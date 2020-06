Näkökulma: Antti Holman podcast arkipäiväistää oopperan, ja se on juuri sitä, mitä klassinen musiikki tarvitsee

Moni yllättyi, kun Antti Holma julkisti toukokuussa, että hänen seuraavan podcastinsa aiheena on ooppera. Se on jatkoa jättisuosion saaneille Radio Sodomalle ja Auta Antille. Arkistokuva marraskuulta.

Moni yllättyi, kun Antti Holma julkisti toukokuussa, että hänen seuraavan podcastinsa aiheena on ooppera. Se on jatkoa jättisuosion saaneille Radio Sodomalle ja Auta Antille. Arkistokuva marraskuulta. Timo Korhonen / AOP

Oikea hetki vaivattomalle musiikkipuheelle on juuri nyt, kirjoittaa Ylen klassisen musiikin toimittaja Mattias Mattila.

Chatti on ihmeissään, kun supersuosittu yhdysvaltalainen striimaaja Yassuo eli Hammoudi Abdalrhman soittaa Twitch-lähetyksensä taustalla (siirryt toiseen palveluun) klassista musiikkia.

Toisinaan hän perustelee valintojaan: "Tämä on musiikkia siinä missä kaikki muukin musiikki. Tämä on Clair de lune."

Clair de lune tarkoittaa kuutamoa, ja se on ranskalaisen säveltäjän Claude Debussyn pianoklassikoita.

Pieni yksityiskohta lähetyksessä voi olla elämää mullistava oivallus joillekin hänen lähes kahdesta miljoonasta seuraajastaan. Klassinen musiikki on niitä aiheita, joiden äärelle on vaikea löytää ilman opasta.

Musiikista plussaa, näyttelemisestä miinusta

Myös oopperan kohdalla kynnys koetaan korkeaksi. Suomalaisittain asian kanssa eletään poikkeuksellisia aikoja, kun oppaaksi julistautuu koko kansan Antti Holma uudella ooppera-aiheisella podcastillaan. Se on kuunneltavissa Yle Areenassa.

Holma antaa aihetta rakastaa oopperaa ja luvan vihata sitä. Näyttelijäntyön osalta oopperanäyttämöllä ollaan Holman mielestä usein metsässä.

– Vihainen tulee mylvien ja heiluttelee käsiään. Surullinen katsoo alaviistoon ja ehkä painaa rintaansa käsillään. Katsojan tehtäväksi jää todeta, että nyt siellä on vihainen ja surullinen näyttämöllä tällä kertaa, Holma toteaa ohjelman kuudennessa jaksossa.

Suitsutusta saavat livekokemus ja erityisesti akustinen musiikki, jota voi kuunnella halutessaan vaikkapa silmät kiinni.

– Oopperan etu on, että silloin kun se on tylsää, niin aina voi mennä siihen musiikkiin.

Holma sivuaa podcastissaan myös oopperataiteen ongelmia, kuten sitä, että näyttämölle päätyy toisinaan yhä rasistisia stereotypioita.

Kohti vaivattomampaa musiikkipuhetta

Holman johdatti oopperan jäljille alun perin Mozartin Don Giovanni -oopperan Leporello-hahmo. Näyttelijä kertoo laulaneensa tämän aariaa Notte e giorno faticar Teatterikorkeakoulun laulutunneilla.

Osansa on myös Holman puolisolla Emmanuel Ceyssonilla, joka on New Yorkin Metropolitan-oopperan harpisti ja Sibelius-Akatemian vierailijaprofessori.

Ceysson on Auta Antti -podcastissa usein puheeksi noussut Ranskanperuna ja syy siihen, miksi Holma käy säännöllisesti katsomassa oopperoita Metropolitanissa. Ceyssonin soittoa kuullaan myös uudessa podcastissa.

Antti Holman oopperajuhlien ansioiksi on luettava mutkattomuus ja se, että viisastelu loistaa poissaolollaan. Vastaavaa on helppo toivoa pysyväksi osaksi musiikkipuhetta.

Hyvä paikka aloittaa vaivattomampi keskustelu klassisesta musiikista on elokuussa ensi-iltansa saava Covid fan tutte, Mozartin klassikko Minna Lindgrenin ajankohtaisella libretolla eli oopperan tekstillä.

Ooppera ja klassinen musiikki saanut kiinni nykypäivästä

Klassinen musiikki Twitch-striimissä ja Antti Holman oopperajuhlat ovat samaa asiaa eri paketissa. Ne antavat kosketuksen monille tuntemattomaan aiheeseen viihdyttävässä muodossa.

Oivallus ei tule tuputtamalla, vaan se pitää löytää itse. Ja onneksi klassinen musiikki ja ooppera päätyvät yhä useammin luontevasti ihmisten ulottuville.

Siinä missä joskus klassista musiikkia on soitettu kauppakeskusten pääovilla nuorten karkoittamiseksi, nyt koko taidemuoto on arkipäiväistymässä. Osansa ilmiöllä on kansainvälisillä elokuvateatterinäytöksillä ja vaikkapa Suomen Kansallisoopperan ja eri orkestereiden sekä Yle Areenan säännöllisellä yhteistyöllä.

Elitistiseksi ja vaikeaksi mielletty taidemuoto on saanut kiinni nykypäivästä.

Holman ajatus aiheesta on, että mikäli ooppera lähtökohtaisesti kiinnostaa jollain tasolla, niin kannattaa kokeilla.

– Jos kiinnostaa pelkästään eurodisco musiikin kentällä. Niin sitten kannattaa varmaan kuunnella sitä, Holma toteaa ohjelmassa.

Lue lisää: Antti Holmalla on hirveä musiikkimaku