Milloin uskaltaa taas? Asiantuntijat kertovat, mitä ajattelevat lähitöistä, sukujuhlista ja kättelystä Suomen koronavirustilanteessa

Koronatartuntojen määrä on laskenut Suomessa selvästi keväästä. Marja Väänänen / Yle

Vaikka tautitilanne on helpottanut, tapaamisiin ei voi mennä yhtä huolettomasti kuin aikana ennen koronavirusta.

Koronaepidemia on helpottanut Suomessa jo sen verran, että ihmiset voivat lisätä toistensa tapaamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tartuntojen määrä on laskenut huomattavasti jo kuukauden ajan. Epidemia ei ole kääntynyt kasvuun, vaikka yhteiskuntaa on avattu.

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mielestä monet taudin vuoksi vältellyt arkiset kohtaamiset ovat nykyisessä epidemiatilanteessa lähes riskittömiä. Tapaamisiin ei kuitenkaan pidä mennä yhtä huolettomasti kuin aikana ennen koronaa.

Kysyimme neljältä virusasiantuntijalta, mitä he ajattelevat kättelemisestä, lähitöistä, sukujuhlista ja viidestä muusta koronan vuoksi vältellystä asiasta.

Joko on turvallista...

1. ...kätellä ja halata?

Yksi ensimmäisiä koronaviruksen näkyviä vaikutuksia tavoissamme oli kättelyn lopettaminen. Se saattaa osoittautua myös viruksen pitkäkestoisimmaksi kylkiäiseksi.

Kyse ei ole siitä, että kättely tai halaaminen olisi erityisen vaarallista. Jo nyt on hyvin epätodennäköistä, että kahdesta kättelevästä ihmisestä toinen olisi tartuttavassa vaiheessa ja toinen virukselle altis.

– Mutta onko kätteleminen tarpeellista? kysyy epidemiologian professori Tomi-Pekka Tuomainen Itä-Suomen yliopistosta.

Ei välttämättä, ja siksi hän ja muut asiantuntijat välttävät kättelyä nykytilanteessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen uskoo, että kättelyyn ja halailuun palataan vähitellen, kenties vasta ensi talven jälkeen.

– Vasta sitten, kun meillä on rokote, sanoo puolestaan Turun yliopistollisen keskussairaalan infektiotautien ylilääkäri Jarmo Oksi.

– Fyysinen etäisyys ja käsihygienia ovat nimenomaan ne asiat, minkä vuoksi meillä on nyt niin vähän koronatapauksia.

Ahkera käsienpesu on yksi tavoista, joita koronavirus on opettanut monille. Tiina Jutila / Yle

2. ...kutsua kavereita kotiin?

Useimmat meistä ovat vähentäneet vaikkapa kavereiden kutsumista vierailulle. Virustilanne ei vierailuja enää estä, mutta tapaamisella ja tapaamisella on eronsa. On eri asia grillata ulkona kuin pelata neljä tuntia lautapelejä sisällä.

– Mieluummin tapaisin ystäviä ulkona kuin sisällä, sen perusteella mitä viruksen leviämisestä tiedetään, tiivistää biotieteiden tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.

Epidemiologian professori Tomi-Pekka Tuomaisen mielestä kyse on tässäkin todennäköisyyslaskennasta. Riski tartunnasta on varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella hyvin pieni, mutta silti olemassa. Sen vuoksi hän ei haluaisi erityisesti suositella kaverien kutsumista kotiin.

3. ...mennä sukujuhliin?

Kun Sipoon kunta nousi eräässä vaiheessa väkilukuun suhteutettuna Suomen pahimpien koronapesäkkeiden joukkoon, jäljet johtivat häihin ja syntymäpäiväjuhliin (siirryt toiseen palveluun). Kevään ja kesän aikana häitä onkin siirretty ja vieraslistoja karsittu.

Koronavirus leviää pisaratartuntana. Sen vuoksi laulavien, nauravien ja huutavien juhlavieraiden kokoontuminen lisää tautiriskiä, vaikka kukaan ei kättelisi tai halaisi. Jos haluaa kutsua iäkkäitä sukulaisia, kannattaa olla erityisen tarkka.

