Vastuullisuus vetoaa erityisesti ulkomaisiin matkailijoihin – yrittäjä: "Se yllätti kuinka paljon asiakaskunta muuttui"

Vanhan rakennuskannan säilyttäminen on kulttuurista kestävyyttä. Simo Pitkänen / Yle

Visit Finlandin kestävän matkailun -merkin on saavuttanut 20 yritystä. Tavoitteena on olla kestävän matkailun kärkimaa viiden vuoden kuluttua.

Heti auton oven paukahdettua kiinni huomio kiinnittyy hiljaisuuteen. Ympäröivässä metsässä kuuluu vain satunnainen linnunlaulu. Lyhyen kävelymatkan päätteeksi näkymä avautuu maanpäälliseen paratiisiin.

Yli 100-vuotias Piililän tilan päärakennus ja sen pihapiiri on kunnostettu ympäristöä ja historiaa kunnioittaen. Nyt paikka on Nukula, jossa vierailija saa rauhoittua ja levätä siten, että hiilijalanjälkeä ei käytännössä jää.

Nukula hankki ympäristövastuusta kertovan kansainvälisen Green Key -sertifikaatin reilu vuosi sitten.

Sertifikaatin vaikutus yllätti, kertoo Nukulan yrittäjä Hannele Levävaara.

– Asiakaskunta muuttui selvästi. Viime vuonna kävi enemmän ulkomaisia asiakkaita, jotka hakevat hiljaisuutta, rauhaa ja vastuullisuutta.

Nukula Oy on saanut nimensä yrtiltä, joka vaikuttaa rauhoittavasti mieleen ja sydämeen, kertoo Hannele Levävaara. Simo Pitkänen / Yle

Hyvä kokemus ja kansainvälisten matkailijoiden tavoittaminen saivat Levävaaran hakemaan myös Visit Finlandin kestävän matkailun -merkkiä.

Sustainable Travel Finland eli STF -merkillä mitataan matkailuyrityksen toiminnan kestävyyttä monella eri tasolla. Ekologisen kestävyyden lisäksi arvioidaan muun muassa sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä.

– Toinen syy merkin hakemiseen oli se, että minulle vastuullisuus on aina ollut helppo juttu, koska olen pikkulikasta lähtien tehnyt sitä. Minä olen tällainen syntymävastuullinen, nauraa Levävaara.

Tähän mennessä 20 matkailuyritystä on saanut Visit Finlandin myöntämän STF -merkin, yksi niistä on toivakkalainen Nukula.

Suomikuva maailmalla paremmaksi

Visit Finlandin tavoitteena on, että viiden vuoden kuluttua Suomi olisi kestävän matkailun kärkinimi.

Pari vuotta sitten selvitettiin, mitkä maat tulevat saksalaisten ja brittien mieleen, kun puhutaan kestävästä matkailusta. Suomi ei yltänyt kärkikolmikkoon.

– Me pyrimme siihen, että Suomi on kärjessä, jos kysely uusitaan vuonna 2025, kertoo projektipäällikkö Liisa Kokkarinen Visit Finlandilta.

Polkaistiin käyntiin Sustainable Travel Finland -konsepti, jota pilotoitiin viime vuonna. Valmennuksissa oli mukana matkailuyrityksiä ympäri Suomen.

"Kaikki omat viljelykset ovat luomua, vaikka siihen ei kallista sertifikaattia näin pienen yrityksen kannata hankkia", kertoo Levävaara. Simo Pitkänen / Yle

Nukulassa vastuullisuus ja kestävyys on otettu huomioon toiminnan alusta lähtien. Sosiaalinen vastuu STF -merkkiä hakiessa aiheutti pään vaivaa, kertoo Levävaara.

– Piti kertoa, miten yrityksen toiminnassa huomioidaan yhteisö ja naapurit, mutta kun ei meillä ole niitä naapureita ja yhteisöä! Me olemme täällä niin uskomattoman harvaan asutulla alueella.

