Musiikki seis, jos asiakkaat alkavat tanssimaan spontaanisti – näin ravintolat ovat ratkaisseet niille annettuja toimintaohjeita käytännössä

Ravintolat avautuivat koronarajoitusten lievennyttyä kesäkuun alussa. Alalle on annettu kuitenkin joukko ohjeistuksia, joiden mukaan ravintoloiden tulee toimia.

Ravintoloiden täytyy esimerkiksi huolehtia turvaväleistä, järjestää mahdollisuus käsienpesuun tai käsien desinfiointiin sekä laittaa esille näkyvät ohjeistukset asiakkaille.

Ylen toimitukset eri puolilla maata jalkautuivat tiistai-iltana selvittämään, miten ravintoloissa on ratkaistu annettuja toimintaohjeita.

Tarjoilija Minna Laukkanen desinfioi ruokalistaa edellisten käyttäjien jäljiltä ravintola Kummisedässä Kuopiossa. Sami Takkinen / Yle

Kuopio, Kummisetä

Kuopiolaisen ravintola Kummisedän ulkoseinässä olevat tiedotteet muistuttavat asiakkaita siitä, ettei ravintolaan sovi tulla flunssaisena. Asiakkaita ohjeistetaan myös käsihygieniasta ja yskimisestä.

Samasta tiedotteesta voi tarkastaa ravintolan asiakaspaikkamäärän, joka normaalioloissa on toistasataa.

Tiistai-iltana sisätiloissa iltaa viettää kymmenisen ihmistä.

Ravintolapäällikkö Laura Tikkasen mukaan Kummisetään on laitettu sisäänkäyntien yhteyteen pöytiinohjauspyynnöt sekä käsien desinfiointipisteet. Myös wc-tiloista ja käsienpesupisteistä annetaan asiakkaille suullista tietoa.

Sisällä pöytien sijoittelua on harvennettu.

Jokaiseen pöytään jaetaan ruokailun alkaessa muovitetut ruokalistat, jotka pysyvät seurueella koko ruokailun ajan.

– Ruokalistat desinfioidaan jokaisen asiakkaan välissä, Tikkanen kertoo.

Aluehallintoviraston vaatimassa suunnitelmassa on Kummisedän osalta kirjoitettu musiikista muun muassa siten, että mahdolliset spontaanit tanssihetket lopetetaan keskeyttämällä musiikki kokonaan.

Tikkasen mukaan asiakkaat eivät ole kyselleet esimerkiksi Aluehallintoviraston vaatiman tarkemman suunnitelman perään.

Porin Amarillo-ravintolan päällikkö Nina Martinin mukaan asiakkaat ovat noudattaneet ohjeita hyvin. Jari Pelkonen / Yle

Pori, Amarillo ja Beer Hunter´s

Sekä Porin Amarillo-ravintolan aulassa että Beer Hunter'sissa on arki-iltana rauhallista.

Esimerkiksi normaalioloissa 300 paikkaisessa Amarillossa on tiistai-iltana paikalla parisenkymmentä asiakasta.

Heti ovella vastassa ovat opasteet, jotka kehottavat hygieniaan ja muistuttavat korona-viruksen olemassaolosta. Pari metriä sisääntulon jälkeen odottaa jo käsihuuhde.

Amarillossa asiakkaat ohjataan omiin pöytiinsä heti ulko-ovelta. Tilat ovat huomattavan väljät. Pöytien välissä on riittävästi etäisyyttä.

Ravintolapäällikkö Nina Martin kertoo, että pöydät järjesteltiin kokonaan uudelleen koronan vuoksi.

– Entinen baaritila on nyt myös ruokailijoiden käytössä.

Lähes Amarillon naapurissa, Panimoravintola Beer Hunter’sissa on yhtälailla rauhallinen arki-ilta. Tarjoilija Milla Harju opastaa sisään saapuvaa toimittajaa käsihuuhteelle.

Tässäkin pubissa on vaadittavat opasteet ja tiivistelmä omavalvontasuunnitelmasta heti tuulikaapissa nähtävillä.

– Kansiosta löytyy yksityiskohtaisempi suunnitelma, jonka asiakas saa halutessaan nähtäville, kertoo Harju.

Rovaniemellä ravintola Valdemarissa oli muiden tapaan ohjeet esillä ja käsidesiä tarjolla heti sisäänkäynnin jälkeen. Raimo Torikka / Yle

Rovaniemi, Valdemari

Rovaniemellä ehkä suosituin kesäterassi löytyy keskustan tuntumasta Jätkänkynttiläsillan kupeesta Kemijoen rannasta.

