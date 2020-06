YK: Koronaepidemia on vaikuttanut dramaattisesti Pohjois-Koreaan – kodittomia ja katulapsia yhä enemmän

Pohjois-Korean valtion omistaman uutistoimisto KCNA:n eli Korean Central News Agencyn välittämässä kuvassa suojapukuiset ihmiset levittävät desinfiointiainetta. KCNA:n mukaan kuva on otettu Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa 15. helmikuuta 2020.

Koronaepidemia on entisestään heikentänyt tavallisten kansalaisten tilannetta Pohjois-Koreassa, arvioi YK-edustaja.

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimiston (OHCHR) edustajan mukaan YK:n turvallisuusneuvoston tulisi harkita uudelleen Pohjois-Korealla asetettuja sanktioita.

Edustajan mukaan koronaepidemia on syventänyt Pohjois-Korean taloudellista eristystä. Eristyksen vaikutukset taas heijastuvat raskaasti tavallisten ihmisten elämään.

– Raporttien mukaan kodittomien ihmisten lukumäärä suurissa kaupungeissa on kasvanut. Sama kehitys koskee katulapsia. Lääkkeiden hinnat ovat nousseet tähtitieteellisesti. Kasvava joukko perheitä syö ainoastaan kahdesti päivässä, kertoo OHCHR:n edustaja Tomas Ojea Quintana tiedotteessa.

Niin ikään Maailman ruokaohjelman (WFP) edustaja kuvaa Pohjois-Korean tilannetta synkäksi. Arviolta kymmenen miljoonaa pohjoiskorealaisista eli noin 40 prosenttia väestöstä tarvitsee humanitaarista apua selvitäkseen.

Pohjois-Korea kärsi laajasta nälänhädästä 1990-luvun puolivälissä. Arvioiden mukaan jopa kolme miljoonaa ihmistä kuoli nälänhädän seurauksena.

Talousahdinkoa ja inhimillistä kärsimystä

Pohjois-Korea on yksi maailman eristäytyneimmistä maista, ja tietoa sen koronavirustartunnoista on ollut saatavilla niukalti kevään aikana. Maa kuuluu niiden harvojen valtioiden joukkoon, jotka eivät raportoi koronavirustartunnoistaan Maailman terveysjärjestö WHO:lle.

Maa otti käyttöön tiukat toimet epidemian pysäyttämiseksi, kun Kiina kertoi tammikuun lopulla koronaviruksen tarttuvan ihmisestä toiseen. OHCHR:n Ojea Quintana muistuttaa, että koronaepidemian vaikutukset näkyvät inhimillisen kärsimyksen lisäksi Pohjois-Korean taloudessa.

Hän arvioi, että miltei viiden kuukauden rajasulku Pohjois-Korean ja Kiinan välillä on vaikuttanut Pohjois-Korean tilanteeseen dramaattisesti. Helmikuun lopussa maan varaterveysministeri kertoi, että raja pysyy suljettuna kunnes tautiin on löydetty lääke tai rokote. Kiina on maan tärkein kauppakumppani ja tukija. Maalis-huhtikuussa maiden välinen kauppa väheni arviolta 90 prosenttia.