Tätä juttua varten haastateltujen asiantuntijoiden mielestä häät ovatkin nykyisessä tautitilanteessa rajatapaus.

– Jos poikani kutsuisi häihinsä, menisin. Jos joku hyvänpäiväntuttu kutsuisi, en ehkä menisi, muotoilee professori Tuomainen.

4. ...matkustaa lentämällä?

Tyksin infektiotautien ylilääkäri Jarmo Oksin mielestä joukkoliikennettä ei ole enää syytä vältellä. Se riippuu kuitenkin bussien, junien ja lentokoneiden väljyydestä: täyteen ahdettuun kulkuvälineeseen hänkään ei menisi.

Myös muut asiantuntijat näyttävät lentomatkustamiselle nykytilanteessa varovasti vihreää valoa. Esimerkiksi Tuomas Aivelo pitää lentokonetta koronan kannalta jopa turvallisempana kuin junaa tai bussia, koska koneissa käytetään kasvosuojaimia.

Infektiolääkärin mielestä joukkoliikennettä ei tarvitse enää vältellä.

Myös sillä on tietysti merkitystä, mikä on epidemiatilanne matkakohteessa ja millaiset olosuhteet lentokentillä ovat.

Itä-Suomen yliopiston Tuomainen muistuttaa, että lentomatkustaminen ja vaaralliset tartuntataudit eivät sinänsä ole uusi asia. Aika ajoin joudutaan katkaisemaan tartuntaketjua, kun koneessa on matkustanut esimerkiksi tuberkuloosipotilas.

5. ...palata takaisin työpaikalle?

Suomalaisilla työpaikoilla on ollut pandemian vuoksi meneillään historiallisen suuri etätyökokeilu. Nyt monilla työpaikoilla on alettu lisätä lähitöitä. Tästä kielivät muun muassa pääkaupunkiseudun liikennetiedot.

Asiantuntijoiden mukaan näin voikin turvallisesti tehdä – kunhan kaikki eivät palaa konttoriin yhtä aikaa. Kesälomat hoitavat asian omalta osaltaan. Avokonttoreissa riski viruksen leviämiselle on suurempi kuin työpaikoilla, joissa ihmisillä on omat työhuoneensa.

– Tähän asti on sanottu, että kymmenen ihmistä samalla työpaikalla on ollut raja. Minusta sen voisi nyt tuplata – tosin rajanveto on aina vaikeaa, Jarmo Oksi sanoo.

Lähitöihin on useimmissa tapauksissa turvallista palata. Sara Salmi / Yle

Todennäköisesti pandemia jättää työpaikoille myös pysyviä kulttuurinmuutoksia. Etätyön osuus lisääntyy, tapaamisia järjestetään aiempaa enemmän etänä ja ihmisten kynnys tulla oirehtivana työpaikalle nousee. Nämä kaikki vähentävät koronaviruksen ja myös muiden hengitystieinfektioiden leviämistä tulevaisuudessa.

6. ...tavata isovanhempia tai muita riskiryhmäläisiä?

Asiantuntijat eivät anna tässä jutussa tai muuallakaan mitään päivämäärää tai tartuttavuusluvun raja-arvoa, jonka jälkeen voisimme palata entisiin sosiaalisiin tapoihimme. Pikemminkin meiltä vaaditaan tietoisuutta hengenvaarallisen viruksen olemassaolosta vielä pitkään.

Erityisesti tämä pätee kysymykseen vanhusten ja muiden riskiryhmäläisten tapaamisesta.

Hoivakodeissa on kehitetty monia keinoja, miten asukkaat voisivat turvallisesti tavata läheisiään. Lapinlahdella käytössä oli pleksi. Sami Takkinen / Yle

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan yli 70-vuotiaita läheisiä voi jo nyt tavata. Tomi-Pekka Tuomaisen mielestä vanhusten eristäminen alkaa olla jo nykytilanteessa haitallisempaa kuin riski koronasta.

