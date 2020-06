Rästitöitä paiskiva rehtori summaa koronakevään: "Kesän alkaminen oli suuri helpotus"

Porilaisen Käppärän koulun käytävälle on kasattu läjäpäin pulpetteja. Luokkatilat siivotaan lattiasta kattoon, kun opettajat ja oppilaat ovat päässeet kesäloman viettoon.

Rehtori Jouni Saarinen puurtaa yksin koulussa vielä seuraavan lukuvuoden järjestelyjä. Hän kertoo, että tällä hetkellä hän valmistelee kovalla kiirellä syksyn lukujärjestyksiä. Jokaiselle oppitunnille on löydettävä opettaja, ja koulun muutkin juoksevat asiat on saatava kuntoon.

Normaalisti suunnittelu olisi aloitettu jo hyvissä ajoin kevätlukukaudella, mutta koronan aiheuttamat toimet siirsivät työn kesään.

– Siinä mielessä tässä on haastetta, että ollaan aikataulusta myöhässä, mutta eiköhän tässä ehditä kaikki kuntoon saamaan.

Saarinen myöntää, että koronakevät on vaatinut koko opettajakunnalta paljon, ja osittain paha olo ehti jo näkyä koulutyössä. Rehtorina hän on joutunut kantamaan vastuun siitä, että koulussa on ollut turvallista ja opetus on sujunut. Kaikki tämä on vaatinut venymistä.

Käppärän koulussa Porissa opiskelee noin 450 oppilasta. Rehtori Jouni Saarisen mukaan enempää oppilaita kouluun ei mahtuisi. Jari Pelkonen / Yle

Uupuminen vaarana – barometrin tulokset selviävät myöhemmin

Rehtorien työtaakasta keskusteltiin jo ennen korona-aikaa paljon, kun tammikuussa julkaistun rehtoribarometrin mukaan kolmasosa rehtoreista oli uupumisvaarassa.

Saarinen ei varsinaista uupumista myönnä, vaikka koronakevät olikin työtaakaltaan normaalia raskaampi.

Kiireisimpinä hetkinä vanhemmilta saattoi tulla pelkästään rehtorille Wilma-viestejä kymmenittäin tunnin aikana. Niihin kaikkiin piti yrittää vastata.

– En voi kieltää, että hieman normaalia väsyneempi olen tämän lukuvuoden jälkeen. En kuitenkaan mitenkään niin väsynyt, ettenkö tässä vielä töitä jaksaisi tehdä.

Parhaillaan kouluissa valmistellaan syksyn lukujärjestyksiä. Jari Pelkonen / Yle

Rehtorien ammatillinen edunvalvontajärjestö Suomen Rehtorit ry on toisti kyselytutkimuksen myös tänä keväänä.

Kyselyn tuloksia ei ole vielä analysoitu. Yhdistyksen puheenjohtajan Antti Ikosen mukaan kurkistus vastauksiin antaa viitteitä siitä, että rehtorien sitoutuneisuus ja innostuneisuus tehtäviinsä on tänä keväänä kasvanut.

– Todella vaativa poikkeustilanne sytytti joukkueen uudella tavalla pitämään huolta, Ikonen uskoo.

Loma keskeytti koulutyön juuri oikeassa kohdassa

Rehtori Jouni Saarisen mukaan koulutyö organisoitiin käytännössä uudelleen kolme kertaa keväällä: lukukauden alkaessa, etätyöjakson alkaessa ja jälleen lähiopetukseen palatessa.

Etenkin toukokuun kahden viikon lähiopetusjakso ruokailujen ja välituntien porrastuksilla ja erityisjärjestelyillä koettiin Käppärän koulussa erityisen raskaaksi.

– Siinä mielessä loma tuli oikeaan kohtaan, että saimme sen katkeamaan. Niillä järjestelyillä ei kauhean montaa viikkoa enää oltaisi pystytty koulua käymään, Saarinen sanoo.

Rehtori Jouni Saarinen sanoo, että koronakevät alkoi näkyä jo opettajakunnan jaksamisessa. Jari Pelkonen / Yle

Rehtoriyhdistyksen puheenjohtaja Antti Ikonen kehottaakin nyt jokaista rehtoria ottamaan selkeän irtioton koulutyöstä kesälomansa ajaksi.

– Vanha klisee siitä, että ensin pitää pystyä auttamaan itseään, jotta voi auttaa muita, pitää paikkansa tässäkin tapauksessa. Tärkeää on varata aikaa sille, että palautuminen kevään stressipiikistä on paikallaan.

Lakimuutoksesta suuri hyöty?

Mutta mitä jos samat rajoitukset ovat jälleen syksyllä voimassa? Jouni Saarinen laittaa toivonsa väliaikaiselle laille, joka mahdollistaisi etäopetuksen ja lähiopetuksen oppilaille vuorotellen.

– Sillä järjestelyllä koulu pystyttäisiin turvallisesti järjestämään, Saarinen lupaa.

Suomen rehtorit ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen on samoilla linjoilla.

– On tavattoman tärkeää, että tämä keskustelu käydään nyt. Sillä tavalla tämä on hyvä asia, että olemme valmistautuneet myös lainsäädännöllisesti siihen, että poikkeusjärjestelyjä voidaan joutua vielä tekemään.

Millaista odotat koulutyön olevan syksyllä? Voit keskustella aiheesta jutun alla kello 23:een saakka.