona oleminen ei ole ollut niin suuri ongelma kuin hänelle. Olen pärjännyt ihan hyvin kotioloissakin. Ei ole tarvinnut hyppiä seinille, Esko Nieminen kertoo.

Niemiset elivät kevään ajan tiukasti suositusten mukaisesti: lapset kävivät kaupassa ja heitä tavattiin vain ulkona. Nyt vapaus maistuu, mutta malttavatko ihmiset pitää turvavälejä myös omaehtoisesti?

– Saa nähdä. Ei nuoriso ainakaan malta olla. Aika paljon näkyy olevan ihmisiä liikkeellä nytkin, Pirkko Nieminen sanoo.

Lounasaikaan tunnelma kaupungilla on iloinen ja rauhallinen, mutta poliisin tilastoissa kesäkuun ensimmäinen viikko näyttää selvän muutoksen.

Poliisi: Häiriöt ovat siirtyneet kodeista kaduille

Poliisin työssä koronarajoitusten purkaminen ja lämpimän sään yhdistelmä on näkynyt odotetulla tavalla. Hengen ja terveyden suojaan kohdistuvat hälytystehtävät, kuten pahoinpitelyt ja uhkaukset, ovat ampaisseet nousuun.

Viime viikolla niitä oli koko maassa 2 852. Se on lähes kaksinkertainen määrä edellisviikkoon verrattuna.

Hurjalta kuulostava muutos liittyy siihen, että kokoontumisrajoitusten purkamisen myötä julkisilla paikoilla liikkuu yhä enemmän ihmisiä.

– Näyttää myös siltä, että jonkinlainen rajoitusten aiheuttama paine olisi nyt purskahtanut. Uskon, että piikki kyllä tasaantuu, kun kesää eletään pidemmälle, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan muutos on melko odotettu: koronarajoitusten aikana julkisilla paikoilla on ollut vähemmän häiriöitä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia kuin yleensä. Sen sijaan kotihälytyksiä on ollut paljon.

– Nyt kun kelit ovat paremmat ja ulos taas pääsee, kotona juodaan ja juhlitaan vähemmän. Samalla hälytystehtävät siirtyvät kodeista julkisille paikoille.

"Ihmisiä ja paikkojen aukioloa on kaivannut"

Jaakko Huura on ottanut ravintoloiden avautumisen vastaan mielissään, mutta maltilla. Jani Aarnio / Yle

Jaakko Huura on käynyt Tampereella aamu-uinnilla ja seuraavaksi tie vie lounaalle. Hän vietti viikonloppuna aikaa myös terassilla.

– Olihan se hassua mennä ravintolaan, jossa oli paljon ihmisiä. Mutta kyllä se tuntui hyvältäkin. Ihmisiä ja paikkojen aukioloa on kaivannut.

Huuran kokemuksen mukaan ihmiset osasivat nauttia ravintoloiden avautumisesta maltilla.

– En ainakaan itse huomannut mitään hölmöä käytöstä. Turvaväliä on toki hankala pitää, kun pienessä tilassa on paljon ihmisiä.

Avit: Ei isoja puutteita

Ravintoloita valvovien aluehallintovirastojen mukaan ensimmäinen aukioloviikko sujui rauhallisesti. Ravintoloiden puutteita koskevia ilmoituksia tuli koko maassa viikon aikana noin sata.

Räikeitä väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt, vaan ilmoitukset ovat koskeneet esimerkiksi buffet-ruokailujen järjestämistä. Viranomaisella on oikeus tarvittaessa sulkea ravintoloita, mutta järeitä toimenpiteitä ei ole toistaiseksi tarvittu.

Avien tekemien valvontakäyntien perusteella hygienia-asiat ovat olleet ravintoloissa hyvällä mallilla, mutta etäisyyksien pitäminen vaatii huomiota.

– Esimerkiksi viikonloppuna tuli rankkasade, jolloin terassilla olijat ryntäsivät nopeasti sisään. Jos sisällä on asiakaspaikat jo täynnä, voi syntyä haastavia tilanteita. Ravintoloitsijoiden pitäisi miettiä toimintatavat vastaavia tilanteita silmällä pitäen, aluehallintovirastojen viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta sanoo.

Suurin yksittäinen puute on ollut se, että valvontasuunnitelman lyhennelmä ei ole ollut asiakkaiden nähtävillä.

"Toivottavasti ihmiset muistavat, ettei tauti ole kadonnut"

Työkaverit Katarina Jåfs ja Eerika Ekberg lopettelevat lounastaukoaan Tampereen Ratinassa.

– Olen käynyt muutaman kerran töistä lounaalla ulkona. On ihan kivaa vaihtelua päästä välillä valmiiseen pöytään syömään, Jåfs sanoo.

Hänen mukaansa ravintoloiden aukeamista tärkeämpää on ollut se, että ihmisiä saa taas tavata vapaammin.

– Eniten olen kaivannut sosiaalista elämää ja työyhteisöä. Lapset ovat tietenkin kaivanneet omia harrastuksiaan kovasti.

Katarina Jåfs (vas.) ja Eerika Ekberg nauttivat erityisesti työpaikalle palaamisesta. Kevät kotitoimistolla tuntui pitkältä. Jani Aarnio / Yle

Myös Ekberg palasi mielellään työpaikalle lähes kolme kuukautta kestäneen etätyön jälkeen.

– Sosiaaliseen elämään tuli iso muutos, kun yhtäkkiä ei päässytkään toimistolle tai treeneihin.

Jåfs ja Ekberg aikovat palata normaaliin elämään askel kerrallaan. Kotona treenaaminen tuntuu toistaiseksi paremmalta ajatukselta kuin kuntosalille meneminen.

– Kävin viime viikolla kerran joogassa, ja kyllähän se vähän oudolta tuntui. Toivottavasti ihmiset muistavat, ettei tauti ole kadonnut mihinkään. Ettei kuukauden, parin päästä ole taas se tilanne, että ollaan kotona ja mihinkään ei voi mennä, Ekberg sanoo.

