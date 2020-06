Kansallisteatterin mittava remontti voi viivästyä valitusten takia – uudisosan suunnittelija saanut vihapostia

Kansallisteatteri on kipuillut toimimattoman 1930-luvun nivelosan kanssa jo vuosia. Nyt se on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle laajennus. – Tämä on ristiriitainen projekti, mutta jotta teatteri toimisi, jostain on pakko luopua, sanoo Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho. Jaani Lampinen / Yle