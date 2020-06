Herätys: Erikoislähetys Olof Palmen murhasta, koronan jälkioireet voivat kestää viikkoja, rajoitusten purkaminen nosti poliisitehtävien määrää

Olof Palme murhattiin ampumalla Tukholmassa 28. helmikuuta 1986. Arkistokuvassa Palme on Kööpenhaminassa, jossa hän osallistui ydinasekonferenssiin vuoden 1986 alussa.

Saadaanko Olof Palmen murhaan selvyys tänään?

Palme-ryhmän tutkinnanjohtaja Hans Melander ja syyttäjä Krister Peterson kertovat aamupäivällä Tukholmassa tutkinnan tiedot siitä, miten tapahtumat etenivät Ruotsin pääministerin Olof Palmen murhayönä yli 34 vuotta sitten. Yle listasi viisi kysymystä, joihin odotetaan vastausta. Voit seurata Ylen erikoislähetystä kello 10.15 Yle Areenasta ja TV1:stä.

Koronan oireet voivat kestää viikkoja tai jopa kuukausia

Lahdessa järjestettiin yleisurheilun Uusi alku -kutsukilpailu 7. kesäkuuta. Yleisö piti turvavälit katsomossa. Kuvituskuva. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Rajun koronataudin sairastaneilla myöhäisoireet voivat kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Potilaat ovat kertoneet muun muassa aaltoilevasta kuumeesta ja nivelsäryistä, uupumuksesta, väsymyksestä, hengitysoireista ja sitkeästä yskästä. Viruksen pitkäaikaisista vaikutuksista virustaudin sairastaneilla henkilöillä tiedetään vielä varsin vähän.

Kesästä nauttiminen alkoi: ravintoloissa on käyttäydytty, kaduilla ei

Helsingissä nautittiin terassikeleistä kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Kuvituskuva. Kimmo Brandt / EPA

Koronarajoitusten purkaminen ja ravintoloiden aukeaminen on sekä ilahduttanut että herättänyt huolta. Kysyimme kansalaisilta ja viranomaisilta, miten vapaampi arki on alkanut. Aluehallintovirastoilla on ollut vain vähän huomautettavaa ravintoloiden ja asiakkaiden toiminnasta. Sen sijaan poliisin arki palasi nopeasti vanhaan normaaliin.

Milloin luit viimeksi kirjan, jonka kirjoittaja ei ole valkoinen?

Pulitzer-palkitulta kirjailijalta Toni Morrisonilta kyseltiin, milloin hänen kirjoihinsa tulee valkoisia hahmoja. Arkistokuvassa Morrison vuonna 2010. Ian Langsdon / EPA

Rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustava Black Lives Matter -liike on synnyttänyt laajoja protesteja ympäri maailmaa ja saanut monet kysymään, miten syrjintää ja rasismia kohtaavia voisi auttaa. Hyvänä keinona pidetään lukemista ja opiskelemista. Usein valkoiset lukijat kuitenkin suhtautuvat ei-valkoisten taiteilijoiden teoksiin hieman kuin turisti safariin.

Idässä luvassa sadekuuroja

Tänään maan itäosiin on luvassa vielä sadekuuroja ja raja-alueilla saattaa myös ukkostaa. Voimakkaimmat ukkoset jäävät kuitenkin rajan itäpuolelle. Muualla maassa on poutaista ja laajoilla alueilla selkeää. Lämpötila saattaa paikoin kohota jopa lähelle 25 astetta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.