Tänäkin kesänä saa koukuttua: "Kaikki huutaa Dingo!" jatkaa suosittujen bänditarinoiden sarjaa radiossa ja Areenassa

Kuunnelmastudion hiljaisuus. Näyttelijä Olli Riipinen keskittyy ja kuulee jokaisen hengenvetonsa vaimennetussa tilassa.

Tekeillä on monologi, jossa Dingo-yhtyeen keulahahmo Pertti Neumann piiskaa itseään jaksamaan. Vielä yhden keikan, vielä yhden fanien hysteriaa hipovan ryntäyksen, vielä hetken olla Neumann.

Olli Riipinen valittiin Kaikki huutaa Dingo -sarjaan Neumannin rooliin koekuunteluiden perusteella. Kuunnelmiin voi olla casting-tilaisuus siinä missä leffarooleihinkin.

Neumannin roolin tekijä onkin tärkeä. Dingo on 1980-luvun puolivälissä teini-ikäänsä eläneiden suuri sukupolvikokemus.

Dingo Helsingin jäähallissa, Levoton tuhkimo säv ja san Neumann 3.3. 1986

Yhtye synnytti ilmiön, jota äimisteltiin niin tv-uutisissa kuin eduskunnassakin. Sanotaan, että Pohjoismaissa ei ollut nähty vastaavaa. Suomalaisnuorten, lähinnä tyttöjen, kiihkeä heittäytyminen toi mieleen The Beatlesin tai Elvis Presleyn ajat.

Dingomaniaa: Eduskuntavierailu, 1985

Psykologi Pirkko Siltala analyseoi Dingo-ilmiötä

Elävän legendan saappaisiin astuminen on Olli Riipisen mielestä haastavaa. Mitään näköispatsasta on turha lähteä rakentamaan.

– Lähdin rooliin itseni kautta. Mitä minä ajattelisin, mitä tuntisin niissä olosuhteissa ja tilanteissa, joissa Neumann seikkailee. Yllättäen siitä irtosi paljonkin materiaalia, Riipinen sanoo.

Näyttelijä ei ole vielä joutunut juoksemaan pakoon vaatteita riipiviä fanilaumoja, mutta omasta elämästä löytyy kokemusta esimerkisi siitä, mitä on olla cool keskellä normimenoa. Vähän kuin Neumann ja kumppanit Porissa 1980-luvulla.

– Olen itse Laukaasta kotoisin ja mulle iski semmoinen kasarivaihde joskus ja vedin meikit pleksiin.

– Sen jälkeen sai paikallisia ammattikoulujätkiä juosta karkuun. He yritti tyrkkiä auton ovella kumoon, Riipinen naureskelee.

Kuunneltavat sisällöt kiinnostavat

Yle Draama rakentaa audiodraamaa kunnianhimoisin ottein. Yleisön kiinnostus audiosisältöihin on viime vuosina kasvanut odottamattomalla tavalla ja Ylen tuottamat kesäsarjat ovat osa ilmiötä.

Kaikki huutaa Dingo! -audiodraamasarjan nauhoitukset keskeytettiin keväällä koronavirustilanteen vuoksi. Nyt näyttelijät saavat taas työskennellä sekä pitää taukoa lämpiössä. Arttu Timonen / Yle

Musiikkiaiheisia sarjoja on tehty vuodesta 2012 lähtien. Itkisitkö onnesta? Tarina Gösta Sundqvistista vuonna 2018 oli käänteentekevä, kertoo tuottaja Pekka Ruohoranta.

– Se avasi valtavan suosion. Sarja sai Areenassa puolitoista miljoonaa aloitusta kahdessa kuukaudessa. Ja viimekesäinen Kikka-sarja oli lähellä miljoonaa.

– Ehkä kuuntelutottumukset muuttuivat ja nämä kaksi sarjaa nousivat ihan omiin sfääreihinsä. Tai sitten me vain harjoittelimme ensin esimerkiksi Baddingilla, Carolalla ja muilla ja opimme, miten nämä tehdään, Ruohoranta pohdiskelee.

Tuottaja Pekka Ruohoranta on iloinen audiosisältöjen suosion valtavasta kasvusta. Myös kuunnelma, nykyisin ennemminkin audiodraama, elää uutta kukoistustaan. Arttu Timonen / Yle

Sarjojen kuuntelijoissa on paljon uutta yleisöä, joka on tottunut kuuntelmaan on-demand eli valitsemaan itse, milloin ja missä kuuntelee. Näitä kuulijoita varten sarja löytyy Yle Areenasta.

Ja, vaikka kuunnelma on kätevä termi, uusi yleisö on tottunut puhumaan audioista. Siksi sarjan yhteydessä puhutaan audiodraamasta.

Kuuntele tästä: Rakkaudella, Rauli Bädding

Kaiken takana ovat hyvät biisit

Kaikki huutaa Dingo! -sarjan tekijät joutuivat samanlaiseen koronaeristykseen kuin monet muutkin työyhteisöt. Nauhoitukset keskeytettiin. Nyt näyttelijät ja ohjaaja Jarno Kuosa sekä äänisuunnittelijat Jukka Herva ja Anders Wiksten ovat jälleen studiolla.

– Audiodraama on siitä hieno laji, että siinä on pakko etsiä todenperäisyyttä. Siinä jää helposti kiinni, jos joku ei ole vilpitöntä ja totta. Se kuulostaa falskilta.

– Tämä on myös siitä kiitollinen taiteenlaji, että budjetti on melkeinpä rajaton. Jos haluamme helikopterin paikalle, sen voi napata tehosteista, ohjaaja Jarno Kuosa nauraa.

Kuosa kertoo Dingo-sarjan keskittyvän yhtyeen suurimman suosion vuosiin. Muutaman jakson verran seuraillaan merimies Pertti Niemisen vaiheita ennen bändin perustamista ja sitten eletään läpi kiihkeät suosion vuodet 1984–1986. Sarja pohtii, kuinka suosio syntyi, otti veronsa ja kuinka Dingo päätyi tilanteeseen, jossa tarinalle oli pakko panna piste.

Ohjaaja Jarno Kuosa uskoo audiodraamaan. Se antaa todentuntuisen elämyksen. Arttu Timonen / Yle

Dingo-sarjan on käsikirjoittanut Kaisa Kuikkaniemi. Työryhmä on tavannut Neumannin ja bändin managerin ja ulkojäsenen Lasse Norreksen. Yhtyeen suosioon on syynsä, mutta lopulta ilmiötä on aika vaikea käsittää. Aika ja tilaus selvästikin olivat olemassa 1980-luvun puolivälin Suomessa.

– Suosio on varmaan monen asian ja onnenkantamoisen summa. Kaiken perusta ovat tietysti hyvät biisit.

– Ehkä Suomessa ei oltu nähty tällaista, miten sen nyt sanoisi, uuden romanttisen aallon tulemista. Se ehkä siinä resonoi aika isossakin yleisöpohjassa ja oli avain suosioon, ohjaaja Jarno Kuosa analysoi.

Heinäkuun 6. päivästä lähtien siis tytöt itkevät ja karavaani kulkee Radio Suomessa joka päivä 20 jakson ajan. Silloin alkaa myös Susanna Vainiolan toimittama ohjelmasarja, jossa puretaan kymmenessä minuutissa yhden Dingon kappaleen sanoitus.

Jo torstaina 2. heinäkuuta Radio Suomessa kuullaan suuri Dingo-ilta. Samana päivänä Kaikki huutaa Dingo! -sarjan jaksot julkaistaan Yle Areenassa.