Ongelma ratkesi, kun ajatusta ja aluetta laajensi rohkeasti. Nukulassa ruokaan käytetään omien viljelysten lisäksi Rutalahden myllyn jauhoja, paikallisen kalastajan saalista ja Jyväskylän seudun REKO-ruokapiirin tuotteita.

– Ruoka valmistetaan paikan päällä ja siinä ei ole mitään lisäaineita.

Merkillä voi olla merkitystä rahoittajille

Nukulan lisäksi Keski-Suomen alueelta STF-merkin on saanut saarijärveläinen Purola Farm (siirryt toiseen palveluun).

Valmennukseen osallistui 70 keskisuomalaista yritystä, reilu 20 lähti tavoittelemaan STF -merkkiä ja nyt ensimmäiset kaksi on sen saavuttanut, iloitsee matkailukoordinaattori Johanna Maasola Visit Jyväskylästä.

– Kuvailisin, että se on polku, joka yrityksen on kuljettava. Asia kerrallaan todennetaan, että yrityksen toiminta on ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää.

Toiminnan vastuullisuus voidaan todentaa sertifikaatilla. Se on myös markkinointivaltti, kun tavoitellaan kansainvälisiä asiakkaita. Simo Pitkänen / Yle

Maasolan mukaan moni matkailuyritys toimii aivan luonnostaan kestävällä tavalla, mutta toiminnan purkaminen kirjoitetuksi tekstiksi voi olla työlästä.

Yrityksen ensimmäinen tehtävä on sitoutua valtakunnallisiin kestävän matkailun periaatteisiin (siirryt toiseen palveluun).

– Uskon, että tulevaisuudessa sillä on myös rahoittajille entistä enemmän painoarvoa, miten yritys on hoitanut kestävyysasiat, sanoo Maasola.

Kestävyys on muutakin kuin lähiruokaa

Nukulassa rakennukset on kunnostetttu vanhaa säilyttäen. Kaikki hyväkuntoinen vanha rakennusmateriaali on käytetty uudelleen. Navetan kokoustilan fläppitaulukin on omista puista nikkaroitu.

Kaikki rakennukset lämpiävät maalämmöllä. Tilan metsissä ei tehdä avohakkuita, vaan metsää hoidetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteella.

Vesivessaa Nukulasta on turha etsiä, sillä puhdasta vettä ei haluta tuhlata huuhtomiseen. Levävaara kertoo, että palautetta kuivakäymälöistä on tullut suuntaan ja toiseen.

Nukulassa ei puhdasta vettä haluta tuhlata vessan vetämiseen. Kuivakäymälät ovat hajuttomia ja ekologisia. Lopputuloksena syntyy ravinteikasta puhdasta multaa. Simo Pitkänen / Yle

Jostain syystä suomalaiset tuntuvat karsastavan kuivakäymälöitä, mutta kansainväliset matkaajat arvostavat niitä, sanoo Levävaara.

– Paras palaute on tullut alankomaalaiselta vieraalta, joka kirjoitti käymälästä todella kauniisti. He olivat ensin ennakkoluuloisia, mutta totesivat lopuksi, että kuivakäymälä on parempi kuin vesiklosetti koska sieltä häviävät hajut samantien.

Palautteessa sanotaan muun muassa “We still talk about the dry toilet” - “puhumme yhä kuivakäymälästä”.

Rakennuksia on kunnostettu säilyttäen mahdollisimman paljon vanhaa ja hyväkuntoista materiaalia. Simo Pitkänen / Yle

Kestävän matkailun -merkkiin kuuluu myös se, että yritys sitoutuu kehittämään toimintaa entistäkin kestävämpään suuntaan. Levävaara nauraa, että uusia vastuullisuustekoja täytyy kaivella kivien alta, koska niin paljon on jo tehty.

– Mutta ihan turha sanoa etteikö niitä löytyisi, aina löytyy!