– Rajoitukset ovat olleet aikanaan järkeviä, mutta nyt tilanne alkaa olla aika hyvin hallussa. Jos uusia tapauksia ei ole ollut alueella useampaan viikkoon, olisi hankalaa neuvoa ikäihmisiä olemaan käymättä missään, hän sanoo.

– Omassa mielessäni en olisi huolissani siitä, että vaikkapa riskiryhmään kuuluva äitini käy kaupungilla virkistäytymässä. Se on mielestäni hyvä asia.

Hän ja Tuomas Aivelo kuitenkin peräävät vanhusten läheisiltä harkintaa: jokaisen pitäisi pyrkiä tiedostamaan, kuinka paljon on altistanut itseään tartuntariskille ennen tapaamista riskiryhmäläisen kanssa.

– Jos olet ollut ahtaissa sisätiloissa häissä, joissa on paljon ihmisiä Helsingin seudulta, silloin ei kannattaisi 3–7 päivän päästä kohdata vanhempia ihmisiä, Aivelo ottaa esimerkiksi.

7. ...mennä kuntosalille tai muuhun sisäliikuntapaikkaan?

Kuntosalit avautuivat jo hyvissä ajoin ennen ravintoloita, vaikka niissäkin on tutkijoiden mukaan perusteltu tartuntariski (siirryt toiseen palveluun). Nyt kun epidemia on lähellä tukehtumista, kuntosalilla käyminen on turvallista, kunhan olosuhteet ovat kunnossa.

– Mitä lähempänä toisia ihmisiä ollaan, sitä enemmän tulee pärskeitä ja tartuntariski kasvaa, sanoo Asko Järvinen.

Tuomas Aivelo valitsisi sellaisia kuntosaleja, jotka ohjeistavat asiakkaitaan ehkäisemään tartuntoja ja välttämään ruuhka-aikoja. Hän pitää myös ulkona liikkumista ja esimerkiksi maauimaloissa uimista tässä tilanteessa suositeltavampina liikuntamuotoina kuin fyysisiä joukkueurheilulajeja.

8. ...mennä elokuviin, teatteriin tai konserttiin?

Koronavirusepidemian alkuvaiheesta opittiin, että esimerkiksi konserteista voi pahimmillaan lähteä liikkeelle häijyjä tartuntaketjuja. Osittain sen vuoksi asiantuntijat suhtautuvat yleisötapahtumiin eri tavalla kuin muihin tapaamisiin.

Tomi-Pekka Tuomainen sanoo suoraan, ettei menisi nykyisessä epidemiatilanteessa väkijoukkoon, ellei se ole aivan välttämätöntä.

– Kun kokoonnutaan suuriin väkijoukkoihin tuntemattomien kanssa, päätäntävaltaa luovutetaan itseltä muille. Vaikka ei itse menisi esimerkiksi oireisena ulos, voiko luottaa että muut tekevät samanlaisen päätöksen? hän kysyy.

Myöskään Asko Järvisen mielestä sisätilojen laajempien joukkokokoontumisien aika ei ole vielä. Hän näkee niiden palaavan aikaisintaan alkusyksystä, jos epidemiatilanne pysyy vain rauhallisena.

Tuomas Aivelo puolestaan uskaltautuisi joihinkin tapahtumiin jo nyt. Hän pitää esimerkiksi elokuva- ja teatterinäytöksiä suhteellisen turvallisina, kunhan turvavälit on huomioitu.

– Eivät ihmiset liiku, puhu ja huuda elokuvateattereissa. Ongelmat syntyvät aulatiloissa, väliaikatarjoiluissa ja istumapaikoille mennessä, jos on ryysistä.

Tämä juttu on saanut innoituksensa New York Timesin laajasta kyselystä, jossa se keräsi peräti 511 epidemiologin näkemykset siitä, milloin koronan muutokset arkeen Yhdysvalloissa väistyvät (siirryt toiseen palveluun). Kuten NYT:n artikkelista huomaa, Yhdysvalloissa epidemia ei ole vielä helpottanut läheskään yhtä paljon kuin Suomessa.

