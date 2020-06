Suurin osa pyörämalleista on jo loppuunmyyty, vaikka ollaan vielä kesäkuun puolella

Koronakevät on ollut monelle kaupanalalle tyrmäävän huono. Maaliskuussa pysähdys koski myös polkupyörien kauppaa, mutta kuntosalien ja ryhmäliikunnan loppuessa moni suuntasi polkupyöräostoksille.

Työmatkaliikenteessä moni myös hyppäsi pyörän selkään, kun halusi välttää kontakteja joukkoliikenteessä.

Joka tapauksessa polkupyörämyynti on käynyt kuumana koko kevään ja tahti ei ole hiljennyt kesän alkaessa.

Turussa pitkään polkupyöriä kaupanneen perheyrityksen puhelin ei iltapäivällä enää vastaa. Paikalla liikkeessä Ajopyörän kauppias Visa Nummiora miettii, miten kesä saadaan sujumaan, kun kesälomia on tulossa.

– Kyllä siltä näyttäisi, että ruuhka jatkuu. Hiukan alkaa tavarasta olla pulaa, mutta kyllä tässä edelleen kesään siirryttäessä on vauhti pysynyt aika kovana.

Ammattitaitoisia polkupyörien myyjiä ja mekaanikkoja ei ole tarjolla. Hämeenlinnassa alkava polkupyörämekaanikkojen koulutus tulee tarpeeseen.

Ajopyörän myymälässä on esillä menopelejä joka lähtöön. Osa telineistä ammottaa jo tyhjyyttään.

– Tuollaiset ensimmäisenä ostettavat maastopyörät eli hintaluokka 500:sta 2000:een euroon jäykkäperäiset maastopyörät. Ne alkaa olla todella finaalissa. Jotain yksittäisiä löytyy, Visa Nummiora toteaa.

Suomalaiset ovat rynnänneet pyöräostoksille, kun kelit ovat suosineet ja poikkeusaika on vienyt useimmat sisäliikuntamahdollisuudet.

Kauppias Visa Nummioran mukaan jo viime vuosi oli hyvä ja tahti jatkuu samanlaisena. Varastossa on vielä myytävää, vaikka joistakin malleista on pulaa eikä uusia saa mistään.

– Meillä on sen verran rohkeasti lähdetty kauteen, että on tavaraa. Mutta tietyt on loppu ja ne on sitä Euroopan tasolla eli ei valmistajiltakaan enää saa. Se on läpi toimitusketjun lopussa, Nummora sanoo.

Maantiepyöriä menee tasaisesti kaupaksi. Markku Sandell / Yle

Pyöräilybuumi jyllää myös Euroopassa: nyt kysytään jo pyöriä Suomesta

Suomen ainoa polkupyörätehdas on Hangossa toimiva Helkama Velox. Yhtiön tunnetuin pyörämerkki lienee Jopo, joka on ollut erityisesti nuorison suosikki.

Yhtiö myös maahantuo pyöriä ja on iso toimija polkupyöräkaupan alalla. Helkama Velox on siirtänyt tuotantoaan takaisin Suomeen.

Toimitusjohtaja Tero Valtonen arvioi, että komponenttipula on hidastanut uusien pyörien valmistusta. Runkoja ja etuhaaruroita valmistetaan Kiinassa ja siellä tuotanto ja kuljetukset olivat seisahduksissa keväällä.

Myös eurooppalaiset toimitusketjut ovat olleet osittain jumissa. Nyt pyöräkaupat ovat Euroopassa auenneet ja toimitusketjut uudelleen pidentyneet.

– Jonkun verran enemmän pyöriä olisi pystytty tekemään, jos oltaisiin saatu ihan kaikki ajallaan, mitä suunniteltiin, arvioi Helkaman toimitusjohtaja.

Myös Hangossa kevään myyntipiikki näkyy selvästi.

– Meillä buumi näkyy niin, että suurin osa malleista on jo loppuunmyyty, vaikka ollaan vielä kesäkuun alkupuolella, Valtonen sanoo.

Tuotanto pyörii täydellä teholla Hangon tehtaalla koko ajan. Suurin osa pyöristä on jo etukäteen myyty ja myydään jo syksyn tuotantoa tällä hetkellä. Kysyntä on ollut kova.

– Nyt on pyöräkaupassa todella heikko saatavuus kokonaisvaltaisesti kysyntään nähden, Valtonen jatkaa.

Koronaviruksen sulut tekivät tietenkin kysyntään ja tarjontaan aikamoisen heilunnan maaliskuulle. Huhti- ja toukokuu ovat olleet toimitusjohtaja Tero Valtosen mukaan aivan poikkeuksellisia myynnin ja kysynnän suhteen

– Meille tulee jopa muista maista kyselyjä pyöristä, mitä koskaan ennen ei ole tullut. Euroopassa on pulaa pyöristä yleisesti, ei pelkästään Suomessa.

Sähköpyörien myynti kasvaa ja niitä ostavat muutkin kuin eläkeläiset. Antti Lähteenmäki / Yle

Sähköpyörä ei ole pelkkä mummopyörä

Viime vuonna uusia polkupyöriä myytiin Muoti- ja urheilukauppa yhdistyksen mukaan 256 000 kappaletta. Sähköpyörien osuus oli kasvanut 16 000 pyörään ja määrän odotetaan kasvavan.

