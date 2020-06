UKK-instituutilta soveltavan liikkumisen suositukset liikuntarajoitteisille – jokaiselle suositellaan ainakin 2,5 tuntia reipasta liikuntaa viikossa

Suositukset on suunnattu aikuisille, joilla on liikkumista vaikeuttava vamma tai sairaus sekä niille, jotka liikkuvat riittämättömästi.

UKK-instituutti julkaisi keskiviikkona soveltavan liikkumisen viikoittaiset suositukset (siirryt toiseen palveluun)aikuisille, joilla on jokin liikkumiseen vaikuttava sairaus tai vamma. Suositukset on jaoteltu kolmen eri toimintakyvyn mukaan. Ne ovat niille, joilla liikkuminen on vaikeutunut jonkin verran ja niille, jotka kävelevät apuvälineen kuten kävelykepin tai rollaattorin avulla sekä niille, jotka käyttävät pyörätuolia.

UKK-instituutin suunnittelijan Annika Taulaniemen mukaan osittainen syy suositusten tekemiseen oli se, että selvitysten mukaan ihmiset, joilla on sairaus tai vamma, liikkuvat vähemmän kuin niin kutsutut terveet ihmiset.

– Erityisesti nämä ihmiset tarvitsevat oman toimintakykynsä säilyttämisen kannalta liikettä ja liikkumista päivään, Taulaniemi kertoo.

Ihmisillä on samanlainen fysiologia, oli sairautta tai ei

Taulaniemi muistuttaa, että ihmisen fysiologia on samanlainen, oli hänellä sairautta tai ei. Siksi liikkumisen määrän suositukset ovat samanlaisia kaikille.

Sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista suositellaan ainakin kaksi ja puoli tuntia viikossa. Samat hyödyt saadaan myös lisäämällä liikkumisen tehoa. Tämän rasittavan liikkumisen määrän tulisi olla tunti ja 15 minuuttia viikossa.

Lisäksi suositellaan lihaskuntoa ja liikehallintaa kohentavaa liikkumista kaksi kertaa viikossa.

Kuten aikuisten ja ikäihmisten uusissa liikkumissuosituksissa, myös liikuntarajoitteisten suosituksissa korostuu liikkumisen määrän lisäksi myös paikallaan olon tauottaminen ja riittävä uni.

Liikkua voi myös lyhyissä pätkissä

Taulaniemen mukaan liikkuminen voidaan tehdä myös lyhyemmissä pätkissä kuin aikaisemman suosituksen kymmenen minuutin minimimäärän mukaan.

– Kymmenen vuotta sitten suosituksissa sanottiin, että pitää liikkua vähintään kymmenen minuuttia, jotta terveyttä edistävät fysiologiset mekanismit käynnistyvät kehossa. Objektiivisilla mittauslaitteilla on saatu selville, että vähempikin riittää. Ei tarvitse kymmentä minuuttia painaa kieli vyön alla, vaan ne käynnistyvät todennäköisesti aikaisemmin. Emme osaa sanoa ihan tarkalleen minuuttimäärää.

