Finnkino avaa elokuvateattereitaan kuun lopussa tehostetuin turvatoimin

Finnkino avaa elokuvateatterinsa asteittain viranomaisten ohjeistusten ja suositusten mukaisesti keskiviikkona 24. kesäkuuta alkaen. Teatterit ovat olleet kiinni maaliskuun puolivälistä lähtien koronaepidemian takia.

Avautuvissa teattereissa kiinnitetään huomiota siivoukseen ja turvaväleihin saleissa ja muissa tiloissa.

Asiakkaita suositellaan ostamaan liput etukäteen verkosta, jotta kontakteja olisi mahdollisimman vähän elokuvateatterissa. Näytösten aloitusajat on porrastettu jonojen välttämiseksi ja lipuntarkistus teattereissa tapahtuu ilman kontakteja.

Myyntiin tulee vain rajoitettu määrä paikkoja, jotta seurueiden välissä oleva riittävä etäisyys voidaan varmistaa. Seurueiden väliin jätetään aina kaksi tyhjää paikkaa.

Sarjalippujen voimassaoloaikaa on jatkettu vähintään neljällä kuukaudella.

Leffakesä käyntiin ensi-illoilla ja suosikeilla

Finnkino aloittaa elokuvakesän tarjoamalla uutta ja vanhaa katsottavaa.

– Teatteriemme ohjelmistossa jatkavat useat alkuvuonna ensi-iltansa saaneet elokuvat, ja niiden lisäksi näytämme suosikkileffojen erikoisnäytöksiä, kertoo myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila tiedotteessa.

Avajaisohjelmistossa nähdään tuoreita ensi-iltaelokuvia ja ennakkonäytöksiä kuten animaatioseikkailu Samsam ja vuoden 2016 kauhuelokuvahitin jatko-osa Brahms: The Boy II sekä useita alkuvuonna ensi-iltansa saaneita elokuvia kuten Aika jonka sain, Parasite, Se mieletön remppa sekä Weathering with You.

Ensimmäisen viikon aikana valkokankailla pyörii myös useita suosikkileffojen erikoisnäytöksiä: Christopher Nolanin Inception, Interstellar ja Dunkirk sekä Tähtien sota - Episodi V: Imperiumin vastaisku. Ensimmäisenä näytöksenä jokaisessa teatterissa näytetään rakkaudentunnustus elokuvateattereille, Cinema Paradiso.

