Protuleirit käynnistyivät 3 päivän terveenäolosäännöllä – koskee myös leiriläisten perheitä

Prometheus-leirien ohjelmat on suunniteltu tänä vuonna siten, että lähikontakteja on tavanomaista vähemmän. Arkistokuva kesältä 2019. Jouka Heikkinen / Prometheus-leirin tuki ry

Kesän Prometheus -leirit alkoivat viime sunnuntaina koronarajoitusten lievennyttyä. Koko kesän aikana järjestetään yhteensä 60 protuleiriä eri puolilla Suomea.

– Protuleirit päätettiin järjestää, koska halusimme tarjota nuorille mahdollisuuden päästä leireille. Päätökseen vaikutti paljon myös se, että hallitus muutti rajoituksia sekä se, miten epidemiatilanne on nyt kehittynyt, Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Ansku Ahvenainen sanoo.

Ahvenaisen mukaan leireillä käytössä olevat tartuntoja ehkäisevät toimet mukailevat paljolti THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön laatimia ohjeistuksia.

– Leireille ei saa tulla sairaana. Meillä on kolmen päivän terveenäolosääntö eli sen ajan tulee olla oireeton ja myös perheessä kaikkien täytyy olla oireettomia ennen leirille tuloa. Lisäksi tietenkin kiinnitämme tehostetusti huomiota käsi- ja yskimishygieniaan, Ahvenainen kertoo.

Tartuntavaaran vähentämiseksi ulkopuolisten vierailut leireillä on tänä vuonna kielletty. Sääntö pätee kaikkiin kesän protuleireihin.

"Mua jännitti tosi paljon"

Esimerkiksi Kymenlaaksossa alkoi viime sunnuntaina alueen ainoa protuleiri, jolla on yhteensä 16 osallistujaa. Viikon kestävä leiri järjestetään Miehikkälässä.

– Korona kävi kyllä mielessä. Kun tuli viestiä, että on ihan turvallista, niin en sitä sitten sen enempää miettinyt. Ei tunnu, että olisin jäänyt mistään paitsi. Kyllä me olemme pystyneet kaikenlaista silti tekemään, kertoo leirille osallistunut Enne Sakkinen.

Sakkinen kertoo olevansa luonteeltaan ujo ja saaneensa jo kahden päivän aikana paljon lisää rohkeutta.

– Mua jännitti tosi paljon. Pelotti, että olen koko ajan yksin. Sain kyllä tosi nopeasti kavereita. On ollut todella avoin ilmapiiri ja olen pystynyt puhumaan kaikesta, Sakkinen sanoo.

Ohjaajien mukaan leiriläiset ovat saapuneet paikalle positiivisin mielin.

– Käsitykseni on, että leiriläiset ovat oikeinkin paljon odottaneet tätä koko kevään. Leiri on lähtenyt hyvin käyntiin ja mielestäni leiriläiset ovat nauttineet olostaan täällä, kertoo ohjaaja Taru Manninen.

Myös rippileirien järjestäminen on ollut mahdollista kesällä poikkeusolojen rajoituksia noudattaen. Joissakin seurakunnissa leirit on kuitenki päätetty perua tai siirtää myöhemmälle ajankohdalle. Muun muassa Kotka-Kymin seurakunnan kesän rippileirit on siirretty syys- ja joululomille.

Ensimmäiset leirit peruttiin

Alun perin leirien oli tarkoitus alkaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla, mutta ensimmäiset niistä peruttiin. Korvaavia leirejä pystyttiin kuitenkin siirtämään myöhemmälle kesälle.

Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtajan Ansku Ahvenaisen mukaan leiriläisten peruutuksia on tullut muutamia kymmeniä. Kaikille leireille löytyi myös vapaaehtoisesti työskenteleviä leiriohjaajia.

– Tietysti kaikki ovat hieman jännittyneitä leirin sujumisesta, kun on aivan uusi tilanne. Kaikki on yritetty ottaa huomioon ja huoltajia ja leiriläisiä on informoitu varotoimenpiteistä, jotta kaikilla on varmasti turvallinen olo tulla leirille.

Leiritunnelma säilyy koronasta huolimatta

Yhdistyksen puheenjohtaja Ahvenainen korostaa, että poikkeusoloista huolimatta leiri säilyttää alkuperäisen tarkoituksensa ja tavoitteensa.

– Vaikkei fyysistä läheisyyttä ole niin paljoa, henkistä läheisyyttä on sitäkin enemmän. Leirien pohjana on hyvin vahvasti keskusteleminen ja yhdessä tekeminen ja kokeminen. Niitä pystyy toteuttamaan edelleen, vaikka pidetään turvaväleistä ja hygieniasta enemmän huolta.

