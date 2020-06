Katri Kulmunin koulutuksesta tehty selvitys ei valmistukaan tänään – Viestintäjohtaja Ylelle: On tullut esille asioita, joista tarvitaan lisää tietoa

TEM on selvittänyt Kulmunin ja valmennusta antaneen Tekirin sekä ministeriön virkamiesten toimintaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) piti kertoa tänään keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin esiintymisvalmennuksesta tehdystä selvityksestä.

Selvitys ei valmistukaan tänään.

– On tullut esille asioita, joista tarvitaan lisää tietoa, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa Ylelle.

Koivumaa ei halua kertoa, millaisista asioista on kyse.

Hän sanoo, että ne liittyvät "asioihin, joita nyt on tarkasteltu" eli siis Kulmunin saamaan esiintymiskoulutukseen ja siihen, miten se oli järjestetty.

Raportti annettiin nähtäväksi osapuolille - "Haluamme varmistaa heidän oikeusturvansa"

Yle tavoitti TEMin johtajan Antti Joensuun, joka johtaa raportin tekemistä.

Miksi raportti ei valmistunut tänään?

Raportin luonnos on valmis, mutta se haluttiin antaa nähtäväksi osapuolille.

Ketkä ovat osapuolia raportissa?

Tässä on tarkasteltu monen ihmisen tekemisiä. Tässä ovat osapuolina Kulmunin ja Tekirin lisäksi ne henkilöt, jotka ovat ministeriössä olleet järjestämässä tätä koulutusta. He saavat nyt tutustua tähän raporttiin. Näin haluamme varmistaa heidän oikeusturvansa, joiden toimintaa raportissa käsitellään.

Tuliko tämä yllätyksenä, kun eilen ette osanneet tätä vielä arvioida?

En voi vastata tuohon. Harkinnan jälkeen päädyimme siihen, että sittenkin on parempi, että säällinen vastineaika annetaan.

Kenen näkökulmasta oli erityisen tärkeää saada tutustua raporttiin ennen sen julkistamista?

En voi tuosta lausua mitään, ettei tule vääriä tulkintoja.

Mitä kaikkea raportissa on tarkasteltu?

Hyvin paljon erilaisia asioita, esimerkiksi koulutukseen liittyviä neuvotteluja, laskutusta ja sen tarkastamista. Tähän liittyy monenlaisia prosessin osia. Myös koulutuksesta tehdyt lisätilaukset.

Oletteko pyytäneet lisäselvityksiä eri osapuolilta?

Tällä hetkellä osapuolilla on siis mahdollisuus (raporttia) kommentoida. Lisäselvityksiä on pyydetty matkan varrella. En halua kertoa, keneltä niitä on pyydetty.

Mihin asti osapuolilla on aikaa lausua raportista?

Takaraja on ensi viikon loppupuoli. Mutta on mahdollista, että saamme vastaukset jo sitä ennen.

Milloin tämä selvitys lopullisesti valmistuu?

Jos saamme vastaukset osapuolilta ensi viikon alussa, selvitys valmistuu ennen juhannusta. Jos saamme vastaukset vasta viikon lopulla, selvitys valmistuu juhannuksen jälkeen.

Onko mahdollista, että te teette tutkintapyynnön poliisille, kun selvitys valmistuu?

Tätä en kommentoi, koska en olisi sitä tekemässä. Se ei kuulu minun rooliin. Kun sitä (raporttia) on analysoitu, ministeriön johto tekee päätökset, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Voitteko vielä kertoa jotain raportista?

Tässä on kaikki, mitä pystyn raportista kertomaan.

Kulmunille ostettiin koulutusta yli 50 000 eurolla

Työ- ja elinkeinoministeriö lupasi alun perin tiedottaa selvityksen valmistumisesta eilen keskiviikkona.

Eilen iltapäivällä kerrottiin, että selvityksen valmistumisesta tiedotetaan tänään aamupäivällä.

Kulmunille ostettiin valmennuskoulutusta valtion varoilla Tekir-yhtiöstä yli 50 000 eurolla.

Yle tavoitti torstaina Tekirin perustajan Harri Saukkomaan. Hän sanoo, ettei ministeriö ole pyytänyt Tekiriltä lisäselvityksiä.

Valtiovarainministeriö (VM) maksoi koulutuksesta 26 329 euroa, ja työ- ja elinkeinoministeriön osuus oli 29 884 euroa. Summat selviävät laskuista, joita Yle sai aiemmin ministeriöistä.

Poliisi päättää pian, aloittaako se esitutkinnan

Helsingin poliisi on aloittanut esiselvityksen Kulmunin saamasta koulutuksesta.

Esiselvitys on vielä kesken.

– Pyrimme tekemään päätöksen muutaman viikon sisällä, onko tarvetta aloittaa esitutkinta, sanoo rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Teemu Jokinen Helsingin poliisista.

Poliisi ei siis välttämättä odota ministeriön raportin valmistumista, ennen kuin päättää asiasta.

– Toki seuraamme kaikkea, mikä liittyy tähän. Ja otamme huomioon erilaiset aineistot. Mutta poliisin esitutkintakynnys menee omia polkujaan.

Poliisi tarkastelee esiselvityksessään Kulmunin koulutukseen liittyviä hankintasäädöksiä ja sitä, onko syytä epäillä, että niitä olisi rikottu.

Ketään ei epäillä rikoksista, koska varsinaista esitutkintaa ei ole aloitettu.

Kulmunin saama koulutus johti ministerin eroon

Kulmuni ilmoitti viime perjantaina eroavansa valtiovarainministerin tehtävästä koulutuskohun vuoksi.

– Puheharjoituksessa harjoittelin esimerkkinä puoluekokouspuhetilannetta. Sitä ei olisi pitänyt tehdä. Tehdyt harjoitukset ovat olleet hankintasopimuksen mukaisia, mutta jälkiviisaana ymmärrän, että maailman kaikista puheista, juuri tuota ei olisi tullut käyttää, Kulmuni sanoi medialle eroilmoituksensa yhteydessä.

Yle uutisoi viime viikolla, että ministeriöt eivät kilpailuttaneet Kulmunin valmennuskoulutuksia. Valtioneuvoston sisäinen ohje on, että yli 20 000 euron hankinnat tulisi kilpailuttaa.

Valtiovarainministeriö (VM) maksoi Kulmunin valmennuksesta noin 27 000 euroa. VM teki oman oikeudellisen arvionsa Kulmunin koulutuksista viime viikolla.

VM totesi raportissaan, että koulutuksesta ei tehty hankintapäätöstä, vaan siitä "keskusteltiin osastolla", jolla hankinta tehtiin. Raportissa myös todetaan, että "suorahankinnan (ei kilpailuttamisen) käytön syy olisi tullut perustella hankintayksikölle jäävään tilauskappaleeseen, tietojärjestelmään tai muistioon".