Ravintola Valdemarissa on suuri terassi sekä sisäravintola. Terassilla on anniskelulupa 300 asiakkaalle ja ravintolan sisätiloissa on normaalioloissa anniskelulupa 200 asiakkaalle.

Ravintolayrittäjän Jukka Alapirtin mukaan terassialueeseen kuuluu katettu osa josta asiakaspaikkojen määrää on vähennetty puolella vähentämällä tuoleja. Muutoin terassilla ei ole tehty muutoksia.

Ravintolan sisätiloissa pöytien välejä kasvatettu rajoitusten mukaiseksi.

Ravintolaan tullaan sisään terassin kautta. Heti sisääntulon lähellä olevan myyntikatoksen pylväissä ovat ensimmäiset aluehallintoviraston vaatimat toimintaohjeet sekä käsidesipullo.

Toinen käsidesipullo ja toimintaohjeet löytyvät myös ravintolasalin sisäänmenon yhteydestä. Näitä ohjeita ja pulloa ei voi huomaamatta ohittaa. Sisältä löytyvät myös paikan vessatilat.

Joensuulaisessa 60's Palaver -olutravintolassa suositaan korttimaksua. Henna Vartiainen on tiistaina yksin työvuorossa. Pauliina Tolvanen / Yle

Joensuu, 60´s Palaver

Tiistai-iltana joensuulaisessa 60’s Palaver -olutravintolassa pärjää päässälaskulla.

Kaksikerroksisen ravintolan sisätiloissa on yhteensä kahdeksan asiakasta ja terassillakin asiakasmäärä jää 14:ään. Normaalioloissa ravintolaan mahtuu sisätiloihin 100 asiakasta.

Baarityöntekijä Henna Vartiainen on yksin työvuorossa ja pitää lukua asiakkaista sivusilmällä.

Viikonloppuna väkeä oli enemmän, ja tuolloin järjestyksenvalvoja seurasi asiakasmääriä käsikäyttöisen laskurin avulla.

Ravintolapäällikkö Mari Paunimo kertoo, että kaikkia halukkaita ei voitu päästää sisään.

Käsidesiautomaatti löytyy heti oven suusta, osa istuimista on poistettu turvavälien pitämiseksi, vessassa kuivaimet korvattu käsipaperilla ja pöytäjääkiekko pantu jäähylle.

Lisäksi työntekijät pyyhkivät pintoja säännöllisesti.

Oululaisessa Kahvilamakasiinissa ohjeistetaan asiakkaita. Pekka Loukkola / Yle

Oulu, Kahvilamakasiini

Oulun torinrannassa sijaitseva punainen makasiini on muutettu aikoinaan 90-paikkaiseksi kahvila-ravintolaksi.

Tiistai-iltana asiakkaita tuulisella terassilla noin 40, sisätiloissa ei ole yhtään asiakasta.

Ravintolasta löytyvät koronaohjeet ovat hyvin esillä.

Yrittäjä Ahti Häyrynen kertoo, että asiakkaat eivät ole kyselleet tarkemmin ohjeistusten perään.

– Asiakkaiden käyttäytymiseen on jouduttu puuttumaan, kun he ovat menneet isommassa kuin neljän hengen porukassa yhteen.

Häyryselle tuli yllätyksenä, että ohjeistusten mukaan asiakkaat eivät saa laulaa tai huutaa.

– Esiintyjät saavat kuitenkin laulaa. Tämä hiukan nauratti, mutta näillä mennään, kertoo Häyrinen.

Jyväskylässä sijaitsevan ravintola Revolutionin vuoropäällikkö Maral Yadegarian tarjoilee visiiri päässä. Simo Pitkänen / Yle

Jyväskylä, Revolution ja Sohwi

Ravintola Revolution sijaitsee Jyväskylän kävelykadun varrella, niin sanotussa ravintolakeskittymässä.

Tiistai-iltana terassilla oli lähes jokaisessa pöydössä asiakkaita, sisällä 125-paikkaiseksi puolittuneessa ravintolassa istui vain neljä ihmistä.

Revolutionissa pöytien sijaintia on harvennettu sekä sisällä että terassilla.

Revolutionin ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen kertoo, että asiakkaat ovat suhtautuneet hyvin säädöksiin ja korona-ajan ohjeisiin.

Normaalioloissa noin sata asiakasta pienemmässä Ravintola Sohwissa on sisällä pöydissä lappuja, joissa muistutetaan turvaväleistä. Tiistai-iltana ravintolassa sisällä on kuitenkin hiirenhiljaista.

– Tuoleja ei sisällä ole poistettu. Henkilökunta pitää huolen turvaväleistä, jos tilanne tulee päälle, sanoo Sohwin yrittäjä Juha Oksanen.

Käsidesit ovat esillä sekä Revolutionissa että Sohwissa.

