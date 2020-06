Mutaatiokuusen taimet tulivat kotikonnuilleen Kokkolaan, ja lähivuodet odotetaan, millaisia niistä kasvaa – "Harvinaisen perimän säilyttämisellä on iso arvo"

Vielä taimista ei näy, kasvaako niistä emopuunsa näköisiä tikkunekkumaisia kuusia, kuten on arvioitu.

Tarina Kokkolan harvinaisen kartiokuusen monistamisesta alkaa olla istutusta ja kasvun odotusta vaille valmis.

Kaupunki sai tiistaina istutettavaksi 12 taimea, jotka matkustivat länsirannikolle Luonnonvarakeskuksen Punkaharjun yksiköstä taksilla.

– Tähän on satsattu aikaa ja rahaa, ja halusimme varmistaa, että taimet tulevat ehjinä perille. Etsimme myös kustannustehokasta mallia, mutta kukaan ei voinut taata niiden pääsyä perille ehjänä. Nyt saatiin sellainen kyyti, ettei tarvinnut olla huolissaan, perustelee metsätalousinsinööri Ahti Räinä.

Taimia tarjottiin Kokkolalle jo syksyllä, mutta kaupunki pelasi varman päälle ja antoi niiden kasvaa Luken suojissa kevääseen asti. Juha Kemppainen / Yle

Kyseessä eivät ole mitkä tahansa 30-senttisen puunalut. Ne on vartettu Kokkolan poliisitalon vierustalla seisovasta muhkeasta puusta, jota Luonnonvarakeskuksen asiantuntija luonnehti aikanaan yhdeksi komeimmista näkemistään kartiokuusista. Puun erikoinen muoto on geenimutaation ansiota.

Kokkolan mutaatiokuusesta aletaan monistaa uusia – "Hienoimpia kartiokuusia, mitä olen nähnyt"

Loput taimista menevät muille projektissa mukana olleille ja Luonnonvarakeskukselle. Projektille oli aikanaan muitakin ottajia, mutta kaupunki valitsi yhteistyökumppanikseen Luken.

Vielä Kokkolaan tulleista taimista ei näy, että kyseessä ei ole tavallinen kuusi. Vie vuosia, ennen kuin hahmo muotoutuu. Kokkolan alkuperäisen kuusen poikkeuksellisuus havaittiin, kun puu oli 3–4-metrinen.

– Ehkä kun tietää, mistä ne ovat lähteneet, osaa katsoa oksakulmaa ja oksan vahvuutta: se on erilainen kuin tarhalta tulevissa metsitystaimissa. Mutta jos ei tietäisi, ei pystyisi sanomaan, sanoo Räinä.

Kokkolan alkuperäinen mutaatiokuusi on metsäkuusen erikoismuoto, joka näyttää siltä kuin sitä olisi leikattu halki sen kasvun. Taimien tuleva ulkonäkö on vielä arvoitus. Juha Kemppainen / Yle

Hän muistuttaa, ettei ihminen pysty koskaan ohjailemaan luontoa sataprosenttisesti, joten puiden lopullista ulkomuotoa voi vain odottaa. Asiantuntijan mukaan on kuitenkin todennäköistä, että taimet muistuttavat aikanaan emopuutaan.

Komeita mutaatiokuusia on Kokkolassa kohta rivissä – kartiokuusen taimista uskotaan tulevan emonsa näköisiä

Metsätalousinsinööri Ahti Räinän mukaan puilla onkin kaksi merkitystä. Ne piristävät toivottavasti maisemaa paikallisena erikoisuutena.

– Tällaisen harvinaisen genotyypin säilyttäminen on jo iso arvo sinällään. Nyt meillä on yksi puu, ja jos sille tapahtuu jotain, ei ole yhtään. Nyt on vähän särkymävaraa, että voidaan säilyttää tällainen erikoinen genotyyppi paikallisesti.

Kaikki taimet tuskin selviävät, mutta jokainen pärjäävä auttaa säilyttämään harvinaista geeniperimää. Juha Kemppainen / Yle

Huolellisesta säilytyksestä ja istutuksesta huolimatta kaikkien taimien mahdollisuus selvitä on pieni. Räinä pitää 80 prosentin selviytymisastetta hyvänä ja 50 prosenttia miniminä.

Osa taimista istutetaan alkukesästä, loput syksymmällä, kun Kokkolan kaupunki virallisesti täyttää 400 vuotta. Paikkoja ei ole lyöty lukkoon, mutta suunnitelmissa on sijainti, jossa rakentaminen ei uhkaa kuusia, mutta ne ovat mahdollisimman monen nähtävillä. Yksi vahva vaihtoehto on Brita Marian puisto Suntin varrella Hollihaassa.

