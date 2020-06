Utelias koira saa alkukesästä helposti kuonoonsa kyyn hampaat - joka neljännessä puremassa ei olekaan myrkkyä

Koirille voi hätätilassa antaa kyyseerumia, mutta sekin on vaarallista.

Kevät ja alkukesä ovat eläinlääkäreissä vilkkainta aikaa kyynpuremien hoidossa. Käymättömiä mökkejä riisutaan talviteloilta, ja koirat pääsevät ulkoilemaan vapaasti.

– Kyyt ovat saaneet olla rauhassa, ja uroskyyt pötköttelevät aurinkoisilla seinustoilla keräämässä lämpöä siittiöidensä kypsyttämiseksi. Äitienpäivän viikonloppuna purtuja koiria tulee perinteisesti eniten, sanoo Juvan kunnaneläinlääkäri Anu Korpikallio.

Mutta riittää työtä myös myöhemmin kesällä. Korpikallion vastaanotolta on juuri lähtenyt koira kyynpureman vuoksi jatkohoitoon Kuopioon.

Kyy puree koiraa yleensä kuonoon tai naamaan, ja tämänkin koiran naama oli rajusti turvoksissa. Hengityskään ei kulkenut enää kunnolla.

– Koira oli varmaankin saanut täyden myrkkylatingin, harvoin näkee kyynpureman jäljiltä noin huonona olevaa koiraa, Korpikallio sanoo.

Huvikseen kyy ei pure, ei eläimiä eikä ihmisiä. Puremassa on aina kyse joko metsästyksestä tai puolustautumisesta

Oliko puremassa myrkkyä vai ei?

Kyy saattaa purra myös käyttämättä lainkaan myrkkyä, jopa silloin kun se suorastaan roikkuu koirassa hampaillaan. Tällaisia puraisuja on Korpikallion mukaan noin joka neljäs. Silloin vahingoiksi jäävät neulahampaiden tekemät reiät ihossa.

– Myrkky on käärmeelle resurssikysymys, sen pitää tuottaa käyttämänsä myrkyn tilalle uutta. Siksi se käyttää myrkkyä vain kun kokee sen tarpeelliseksi, sanoo tutkijatohtori Janne Valkonen Jyväskylän yliopistosta.

Lopuissa puremista myrkkyä on vaihteleva määrä. Pienehkö määrä myrkkyä on kuin ampiaisenpisto, ja kivun määrä kasvaa myrkyn määrän mukana. Myrkyn tuottama kipu on osa kyyn puolustautumista.

Myrkyn tarkoitus on myös tappaa kyyn saaliseläimiä, kuten pikkunisäkkäitä, sisiliskoja ja sammakoita. Myrkky on voimakas, ja voi olla koirallekin kohtalokas.

– Kemikaalicocktail voi aiheuttaa kivun ja turvotuksen lisäksi esimerkiksi verenpaineen laskua, verisuonten nesteenläpäisevyyttä, veren hyytymishäiriöitä ja munuaisvaurioita, Korpikallio luettelee.

Pureman ensimmäinen hoito onkin nesteytys, vaikeammissa tapauksissa tiputuksella. Nesteytys auttaa munuaisia poistamaan myrkkyä elimistöstä ja ylläpitää kehon nestetasapainoa.

Nesteytyksessä tarkkaillaan myös koiran virtsaamista: kun nestettä laitetaan sisään, sitä täytyy tulla myös ulos.

Seerumi on viimeinen vaihtoehto

Jos mikään muu ei auta, voidaan turvautua kyyseerumiin. Sitä ei kuitenkaan tehdä kevyin perustein.

– Seerumi tuotetaan hevosissa. Siinä on koiralle vieraita valkuaisaineita, mikä tarkoittaa allergisen reaktion mahdollisuutta, Korpikallio sanoo.

Pahimmillaan reaktio voi olla tappava.

Myrkyn määrän puremassa voi päätellä koiran reaktioista.

– Jos puremassa on myrkkyä, koira muuttuu heti vaisuksi ja vetäytyväksi, ja turvotus nousee nopeasti. Purrut koirat ovat tosi kipeitä, kyllä sen huomaa, sanoo Korpikallio.

Jos puremassa on myrkkyä, se on koiralle vaarallisempi kuin ihmiselle, sillä koira saa myrkkyä kokoonsa suhteutettuna enemmän.

Valkosipuli voi tappaa koiran

Siistiin kaupunkielämään tottuneelle koiralle luonto on vieras. Mökkeilemään tuleville koirille tyypillisiä ovat esimerkiksi vatsaoireet.

– Siellä syödään heinää, hiekkaa ja kaikenlaisia rannalta löytyviä märännöksiä. Seurauksena on sitten oksennusta ja ripulia. Niihin löytyy lääkkeitä apteekista ilman reseptiä, Korpikallio opastaa.

Luonnossa peuhaava koira saa myös pikkunaarmuja, jotka etenkin yhdistettynä jatkuvasti märkään turkkiin voivat poikia ihotulehduksia.

Tänä kesänä Juvalla eläinten kiusana ovat olleet mäkäräiset ja niiden aiheuttamat allergiset reaktiot.

– Pyöreä punainen läntti, jossa on keskellä reikä – sellainen on mäkäräisen tekosia. Niihin ja muihin hyönteishyökkäyksiin auttaa hydrokortisoni, sanoo Korpikallio.

Hyönteisiä ja miksei käärmeitäkin on karkotettu myös hajuilla. Koira saattaa kuitenkin kärsiä hajuista, sillä sen hajuaisti on hyvin herkkä.

Lisäksi osa ihmiselle aivan turvallisista hajuaineista onkin koiralle myrkkyä. Sellaisia ovat esimerkiksi teepuuöljy ja valkosipuli.

– Koiran punasolut eivät ole rakentuneet samoin kuin ihmisen. Jos koiralle annetaan runsaammin valkosipulia, sen punasolut saattavat alkaa poksahdella rikki, ja se on vaarallinen tila.