Ajopyörän kauppias Visa Nummiora naurahtaa, että sähköavusteisten pyörien markkinointi lähti aikanaan hieman vinosti liikkeelle.

– Sähköpyörät tuotiin ehkä vähän väärällä tavalla markkinoille silloin alunperin viisi, seitsemän vuotta sitten, että sitten kun ei autolla saa enää ajaa, niin sitten voi ostaa sähköpyörän, Nummiora kuvailee.

Nyt ostajakunta on laajentunut ja Visa Nummioran mukaan Ajopyörän myynnistä esimerkiksi sähköavusteisten maastopyörien myynti on kasvanut huomattavasti.

Helkaman Tero Valtonen arvioi mummopyörän olevan edelleen eniten myyty malli, mutta vahvistaa Visa Nummioran arvion.

– Sähköpyörämarkkina kasvaa eniten muissa kategorioissa. Muun muassa maastopyörät on vahvasti kasvava kategoria, myös erilaiset cityhybridipyörät eli sähköpyörä alkaa olla kaiken kansan pyörä.

Ostopäätös ei enää synny sähköavusteisen tarpeesta tai huonosta kunnosta ja liikkumiskyvyn rajoitteista.

– Sähköpyörä ostetaan nyt jo sporttikäyttöön, työmatkapyöräilyyn, kauppa- ja koulureissuille. Se antaa selkeästi vaihtoehtoja pyöräilyyn huomattavasti enemmän kuin ei-sähköavusteinen pyörä, Valtonen sanoo.

Suomi on sähköavusteisten pyörien osalta takapajula muuhun Eurooppaan verrattuna. Toki meillä on yksi hyvä syy: marraskuusta maaliskuuhun ei aina ole kaikkein otollisin keli lähteä polkupyörällä liikkeelle.

Mutta jo nyt pyöräkauppiaille sähköpyörien myynnin merkitys on huomattava.

– Kyllähän se näyttelee liiketaloudellisesti tosi merkittävää osaa jo polkupyörämyynnistä. Viime vuosi oli ehkä ensimmäinen todella suuri vuosi ja nyt näyttää siltä, että viime vuodesta tuplaantuu myyntimäärät, jos tahti pysyy samana, Ajopyörän kauppias Visa Nummiora arvioi.

Sähköpyörien myyntimäärä on vielä pieni, mutta taloudellinen merkitys myyjille huomattava. Illusia Sarvas / Yle

Kasvuun luottaa myös Helkama Veloxin toimitusjohtaja.

– Sähköpyörien kauppa on kasvanut varmaan tänä vuonna sellaiset 60-70 prosenttia ja markkina tulee olemaan noin 30 000:n paremmalla puolella. Riippuu tosin siitä, miten paljon pyöriä maahan on tullut ja saadaan, ja miten paljon syksyllä kauppa käy, Tero Valtonen sanoo.

Muoti- ja urheilukauppa yhdistyksen toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää on myyntiarvioissaan maltillisempi ja kertoo tänä vuonna myytävän ehkä 25 000 sähköpyörää.

Yhdistys on kuitenkin esittänyt huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun), että työsuhdepolkupyörä vapautettaisiin työntekijän tuloverosta ansiotuloverotuksessa.

– Näin kannustettaisiin erityisesti nykyisiä autoedun käyttäjiä siirtymään kevyen liikenteen ja erityisesti sähköavusteisten pyörien käyttäjiksi. Tämä puolestaan vähentäisi liikennepäästöjä ja auttaisi päästötavoitteiden saavuttamista, perustelee Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää.

Sähköpyörien suosio kasvaa todennäköisesti edelleen. Tero Valtonen arvioi, että yli puolet myydyistä polkupyöristä on sähköavusteisia jo lähivuosina. Ehkä jo 2023-2025 vuosina.

Koronakeväänä ihmisiä on kuitenkin ollut lomautettuna ja lomautusuhan alla, jolloin hintavamman sähköpyörän hankinta unohdettu ja tilalle ostettu halvempi peruspyörä.

Saksassa sähköpyörät yleistyvät vauhdilla

Vuonna 2019 myytiin Saksassa 1,36 miljoonaa sähköavusteista pyörää. Kasvua oli 39 prosenttia. Kasvu oli suurempaa kuin alalla osattiin odottaa.

Kaikkiaan myytiin 4,3 miljoonaa pyörää. Sähköavusteisten myynti siis kasvoi rajusti, tavallisten laski 7,8 prosenttia.

Saksassa ennustetaan lyhyellä aikavälillä, että sähköavusteiset pyörät ottavat 40 prosentin markkinaosuuden jo melko pian. Pidemmällä aikavälillä 50 prosenttia on ZIV:n eli alan kattojärjestö Zweirad-Industrie-Verband (siirryt toiseen palveluun):in mukaan todennäköistä.

Saksassa oli viime vuoden lopussa arvion mukaan noin 5,4 miljoonaa sähköavusteista pyörää.

Tänä keväänä on ollut todella kova buumi myös Saksassa. Koska kauppoihin on saanut päästää sisälle vain 25 ihmistä kerralla, ilmoittaa moni verkkokauppamyyntinsä kasvaneen maalis-toukokuussa jopa 300 prosenttia.

Julkisuudessa on puhuttu, että pyöräilyn suosion nousu perustuu tuplakriiseihin eli sekä ilmastonmuutokseen että koronaan.

