Jättiläinen rantautui Kokkolan satamaan: 292-metriseen alukseen mahtuu 4 000 rekka-autollisen verran lastia

Kokkolan satamaan on saapunut alus, joka sivuaa sen kokoennätystä. DS Charme on 292 metriä pitkä eli juuri saman mittainen kuin vuonna 2013 Kokkolassa käynyt Navios Lumen.

Kyseessä on capesize-kokoluokan alus, jonka kantavuus on 176 000 tonnia. Satamajohtaja Torbjörn Wittingin mukaan kyseessä on tiettävästi suurin alus, joka tänä vuonna on tulossa mihinkään Suomen satamista.

Wittingin laskelmien mukaan alukseen mahtuu lastia 4 000 rekka-autollisen verran. Täyteen sitä ei silti lastata, sillä alus ei pystyisi kulkemaan Kokkolan vielä toistaiseksi 13-metristä väylää eikä itse asiassa lähivesilläkään.

– Koko merialueen syvyys tulee vastaan. Täytenä se ei menisi Tanskan salmestakaan, sanoo Witting.

Täyteen lastattuna DS Charme vaatisi 17–18 metrin syvyyden. Merialueen syvyys on 15 metriä.

Länsiafrikkalaisen Liberian lipun alla kulkevan aluksen saattoi syväsatamaan kolme hinaajaa. Alusta lastataan arkisin kahdessa ja lauantaina yhdessä vuorossa. Maanantaina se jatkaa matkaansa kohti Välimerta kyydissään yli 100 000 tonnia terästeollisuuden raaka-aineita.

DS Charmeen lastataan 100 000 tonnia satamassa, ja mahdollisesti alusta vielä topataan eli lisälastataan ulkomerellä.

Kun Kokkolan väylän syventäminen 14 metriin valmistuu syksyllä, aluksiin voidaan lastata jo laiturissa huomattavasti enemmän tavara, ja toppaamisen tarve vähenee. Se taas säästää rahaa.

Panamax-luokan alukset ovat tuttu näky Kokkolan satamassa, niitä lastataan kymmeniä vuodessa. Kokkolassa käy vuosittain myös niin sanottuja babycapeja eli aluksia, jotka ovat Panamaxia suurempia, mutta eivät silti capesizea.

Jutun pohjana on käytetty Svenska Ylen artikkelia, jonka on kirjoittanut Ida-Maria Björkqvist.